Las autoridades dijeron el martes que los calcetines separados son "una pieza clave de evidencia" que refuerza su caso contra Donahue, pero no especularían sobre por qué la policía no se había sentido así cuando hicieron el descubrimiento hace casi tres décadas. "No puedo hablar de lo que los investigadores entendieron o creyeron en ese momento", dijo Voci.