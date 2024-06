Cuando se usa la palabra libertad sólo para pagar menos impuestos

El ex presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Después de que Donald Trump fuera condenado por 34 delitos graves, la Heritage Foundation (un grupo de expertos de derecha que, entre otras cosas, ha elaborado la agenda del Proyecto 2025, un plan de políticas en caso de que Trump gane enarboló una bandera estadounidense al revés, que se ha convertido en un emblema del apoyo al MAGA en general y de la negación electoral en particular. Esta acción puede haber sorprendido a algunos conservadores de vieja data que todavía pensaban en Heritage como una institución seria, pero Heritage es, después de todo, sólo un grupo de expertos. No es como si personas que esperamos que defiendan nuestro orden constitucional, como los jueces de la Corte Suprema, ondearan banderas al revés.

Oh, espera.

Pero la aceptación por parte de Heritage de lo que equivale a un ataque a la democracia es un símbolo útil de uno de los acontecimientos realmente preocupantes de esta elección a medida que se acerca a la recta final. Heritage se presenta como un defensor de la libertad, pero su verdadera misión siempre ha sido producir argumentos (frecuentemente basados en investigaciones de mala calidad) a favor de impuestos bajos para los ricos. Y su respaldo tácito a la anarquía ilustra la forma en que muchos de los plutócratas de Estados Unidos –tanto en Silicon Valley como en Wall Street–, después de coquetear con la excéntrica candidatura de Robert F. Kennedy Jr., se han unido en torno a Trump.

¿Por qué los multimillonarios apoyarían a Trump? No es que les haya ido mal durante el gobierno del presidente Joe Biden. Los precios de las acciones, que Trump predijo que se desplomarían si perdía en 2020, se han disparado. Las altas tasas de interés, que son una carga para muchos estadounidenses, son en todo caso un beneficio neto para los ricos con dinero para invertir. Y dudo que los superricos estén sufriendo mucho por los precios más altos de la comida rápida.

Sin embargo, los estadounidenses ricos seguramente apuestan a que pagarán impuestos más bajos si gana Trump. Biden y su equipo han ofrecido una orientación bastante explícita sobre su agenda fiscal, que aumentaría directamente los impuestos a los estadounidenses de altos ingresos y también aumentaría los impuestos corporativos, que indirectamente serían principalmente un impuesto a los ricos. Estas medidas no producirían impuestos en la parte superior ni remotamente comparables a los que regían durante los años de Eisenhower, cuando la tasa impositiva marginal máxima sobre la renta era del 91% y las grandes propiedades podían enfrentar impuestos a la herencia de hasta el 77%. Aún así, los planes de Biden, si se llevan a cabo, harían que los ricos sean un poco menos ricos.

Trump ha sido mucho menos explícito, pero claramente quiere mantener su recorte de impuestos de 2017 en su totalidad, y sus aliados en el Congreso están comprometidos no solo con recortes de impuestos sino también con privar al IRS de recursos, lo que permitiría a más estadounidenses ricos evadir los impuestos. deben legalmente.

Así que los multimillonarios no se equivocan al pensar que pagarán menos impuestos si gana Trump. Pero ¿por qué no están más preocupados por el panorama general?

Después de todo, incluso si lo único que le importa es el dinero, la agenda de Trump debería preocuparles mucho. Los planes de sus asesores de deportar a millones de inmigrantes (supuestamente sólo a aquellos que se encuentran en el país ilegalmente, pero ¿realmente creen que muchos residentes legales no quedarían atrapados en las redes?) reducirían la fuerza laboral estadounidense y serían enormemente perturbadores. Sus propuesta proteccionistas (que serían muy diferentes de las medidas específicas de Biden) podrían significar una guerra comercial global total. Si es capaz de cumplirlos, sus ataques a la independencia de la Reserva Federal corren el riesgo de una inflación mucho más grave que cualquier cosa que hayamos experimentado en los últimos años.

Más allá de todo eso, es casi seguro que Trump intentará convertir el sistema de justicia en un arma para perseguir a sus supuestos enemigos. Sólo alguien completamente ignorante de la historia se imaginaría a sí mismo a salvo de ese tipo de uso de armas; incluso si Trump lo considera un aliado ahora, eso puede cambiar en un instante.

Y si usted ha estado siguiendo los desvaríos de Trump, sabrá que su retórica se está volviendo menos racional y más vengativa cada semana. Sin embargo, su apoyo entre los multimillonarios parece estar consolidándose.

Entonces, ¿qué está pasando? Esto es lo que pienso, aunque ciertamente es especulativo. En primer lugar, los oligarcas estadounidenses probablemente creen que su riqueza e influencia los protegerían del ejercicio arbitrario del poder. Trump y compañía podrían volver a las autoridades corruptas y a un poder judicial acobardado contra otras personas, ¡pero seguramente no contra ellos! Cuando se dieran cuenta de lo equivocados que estaban, ya sería demasiado tarde. Como he escrito antes, los superricos pueden ser notablemente obtusos e ignorantes de la historia. En segundo lugar, en cierto nivel realmente no creo que se trate de dinero. ¿Qué diferencia supone para la calidad de vida de un multimillonario tener que conformarse con un superyate un poco más pequeño? En la cima de la pirámide, la riqueza tiene que ver en gran medida con el estatus y la importancia personal. Como escribió Tom Wolfe hace mucho tiempo, se trata de “verlos saltar”.

Y cuando los políticos no saltan, cuando no tratan a los muy ricos con la deferencia y admiración que consideran debida, algunos de ellos se enfurecen. Vimos esto cuando muchos habitantes de Wall Street se volvieron contra el presidente Barack Obama (después de que éste los ayudara a rescatarlos durante la crisis financiera) porque se sentían insultados por sus críticas ocasionales.

Biden no es un guerrero de clase, pero claramente no adora a los superricos. Y muchos de ellos están recurriendo a Trump por pura mezquindad.

