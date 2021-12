Las enfermeras venezolanas evalúan una renuncia colectiva si el régimen de Nicolás Maduro no aumenta los sueldos

Las enfermeras venezolanas amenazaron con “renuncias masivas”

La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, encabezó una protesta junto a representantes de 25 organizaciones de enfermería del país y entregaron a la oficina de la Vicepresidencia una carta en la que exigen que el aumento de sueldo sea de 120 dólares mensuales, caso contrario renunciarían .

“ En el documento exigimos el incremento del salario a los enfermeros a 120 dólares al mes o su equivalente en bolívares, o 2,5 petros. Debemos dejar de ganar 20 dólares al mes ”, expresó Contreras, de acuerdo a lo que consignó el periódico El Nacional.

Y agregó: “Es lo justo, pues no tenemos ningún tipo de incentivo en nuestro trabajo. No tenemos insumos médicos quirúrgicos, medicinas, equipos de bioseguridad anticovid, uniformes... Además, en la mayoría de los centros de salud en donde laboramos hay escasez de agua y la higiene no puede mantenerse, con lo que corre riesgo la vida de nuestros agremiados”.

Luego de la protesta, Contreras manifestó en Twitter: “La situación económica para Enfermería, así como para los demás trabajadores venezolanos, está en niveles insostenibles. No somos prioridad en las agendas políticas, por eso como personal esencial nos estamos organizando para exigir al Estado que asuma su responsabilidad. Sueldo digno”.

El tuit de Ana Rosario Contreras

En la protesta, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas también dijo que en algunos hospitales “se está pagando en efectivo un bono COVID por un monto de 100 dólares al mes al personal que trabaja en áreas críticas”. Sin embargo, exigió que “ese bono sea para todos”.

Por último, advirtió que, “ de no haber una pronta respuesta a los requerimientos, se producirán renuncias masivas ”.

“Las 25 organizaciones gremiales que agrupan a los enfermeros de Venezuela nos veremos obligados a renunciar al trabajo en el sector público . No podemos seguir ganando el equivalente a 20 dólares por mes o menos”, agregó; al tiempo que recordó que “nuestra gente ha emigrado, ha hecho trabajos en paralelo a su labor en el sector público para poder sobrevivir. Exigimos al Estado, que es el que maneja la nómina del sector público, que ajuste los ingresos o nos veremos en la obligación de renunciar a nuestros puestos de trabajo. Hay quien no tiene ni pasaje, ni comida, ni uniformes para poder acudir a su trabajo. Esto se tiene que terminar”, concluyó.

Una enfermera inyecta una dosis de la vacuna en Caracas (EFE/Rayner Peña R./Archivo)

Las autoridades venezolanas detectaron 386 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de los que 381 son de transmisión comunitaria y cinco casos “importados”, informó este viernes el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez.

“A 642 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 386 nuevos contagios, 381 por transmisión comunitaria y 5 casos importados”, escribió Ñáñez en su cuenta en Twitter.

Detalló que de los casos importados, tres son de viajeros procedentes de Panamá y los otros dos de México.

En cuanto a los estados del país con más casos nuevos reportados está, en primer lugar, Lara con 148, seguido de Mérida con 51, Miranda con 37, Caracas con 34, Yaracuy y Trujillo con 32 en casa estado, Guárico con 14 y Táchira con 13. Las entidades con menos casos son Sucre con 9, Portuguesa y Anzoátegui con 3 en cada estado, Aragua y Carabobo con 2 cada uno y Apure con 1.

Así, Venezuela alcanza los 440.784 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, aunque las autoridades aseguran que 429.050 personas ya están recuperadas, lo que representa el 97 % del total.

Por otra parte, Ñáñez informó de la muerte de otras siete personas por COVID-19, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 5.272. Detalló que dos de los decesos ocurrieron en Anzoátegui, dos en Bolívar, uno en Monagas, uno en Portuguesa y uno en Yaracuy.

Al finalizar su reporte, el ministro recordó que “el virus continúa circulando” en el país caribeño y pidió a los venezolanos mantener la “prevención y vacunación”.

