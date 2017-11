Pero aún si Tareck no fuera radioactivo y las sanciones no prohibieran la reestructuración, ésta misma sería poco realista sin reformas de gran alcance, algo que Maduro ciertamente no está prometiendo. Sin estas reformas, terminarías por ofrecer el 30 por ciento de interés o un número similar, insensatamente alto. Este, simplemente, no es el modo en el que las finanzas internacionales funcionan.