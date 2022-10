El momento de dominio de Xi Jinping no puede ocultar su debilidad

El jefe de estado chino Xi Jinping asiste a la ceremonia de apertura del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, este 16 de octubre de 2022 (Reuters)

Piense en el XX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que se celebra en Beijing, como la versión marxista-leninista de un cónclave papal. Si se prescinde de las vestimentas de los cardenales y de la ceremonia vaticana, se sigue teniendo un mundo envuelto en la opacidad y el misterio, conformado por las maniobras de los inexpresivos funcionarios y por los imperativos de un régimen ungido que siempre se muestra receloso de perder su control sobre los fieles.

Los analistas que observan el evento del PCC, que suele celebrarse cada media década, buscan sus propias señales de humo: ¿Qué cuadros dejan de ocupar puestos destacados? ¿Quién asciende a las filas del todopoderoso Comité Permanente del Politburó? ¿Qué tecnócratas de confianza pasan a primer plano? El espectáculo público está muy coreografiado, las deliberaciones son rígidas y sin gracia. Pero ofrecen una rara visión de una institución que, a pesar de su incuestionable influencia y alcance, sigue teniendo que encontrar la manera de resolver las fricciones y los fraccionamientos internos.

Este año, sin embargo, hay una nueva arista. El presidente chino Xi Jinping saldrá de las reuniones con un tercer mandato de cinco años como secretario general del partido y presidente de su Comisión Militar Central, dos cargos que subyacen a la presidencia. Aunque hace tiempo que se está trabajando en ello, el mandato ampliado de Xi desafía las convenciones establecidas, ya que sus predecesores se ciñeron a las normas de dos mandatos.

Xi se ha pasado la última década reprimiendo a los posibles rivales con el pretexto de las purgas masivas contra la corrupción, al tiempo que ha restringido aún más el ya de por sí escaso espacio concedido a la sociedad civil china. Su mano de hierro aplastó las libertades políticas en la ciudad costera semiautónoma de Hong Kong y colocó una distópica red de arrastre sobre la lejana región occidental de Xinjiang, donde más de un millón de personas, en su mayoría pertenecientes a minorías étnicas musulmanas, fueron enviadas a campos de detención y otras muchas se convirtieron en conejillos de indias de un estado de vigilancia invasivo e impulsado por la tecnología.

El hecho de que el régimen chino se parezca más a una dictadura unipersonal con Xi no es una coincidencia. En toda la maquinaria del Partido Comunista, Xi ha instalado a leales lugartenientes en puestos de influencia. Según The Wall Street Journal, “todos menos siete de los 281 miembros de los Comités Permanentes del Partido Comunista a nivel provincial” son nombrados por Xi. “Ya no se trata de la edad”, dijo Yang Zhang, sociólogo de la Escuela de Servicio Internacional de la American University, a mi colega Christian Shepherd, refiriéndose a las edades de jubilación no oficiales que circunscribían las carreras de los ambiciosos funcionarios del partido. “Se trata de saber si estás del lado de Xi”.

Las reuniones de esta semana cimentarán el triunfo político de Xi. Pero la profundidad de su control y poder puede hacer poco para resolver la incertidumbre a la que se enfrenta el liderazgo comunista en casa y en el extranjero. La economía china se encuentra en medio de una desaceleración generacional, afectada en parte por las draconianas restricciones de la era de la pandemia de Xi, así como por las políticas destinadas a frenar el sector privado. Su imagen global, mientras tanto, se ha visto empañada por el nacionalismo asertivo de Xi y la percepción de acoso de Beijing en la escena mundial.

En el centro de la preocupación por el próximo mandato de Xi está la cuestión de Taiwán, la isla-democracia que los comunistas chinos consideran parte integrante de su territorio y una aberración histórica que inevitablemente será corregida. Los analistas creen que Xi, que ya ha vinculado su legitimidad a la unificación con Taiwán, está empeñado en hacer realidad esta visión. “No lo considera sólo un eslogan. Es un plan de acción que debe ser implementado”, dijo Chang Wu-ueh, asesor del gobierno de Taiwán, a mis colegas. “Antes, los líderes hablaban de la unificación como algo que debía lograrse a largo plazo. Ahora, es el número uno de la agenda”.

Al pronunciar un discurso de apertura el domingo desde el Gran Salón del Pueblo de Beijing, Xi advirtió que China se reservaba “la opción de tomar todas las medidas necesarias” a la hora de negar la independencia de Taiwán e impulsar la unificación. También habló de hacer de China un “gran país socialista moderno” que represente una “nueva opción” en la política mundial, un gesto hacia la ruptura geopolítica entre China y Occidente que ha empezado a definir la etapa de Xi en el poder.

La guerra en Ucrania no ha hecho más que agudizar las tensiones en torno a Taiwán. Xi ha mostrado su apoyo a la invasión de su vecino por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, al tiempo que ha aumentado la presión sobre Taiwán con una retórica de ruido de sables y una mayor invasión militar. Aunque proyectar una mayor confianza y poderío tiene sentido para un régimen nacionalista que ha invertido enormemente en su ejército, el gobierno de Xi ha provocado el endurecimiento de las coaliciones antichinas que han tomado forma en la región, incluida la alianza “Quad” entre India, Australia, Japón y Estados Unidos. También ha socavado los anteriores esfuerzos chinos por tender puentes con las naciones de Occidente.

“Para el mundo, lo positivo es que Xi revela la verdadera cara del régimen del PCCh, que es la combinación de la represión política, la depredación económica y la ambición ‘aventurera’ de dominar el mundo entero”, dijo Wu Guoguang, un estudioso de China en la Universidad de Stanford, al periódico indio Hindustan Times. “Si los dos mandatos de Xi no han sido suficientes para ‘educar al mundo’, aquí llega el tercero”.

Para Xi, los mayores retos seguirán estando en casa. Por un lado, preside una historia de éxito innegable. Desde que Xi llegó al poder en 2012, la economía china ha duplicado su tamaño. Su producto interior bruto supera ahora al de Estados Unidos si se mide en función de la paridad del poder adquisitivo. Cerca de 100 millones de personas más han salido de la pobreza, según los medios de comunicación estatales chinos, lo que llevó a Xi a declarar la “victoria completa” de China sobre la pobreza el año pasado.

Sin embargo, esta no es la historia de Xi. “El crecimiento de China durante la década de Xi en el poder es atribuible principalmente al enfoque económico general adoptado por sus predecesores, que se centró en la rápida expansión a través de la inversión, la fabricación y el comercio”, dijo Neil Thomas, un analista senior para China y el noreste de Asia en Eurasia Group, a CNN. “Pero este modelo había llegado a un punto de rendimientos significativamente decrecientes y estaba aumentando la desigualdad económica, la deuda financiera y el daño ambiental”.

Los intentos de Xi de hacer pivotar a China hacia una economía más autosuficiente y menos dependiente de los compradores extranjeros aún no han dado sus frutos y han dejado tras de sí un trastorno sísmico, como la desaparición de más de un billón de dólares en valor de mercado de algunas de las mayores empresas tecnológicas de China.

La política china de “cero covid” fue en su día alabada por Xi como una medida de la superioridad de Beijing sobre sus homólogos occidentales, que fueron abatidos por el coronavirus en las primeras fases de la pandemia. Pero ahora, los amplios cierres que aún se aplican a cientos de millones de personas cuelgan como un albatros alrededor del cuello de Xi. A pesar de las pruebas, la inquietud pública y el daño real a sectores críticos de la economía china, Xi ha mantenido una línea inflexible, dejando que lo que antes era una respuesta de salud pública se convierta en una especie de ideología de poder autocrático.

Es posible que los dirigentes chinos también teman la repentina propagación del virus en caso de que se levanten las restricciones, dada la dudosa eficacia de las propias vacunas chinas y la limitada inmunidad acumulada por la población general. Las consecuencias parecen ser graves. “Mientras que los expertos habían proyectado durante mucho tiempo que la economía de China se ralentizaría a medida que madurara, la falta de voluntad de Xi para ceder este año ha acelerado ese cambio de manera que muchos economistas creen que podría dejar cicatrices permanentes”, escribió Jonathan Cheng del The Wall Street Journal.

“El enfoque de Xi ha mermado la confianza y el gasto de los consumidores -clave para el objetivo de China de hacer la transición a una economía más orientada al consumo-, al tiempo que ha agravado problemas como el aumento del desempleo juvenil y el deterioro del mercado inmobiliario”, escribió mi colega Lily Kuo. “El Fondo Monetario Internacional rebajó el martes su previsión de crecimiento para China en 2022 al 3,2 por ciento desde una proyección del 8,1 por ciento el año pasado”.

Xi puede parecer supremo en su autoridad esta semana, pero el suelo podría estar moviéndose lentamente bajo sus pies mientras los cuadros del partido lidian con los crecientes problemas que enfrenta el país.

“Aunque la perspectiva de un desafío al liderazgo o de un golpe de estado sigue siendo remota debido a la magnitud de los obstáculos logísticos y a los peligros políticos, el posicionamiento de Xi como un gobernante potencial de por vida simplemente agrava los incentivos para que los opositores obstaculicen su agenda o planeen su salida”, escribió Jude Blanchette, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Los sistemas autoritarios y los líderes autoritarios siempre parecen sólidos en el exterior - hasta que, de repente, dejan de serlo”.

(C) The Washington Post.-

SEGUIR LEYENDO: