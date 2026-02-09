The New York Times

Bad Bunny invita a Lady Gaga, Ricky Martin y Cardi B a su celebración en el Super Bowl

La casita volvió a llenarse con una sorprendente mezcla de estrellas, que incluyó a Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G y Young Miko.

El escenario que Bad Bunny utilizó en sus 31 presentaciones para celebrar Debí tirar Más Fotos incluía La Casita, una oda a las tradicionales y coloridas viviendas de Puerto Rico. A menudo se llenaba de celebridades que asistían a sus presentaciones, muchas de ellas latinas.

Durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, la casa volvió a llenarse con una sorprendente mezcla de estrellas, entre las que se encontraban los actores Pedro Pascal, chileno-estadounidense, y Jessica Alba, de ascendencia mexicana. Pero también estuvieron artistas como Cardi B, dominicana-estadounidense; Karol G, colombiana; y Young Miko, puertorriqueña.

La estrella venezolana del béisbol, Ronald Acuña Jr., que practica un deporte que le encanta a Bad Bunny y que es muy apreciado en su isla natal, también estuvo en La Casita.

Más adelante en la presentación, Bad Bunny visitó un club social improvisado cuyo bar estaba atendido por María Antonia Cay, más conocida como Toñita. Ella es una figura muy querida en el que se considera el último club social latino de Williamsburg, Brooklyn, que en su día fue uno de los enclaves puertorriqueños más grandes de la ciudad de Nueva York. Nació en Juncos, Puerto Rico, en 1940, y es conocida por su amplia sonrisa y su colorida colección de anillos, que luce mientras corta limones para la cerveza embotellada de los bailarines y los jugadores de dominó.

Bad Bunny hace una referencia a Toñita en la letra de "Nuevayol" ("Un shot de cañita en casa de Toñita y PR se siente cerquita"), que interpretó el domingo por la noche. Ha celebrado en su club social durante sus visitas a Nueva York.

Lady Gaga fue una de las artistas invitadas, interpretando "Die With a Smile", su dueto con Bruno Mars, como parte de una escena de boda. Ricky Martin, pionero del pop puertorriqueño, cantó "Lo Que LE Pasó a Hawaii". En el primer álbum de Bad Bunny en 2018, Martin cantó sin aparecer en los créditos al final de la canción "Caro".

Annie Correal es corresponsal en Latinoamérica para The Times.

James Wagner cubre noticias y cultura en Latinoamérica para The Times. Reside en la Ciudad de México.

