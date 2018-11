De hecho, el crecimiento de células madre en algo que imita precisamente la carne grasa del atún rojo no se considera posible todavía. La tecnología para un producto tan texturizado aún está lejos de una aplicación comercial, dicen Selden y otros. En la actualidad, las empresas de biotecnología pueden cultivar células en dispositivos llamados biorreactores, pero la carne resultante es más pasta que carne. Es por eso que Just, la compañía de San Francisco detrás de una versión de mayonesa basada en plantas, planea lanzar primero productos de carne cultivada que no se basan en texturas firmes y carnosas.