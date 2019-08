— Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una rebelión popular está vigente. La historia nos ha educado que desde las pirámides, desde la antigüedad, la Edad Media y hasta nuestros tiempos cuando el pueblo que es el que constituye poder y lo llamaba Trotski el "poder constituyente" ocupa los poderes usurpados por la tiranía en aquel momento, pues los palacios, los castillos, los palacios populares, o la asamblea nacional como ocurrió en la revolución francesa. Cuando el pueblo organizado ocupa el poder constituido usurpado por un dictador, esto no puede ocurrir, y la historia también nos educa en algo muy importante: la ira popular organizada erradica todas las formas de tiranía posible. Yo estoy convencido que eso que piensan que es la pasividad de la población que para mí no existe como tal, sino que no ha sido conducida a erradicar del poder al chavismo y a los usurpadores, no ha sido dirigida. Obviamente están aburridos de que los manden a manifestar o a protestar de manera inocua, ellos quieren salir de la tiranía. Yo estoy convencido de que esa rabia popular una vez que se dirija a la erradicación de la cúpula criminal no hay manera de que sea detenida, el tema es que no ha habido ni la madurez política, ni la dirección política para que eso ocurriese así. Y además nunca antes habíamos tenido tantos gobiernos aliados; se cuenta hasta 60 gobiernos aliados que del mundo que son los más importantes gobiernos del mundo, no son ni estados forajidos, si no tienes a Europa en pleno, América Latina en pleno, con la excepción de México y Uruguay.