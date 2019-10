Así lo explicó a Infobae Alcides León, ingeniero en computación, quien señala que Adobe ya no trabajará en Venezuela desde el 28 de octubre. "La empresa comenzó a enviar emails a sus clientes en Venezuela en donde anuncia que no renovará licencias de productos básicos que se relaciona con artes gráficas, intervención de videos e imágenes: Photoshp, Adobe Ilustrator, etc. Esta restricción afectará a medios de comunicación, agencias de publicidad, canales de televisión, empresas que trabajen con diseño gráfico que son usuarios frecuentes de esos servicios”.