La Riviera Nayarit: un paraíso con mar, mercados y flores para los surfistas

En el momento en que rodeé el cabo de Punta Mita --la escarpada península que se extiende entre el bullicioso mundo turístico de Puerto Vallarta y los relajados pueblos pesqueros de su norte-- empezaron mis vacaciones en México.

La Riviera Nayarit --donde las montañas de la Sierra Madre Occidental se encuentran con el océano Pacífico, y los acantilados descienden desde la selva hasta las caletas de arena pálida-- es muy diferente de los lugares turísticos más emblemáticos, como Cancún o Cabo San Lucas. Esta franja de pueblos costeros y playas bordeadas de palmeras ha atraído a familias mexicanas durante décadas; ahora, cada vez más estadounidenses y canadienses huyen del frío para pasar aquí sus vacaciones. La costa entre Nuevo Vallarta y San Blas recibió el nombre de Riviera Nayarit en 2007, pero es concretamente el tramo de 64 kilómetros a lo largo de la carretera 200 --desde Sayulita, a unos 40 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, hasta el pueblo obrero de La Peñita de Jaltemba-- el que se ha convertido en un pequeño patio de recreo para los viajeros. Aquí, los visitantes pueden ir y venir entre restaurantes frente al mar, centros de surf, playas, avistamientos de ballenas, rutas ornitológicas y los mercados al aire libre conocidos como tianguis.

Pero ven preparado. Salir del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta sin pesos puede hacer que termines pidiendo disculpas a señas en transportes y restaurantes. Alquilé un pequeño todoterreno para recorrer las curvas cerradas y empedradas y me instalé en mi campamento base en Rincón de Guayabitos.

Cansada del viaje, me dormí mientras el sol se ponía en la bahía de Jaltemba. Por la mañana, los trinos, silbidos y graznidos de las chachalacas me recordaron que estaba en el trópico.

Sayulita

En Sayulita, la brisa del mar se mueve por los coloridos banderines que cuelgan entre las palmeras que bordean la Avenida Revolución. En el centro del pueblo --un nudo fácilmente navegable de edificios bajos pintados de amarillo, rosa hibisco y azul pálido-- se oye el océano, suavizado por el bullicio del pueblo.

De todos los pueblos de playa de la Riviera Nayarit, Sayulita es probablemente el que atrae a más turistas, con su estética de ciudad surfista del sur de California y su sólida oferta de bienestar. Hay avistamientos de tortugas al atardecer y catas de vino; por las noches, la salsa, el rock, el jazz, la música electrónica y la música urbana latina se desbordan de los bares frente a la playa y de la plaza del pueblo.

Sayulita es un paraíso para los surfistas; cada enero, la surfistaRisa Mara Machuca organiza un retiro para padres e hijas. Tras recorrer las estrechas calles de piedra bordeadas de taquerías, cafés y tiendas, me reuní con ella enel restaurante y bar Don Pedro. Su gigantesca palapa de paja, orientada al océano, ayudó a convertir este tranquilo lugar de pescadores en una popular ciudad surfera.

Machuca, quien es propietaria de Surf It Out, cobra 100 dólares por una clase de hora y media. "Sayulita y San Pancho miran hacia el norte, y luego tienes el punto donde se encuentran con la bahía, que mira hacia el sur", dijo. "Así que durante todo el año tienes oleaje". El fondo arenoso del océano frente a Sayulita, añadió, "es muy bueno para los principiantes".

Tras compartir un abundante plato de chilaquiles --un desayuno a base de capas de tortilla-- por algo menos de 175 pesos (unos 10 dólares), nos separamos, y salí a la arena color crema para ver a un principiante tambalearse sobre las amables olas.

El hotel Casablanca Sayulita tiene piscina climatizada y vistas a la puesta de sol por 170 dólares la noche.

San Pancho

Cuando entré en San Pancho una mañana húmeda, motos apiladas con mercancías en cajas de huevos azules se movían entre el tráfico, al igual que dos perros, atraídos por la comida que caía.

Los martes se celebra el tianguis por todo el pueblo de San Pancho, pero la mayoría de los días es probable que te cruces más con gallinas correteando y lugareños barriendo escaparates que con turistas.

La vida pueblerina de San Pancho, cuyo nombre oficial es San Francisco, está en gran medida sintonizada con el horario escolar y las condiciones del surf, pero el pueblo, de unos 3000 habitantes, también es conocido por sus galerías y su música en vivo. Paseé entre bistrós, farmacias y puestos de productos agrícolas, por calles cubiertas de exuberante follaje y arcos de buganvillas rosas.

En el popular Dough Joe, pedí un café americano y una dona de mango y coco (100 pesos), y escuché el suave golpeteo del oleaje tras el zumbido de las batidoras y la charla de los vendedores ambulantes. (Si vienes a comer, prueba Ikan Rest, donde encontrarás mariscos frescos y de acidez cítrica, como el ceviche de atún, 240 pesos).

En el centro comunitario de San Pancho, Entreamigos, me hablaron del impacto que el atractivo de la región estaba teniendo en la ciudad. El Proyecto Tortuga, un grupo ecologista con sede aquí, inició sus esfuerzos en la década de 1990 para proteger las poblaciones de tortugas marinas en peligro de extinción que anidan en la zona. Hoy en día, se liberan crías por toda la Riviera Nayarit.

Al acercarme al agua, la carretera imperceptiblemente se convirtió en arena. Pasado una cabaña de surf y tumbonas, en el tramo norte de la playa de San Pancho, un lugar construido para las puestas de sol, volví la vista hacia el pueblo, un amasijo de colores primarios entremezclados con paja.

Se puede encontrar una habitación de hotel cerca de la playa por menos de 100 dólares la noche. Si quieres una experiencia llena de comodidades, considera el moderno Hotel Ciyé por unos 200 dólares la noche y a solo unos pasos de la playa.

Lo de Marcos

Este diminuto pueblo costero, a 16 kilómetros de San Pancho, parece suspendido en sal de mar y luz del sol. A medida que los viajeros se acercan, se encuentran con grupos de palmeras: un horizonte que se mece suavemente. El pueblo tiene una serenidad discreta que es perfecta para relajarse, pasear y cenar. Un reinicio.

El pueblo encargó recientemente un mural folclórico en el arco cercano a la plaza del pueblo. Después de verlo, busca un sitio en la playa casi vacía y contempla la extensión del mar, la arena y el cielo. Luego dirígete al restaurante Olivia para comer un pargo entero frito, crujiente por fuera y tierno por dentro (250 pesos).

Para una experiencia similar a la de una casa en un árbol, reserva una noche en Casa Iteri por unos 100 dólares.

Rincón de Guayabitos

En mi último día en Guayabitos, el olor de la carne asada que se estaba asando en la acera me atrajo al restaurante Anahi's.

Unos 30 kilómetros al norte de Lo de Marcos, Guayabitos es un bullicioso patio de recreo para las familias mexicanas que vienen a relajarse en las tranquilas aguas de la bahía de Jaltemba, promovida localmente como la piscina natural más grande del mundo. En esta playa curvada hay mucho que hacer: nadar, hacer paddle, pasear en kayak, dar paseos en banana, sorber raspados (hielo raspado con jarabe) y deambular por un abarrotado pasillo junto a la playa de puestos de recuerdos y comida.

En Anahi's cené bajo una pintura de la virgen María. Dos tacos de ternera adobada mejoraron con una selección de salsas y una cebolla asada (85 pesos).

Las primeras horas de la mañana pertenecen a los caminantes solitarios de la playa y a los pescadores. Justo después del amanecer, bajé a la playa y observé cómo las pangas se acercaban con dorados, atunes y pargos, un festín accidental para las gaviotas y los pelícanos pardos.

Otra forma de experimentar la Bahía de Jaltemba es una breve excursión a la cercana Isla del Coral para hacer snorkel (500 pesos) con Alicia's Eco-Tours. Pregunta por el avistamiento de ballenas; desde finales de otoño hasta principios de primavera es la mejor época para la migración de las ballenas jorobadas desde las frías aguas del norte hasta la cálida costa mexicana.

El precio medio de un hotel en primera línea de playa durante la temporada alta es de unos 125 dólares por noche, aunque se pueden encontrar ofertas considerablemente mejores fuera del agua. Para un alojamiento tranquilo, prueba el nuevo Safiro Suites Rincón de Guayabitos por unos 100 dólares la noche.

La Peñita

Justo al otro lado de un pequeño río desde Guayabitos se encuentra el pueblo obrero de La Peñita, donde viven, juegan y compran muchos de los lugareños que trabajan en la Riviera Nayarit. La calle principal del pueblo está repleta de ferreterías, mercados, panaderías y puestos de tacos. Pero la verdadera joya de La Peñita es su tianguis de los jueves, uno de los más grandes de la región. Está lleno de arte y textiles huicholes, productos frescos y mariscos, y todo tipo de artículos personales y para el hogar. Come mientras paseas, ya que el mercado ofrece una vertiginosa variedad de comida callejera como tamales, empanadas fritas u horneadas, piña fresca con chile y limón y panes dulces.

El pueblo es aproximadamente tres veces más grande que Sayulita, lo que significa que sus servicios bancarios y tiendas de comestibles de servicio completo ofrecen una forma económica de establecer un campamento base y explorar la costa. También tiene algunos restaurantes excepcionales. Si el tiempo te lo permite, dirígete a Dera's Pizza en el pueblo para comer una pizza de pera y queso de cabra (200 pesos) y ensaladas; las enredaderas colgantes y las luces del patio crean algo casi indescriptible. O por la noche, únete a la gran comunidad de emigrados de La Peñita para tomar un cóctel y cenar en Hinde y Jaime o en Tiki's Las Brisas, con vista al agua.

En el Luxury Hotel Inn , espera gastarte unos 100 dólares por noche.

