Sin embargo, el secretario general de la OEA sostuvo que no cuenta con los "elementos por los que se realiza la lógica de ese proceso negociado" por no formar parte del mismo. Pero aclaró: "Los únicos elementos que tengo son los que surgen de los antecedentes de estos casos. En primer lugar, una reflexión: durante este proceso Oslo-Barbados, han habido nuevos presos políticos, presos políticos torturados, asesinados… Es un proceso que no se ha detenido. Parece como un instrumento de la dictadura: con una mano va apaciguando a la oposición, amansando a la comunidad internacional, y por el otro lado sigue hambreando a su pueblo, matando a su pueblo, masacrando a su pueblo…".