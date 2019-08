Desde 1950, Estados Unidos ha aplicado severas sanciones contra el régimen comunista administrado por la dinastía de los Kim, como la aplicación del Trading with the Enemy Act (Ley de comercio con el enemigo) de 1917 o la más reciente North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act sancionada por el Congreso en 2016, que prohibe prácticamente cualquier tipo de intercambio comercial con Corea del Norte.