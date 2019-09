"Vivo en el estado Vargas (vecino a Caracas) y en estos momentos busco un lugar en un ancianato del gobierno. No tengo los 30 dólares que me están cobrando por rentar una habitación con baño privado en una casa grande. Recibo jubilación por mi edad y por el ministerio de educación. Apenas me alcanza para comer y las medicinas para tratar la patología las consigo mediante donaciones y entre mis amigos enfermos como yo. Desde 2015 dejé de recibir una caja de medicamento al mes que me asignaba el gobierno. Bajo el mandado de Maduro suspendieron el programa que nos ayudaba a muchos. El año pasado recibí dos cajitas de remedios en una jornada que hizo el ministerio de salud".