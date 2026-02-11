The New York Times

Según un exjefe de policía, Trump le dijo que 'todos sabían' sobre las acciones de Epstein

Michael Reiter, exjefe de policía de Palm Beach, relató al FBI una conversación que tuvo con Donald Trump en 2006, de acuerdo con un documento recién divulgado.

En la década de 2000, cuando se supo que Jeffrey Epstein era investigado, una de las primeras llamadas que recibió la policía de Palm Beach fue de Donald Trump, según declaró el jefe de la policía local en ese momento al FBI más de una década después.

Al parecer, Trump le dijo al jefe, Michael Reiter: "Gracias a Dios que le están poniendo un alto, todos sabían que ha estado haciendo esto", según un documento que relata su conversación y que forma parte del conjunto de archivos sobre Epstein publicados por el Departamento de Justicia.

Trump dijo que en algunos círculos neoyorquinos se sabía que Epstein era repugnante y sugirió que la policía también enfocara su investigación en la asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, según el memorando. "Es malvada", habría dicho Trump.

Trump también le contó al jefe de policía que una vez estuvo cerca de Epstein en un momento en que había adolescentes presentes. "Me largué de ahí", dijo, según el relato de Reiter.

El exjefe describió su conversación con Trump al FBI en octubre de 2019, dos meses después de que Epstein fuera hallado muerto en su celda de la cárcel mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual, según muestra el memorando. Reiter dijo a The Miami Herald, que informó previamente sobre el documento, que la llamada con Trump se hizo en julio de 2006.

El relato pone de relieve la manera en que han ido cambiando las explicaciones que ha dado Trump sobre lo que sabía --y lo que no sabía-- sobre Epstein y Maxwell. Él ha negado tener conocimiento de que Epstein abusara de chicas menores de edad, pero también dijo el año pasado que el financiero se había "robado" a mujeres jóvenes que trabajaban en su club de Mar-a-Lago. La Casa Blanca ha dicho que Trump prohibió a Epstein la entrada al club "por ser un asqueroso".

Tras la detención de Maxwell, Trump no expresó ninguna preocupación por su comportamiento. "Solo le deseo lo mejor, francamente", dijo Trump sobre Maxwell en 2020. "Me he reunido con ella numerosas veces a lo largo de los años, sobre todo desde que vivía en Palm Beach".

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que no podía confirmar que la llamada hubiera tenido lugar, pero que, de ser así, corroboraría las declaraciones de Trump sobre haber echado a Epstein de Mar-a-Lago.

Afirmó que la llamada "pudo o no haber ocurrido en 2006; no sé la respuesta a esa pregunta".

"Lo que te digo es que lo que el presidente Trump siempre ha dicho es que echó a Jeffrey Epstein de su club de Mar-a-Lago, porque Jeffrey Epstein era un asqueroso", añadió. "Y eso sigue siendo cierto, y esta llamada, si se produjo, corrobora exactamente lo que el presidente Trump ha dicho desde el principio".

En el relato escrito del FBI sobre la entrevista con Reiter, Trump se muestra como una persona deseosa de transmitir su preocupación por la conducta de Epstein a la policía.

Sin embargo, en julio de 2019, poco después de la detención de Epstein, los periodistas preguntaron a Trump si tuvo "alguna sospecha" de que Epstein "abusaba de mujeres jóvenes, de mujeres menores de edad".

"No, no sabía nada. No sabía nada", dijo Trump entonces. "No he hablado con él en muchos, muchos años. Pero sabía, no sabía nada".

El martes, la Casa Blanca remitió las preguntas sobre el testimonio de Reiter al Departamento de Justicia. Este, en un comunicado, dijo que no había corroborado el recuerdo que el jefe tenía de la conversación: "No tenemos conocimiento de ninguna prueba que corrobore que el presidente se puso en contacto con las fuerzas del orden hace 20 años".

Reiter declinó hacer comentarios.

El año pasado, el portavoz Mike Johnson describió a Trump como un "informante" contra Epstein. Más tarde, Johnson aclaró sus comentarios, y dijo que no estaba seguro de haber utilizado la palabra correcta, pero que "el presidente Trump nunca fue un obstáculo para la investigación sobre Epstein. Él intentó ayudar en eso".

Trump ha dicho que "no sabía" por qué Epstein contrataba empleadas de Mar-a-Lago, pero afirmó que lo echó del club en medio de una disputa por el robo de trabajadoras del spa.

Sin embargo, otros documentos de los archivos de Epstein parecen debilitar esa narrativa, según el representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, quien esta semana revisó porciones no censuradas de los documentos.

"Los abogados de Epstein resumieron y citaron a Trump diciendo que Jeffrey Epstein no era miembro de su club en Mar-a-Lago, pero que era un invitado en Mar-a-Lago y que nunca se le había pedido que se marchara", afirmó Raskin.

"Parece contradecir algunas cosas que el presidente Trump ha estado diciendo recientemente sobre cómo había echado a Jeffrey Epstein del club", añadió.

Las revelaciones sobre los vínculos de Trump con Epstein han sido una fuente constante de malestar para la Casa Blanca, que ha intentado distanciar al presidente del conocido delincuente sexual.

Trump tuvo una relación de amistad con Epstein durante al menos 15 años, y en repetidas ocasiones fueron vistos juntos en fiestas. Sin embargo, Trump ha intentado repetidamente restar importancia a su relación.

Trump ha dicho que cortaron el contacto hace años, aunque se han dado varias explicaciones sobre la ruptura.

En 2002, Trump declaró a la revista New York: "Conozco a Jeff desde hace 15 años. Un tipo estupendo. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes".

Pero dos años después de que Trump llamara a Epstein un "tipo estupendo", se convirtieron en rivales por una mansión frente al mar en Palm Beach que había caído en ejecución hipotecaria.

Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar los servicios de prostitución de una menor.

Tras ser imputado por cargos federales de tráfico sexual en 2019, se ahorcó en su celda de la cárcel ese mismo año, según las autoridades locales y federales. Maxwell, su confidente durante mucho tiempo, actualmente cumple una condena de 20 años de prisión después de ser declarada culpable en 2021 de conspirar con Epstein durante casi una década para ayudarle en sus abusos.

En un interrogatorio reciente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ella se amparó en su derecho a no autoincriminarse, previsto en la Quinta Enmienda.

Luke Broadwater cubre la Casa Blanca para el Times.

