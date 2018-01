¿Te gusta Tinder? ¿Sigues teniendo la esperanza de encontrar lo que buscas?

Supongo que me sirve como distracción, aunque también me encanta conocer a alguien que me haga querer borrar la aplicación. Dos terceras partes de mis relaciones han sido con hombres a los que he conocido de forma convencional, a través de amistades o en la universidad, por lo que podría decirse que Tinder todavía no me ha dado lo que buscaba.