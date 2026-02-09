The New York Times

El Super Bowl marca otra consagración para Bad Bunny

Reportajes Especiales - Lifestyle

Guardar

Presentarse en el Super Bowl es un momento muy importante para Bad Bunny, y que eso suceda tras el lanzamiento de 'Debí tirar más fotos', su álbum más personal, debe hacer que esa actuación sea aún más especial.

Para Bad Bunny, el hecho de que su coronación en el escenario mundial se produzca tras el lanzamiento de su álbum más personal, el que está firmemente arraigado en su Puerto Rico natal, debe hacer que este momento sea aún más especial.

Antes del lanzamiento el año pasado de Debí tirar más fotos, su sexto álbum en solitario y ahora el primero en español en ganar un Grammy por álbum del año, el cantante y rapero concedió una amplia entrevista en Popcast , nuestro programa de cultura pop. (Hicimos un resumen de la actuación en directo en YouTube el domingo, justo después de que Bad Bunny terminara).

Explicó que, tras viajar por todo el mundo durante los últimos años e incluso vivir en Los Ángeles durante un tiempo, quería volver a comprometerse con su tierra natal con un giro musical muy marcado. El álbum, de 17 temas, incluye instrumentos en directo y ritmos tradicionales puertorriqueños como la plena, la bomba y la salsa; se grabó íntegramente en la isla y cuenta con la colaboración de una serie de jóvenes, todos ellos puertorriqueños.

"¿Y ahora qué?", recuerda Bad Bunny que se preguntó después de convertirse en una sensación internacional. "Te mueres y ya está. No hay nada como: 'Oh, fuiste el artista más escuchado', ¿y qué? Estuve pensando en eso y dije: 'Debería hacer algo que pueda dejar ahí, como que, una semilla'. Entonces yo dije: 'Bro, el propósito es ese: darles la oportunidad a jóvenes, darles la exposición a estos jóvenes músicos, artistas también, darles la exposición a ritmos de Puerto Rico'".

[Video: Watch on YouTube.]

"A veces los jóvenes pueden pensar, y yo solía pensar esto cuando era niño, que este tipo de música es para gente mayor, que es la música de mi abuelita o de mi abuelo", dijo. "Pero cuando creces, empiezas a apreciarla y a entenderla más".

"Y, al mismo tiempo, solo quiero que sepan que se puede hacer de una manera muy cool", añadió. "Puedes hacerlo a tu propio estilo. No tienes que hacer lo mismo que hacían los artistas en el pasado. Puedes hacerlo con un nuevo sentimiento, con una nueva jerga, con todo nuevo. No hay reglas".

Bad Bunny reconoció que su compromiso de interpretar casi exclusivamente en español, a diferencia de la mayoría de las estrellas latinas del pasado, hacía que algunas audiencias se perdieran los matices --y los mensajes políticos-- de su música.

Sin embargo, incluso cuando su público internacional ha seguido creciendo, y alcanzará su punto álgido esta noche en el escenario del Super Bowl, él se ha mantenido desafiante. Cuando se le preguntó cómo le hacía sentir la posible barrera del idioma, Bad Bunny rompió a cantar una melodía improvisada: "No me importaaaaa".

Suscríbete a YouTube.com/Popcast para ver nuestro resumen en directo del descanso del Super Bowl inmediatamente después de la actuación de Bad Bunny.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Bad Bunny entrega una carta de amor a Puerto Rico en el Super Bowl

Reportajes Especiales - Lifestyle

Bad Bunny entrega una carta

Bad Bunny invita a Lady Gaga, Ricky Martin y Cardi B a su celebración en el Super Bowl

Reportajes Especiales - Lifestyle

Bad Bunny invita a Lady

Cómo Bad Bunny da voz a la 'generación de la crisis' de Puerto Rico

Reportajes Especiales - Lifestyle

Infobae

Previo al Super Bowl, Green Day arremetió contra el ICE

Reportajes Especiales - Lifestyle

Previo al Super Bowl, Green

La intérprete de lengua de señas de Bad Bunny también hará historia en el Super Bowl

Reportajes Especiales - Lifestyle

La intérprete de lengua de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dice la Ley de

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

Multas automáticas: qué cambios se definieron para beneficiar a las pymes

Billie Joe, vocalista de Green Day, sorprende al utilizar medalla de la Virgen de Guadalupe en el Super Bowl

Edomex declara uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por brote de sarampión

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

INFOBAE AMÉRICA
Expira el mandato del Consejo

Expira el mandato del Consejo Presidencial de Transición en Haití a las puertas de un posible vacío político

Un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Odesa deja un muerto y dos heridos

Vampiros y zombis en la literatura hispanoamericana reflejan tensiones sociales actuales

AFE cree que LaLiga debe dar explicaciones y muestra preocupación por salud de jugadores

Temas del día de Internacional del sábado 7 de febrero (13:00 GMT)

ENTRETENIMIENTO

Kaley Cuoco critica duramente a

Kaley Cuoco critica duramente a Ashley Tisdale por el drama de madres tóxicas: “Simplemente vete”

“No quiero compartir mi dinero ni mi espacio”: Whoopi Goldberg explicó por qué renunció a la vida en pareja

La familia de Kim Kardashian respalda su acercamiento a Lewis Hamilton: “Déjenla ser feliz”

La estatuilla de los Oscar: una historia de apodos y curiosidades

Michael Keaton compartió cómo conoció a Catherine O’Hara una semana después de su muerte