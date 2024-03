'Milénials en la cúspide': La vida en la cresta de un tsunami demográfico

Llevo once años dedicándome a la economía y en este tiempo me he dado cuenta de que soy una estadística. Cada vez que tomo una decisión importante en la vida, veo cómo se convierte en lo que todo el mundo hace ese año.

Empecé la universidad en 2009, en la época de las tasas de inscripción más altas de todos los tiempos. Cuando me mudé a una gran ciudad costera después de graduarme, también lo hizo una gran multitud de personas: era la era de la urbanización milénial. Cuando vivía en un armario empotrado para poder pagar mis préstamos estudiantiles ("¡La pintura amarilla lo hace alegre!", prometía Craigslist), la deuda estudiantil acababa de superar los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito como la mayor fuente de endeudamiento de Estados Unidos, aparte de la vivienda.

Mi pareja y yo compramos una casa en 2021, junto con (aparente y realmente) una gran parte del resto del país. Nos casamos en 2022, el año de muchas muchas bodas. Y la lista continúa.

No soy una simple seguidora de las multitudes. Lo que tengo son 32 años, a punto de cumplir 33 en unas semanas.

Y somos muchos.

Si la demografía es destino, los nacidos en 1990 y 1991 estaban destinados a competir por la vivienda, el empleo y otros recursos. Esos dos años de nacimiento, las personas que cumplirán 33 y 34 años en 2024, constituyen la cúspide de la población estadounidense.

Como la mayor parte de la mayor generación, este grupo de edad hiperespecífico --llámenos como quiera, pero a mí me gusta "cúspide de los milénials"-- se ha movido por la economía como una persona que se pone una camiseta demasiado pequeña. En cada etapa de su vida, ha estirado un sistema que a menudo era demasiado pequeño para acomodarlo, dejándolo algo flácido y deforme a su paso. Mi cohorte tiene un poder económico desmesurado, pero eso a veces nos ha hecho la vida más difícil.

En otras palabras, cuando los milénials se quejan de que se les culpa de todo, puede que quienes los acusan estén en lo cierto.

Les presento a los milénials de la cúspide

La influencia de los bebés de 1990 y 1991 en la economía de consumo ha sido a menudo manifiesta.

Aunque es difícil determinar con precisión los hábitos de consumo de solo dos años de edad, este grupo constituye una parte considerable --alrededor del trece por ciento-- de la generación a la que los profesionales de la mercadotecnia llevan más de una década tratando de atraer. Los hábitos vacacionales y gastronómicos de los milénials han llevado a las empresas de investigación a pregonar sin cesar el auge de la "economía de la experiencia". Se nos ha acusado de acabar con las McMansiones y los códigos de vestimenta formal, pero hemos contribuido a impulsar el auge de las casas pequeñas y la ropa informal.

"Hay muchos de ellos. Sus padres pueden haber dicho que son muy especiales, pero había un montón de estos bebés muy especiales", comentó Neil Howe, quien acuñó el término "milénial". "Crean mucha presión. Todo lo que compran, lo compra mucha gente".

Esa influencia económica se extiende mucho más allá del consumo cotidiano. Cuando los milénials llegaron a la universidad en 2009, el auge de inscripciones fue tan significativo que las universidades comunitarias que antes se enorgullecían de acoger a todos los estudiantes empezaron a rechazar solicitantes.

Cuando ese grupo empezó a graduarse y a buscar trabajo, la población de áreas metropolitanas como Nueva York, San Antonio y San Francisco alcanzó nuevos máximos, lo que provocó una feroz competencia por una oferta limitada de departamentos en algunos lugares, sobre todo en el área de la bahía.

Este auge de la reurbanización se produjo "cuando los milénials alcanzaban la mayoría de edad, conseguían sus primeros empleos, buscaban vivienda y compañeros de apartamento", explicó Igor Popov, economista jefe de Apartment List.

Ahora, las personas que cumplirán 33 y 34 años este año se encuentran en otro momento crucial de su vida económica: están dejando las ciudades, formando familias y comprando casas. Y aunque algunos de estos cambios se han visto acelerados por la pandemia, la demografía por sí sola ayuda a explicar por qué la economía actual está funcionando de forma a menudo sorprendente.

Un cambio en la vivienda

En 2017, un magnate inmobiliario dio origen a un meme cuando sugirió que los milénials no compraban casas porque despilfarraban su dinero en pan tostado con aguacate y café caro. La indignación se desató. The New York Times publicó una verificación de los hechos.

Pero, como muchas otras afirmaciones que tocan la fibra sensible de la sociedad, el comentario del pan tostado tuvo su razón de ser. La gente realmente se preguntaba por qué los milénials no estaban comprando casas en mayor número.

Gran parte de la respuesta era, sin duda, que la generación acababa de experimentar una dura entrada en el mercado laboral tras la peor recesión desde la Gran Depresión. Pero al menos una pequeña parte quizá era más simple. Aunque a menudo hablamos de los milénials como un grupo monolítico, la mayor parte de la generación --los milénials de la cúspide-- todavía estaba en la mitad de sus 20 años en 2016 y 2017. Se trata de un grupo joven para ser propietario de una vivienda.

La población actual de 30 a 34 años supera en unas 700.000 personas al grupo de 35 a 39 años.

Ahora, esas personas están cada vez más preparadas para comprar.

Sin embargo, la fuerte demanda demográfica choca con una oferta de viviendas muy limitada, tras años de escasa construcción después de la recesión de 2009. Esto ha contribuido a elevar los precios a niveles récord, donde se mantienen incluso cuando la Reserva Federal intenta frenar la economía con mayores costos de endeudamiento. Además, los altos precios se combinan con los elevados tipos hipotecarios para hacer que el mercado sea dolorosamente inasequible, incluso para las viviendas de iniciación que a muchos milénials les encantaría comprar.

Ecos universitarios

El alocado mercado inmobiliario actual no es la primera vez que jóvenes de 32 y 33 años se ven obligados a competir entre sí por los recursos. Tampoco será la primera vez que ayuden a remodelar un mercado con consecuencias duraderas.

La subgeneración se enfrentó a su primera verdadera pugna económica en 2008 y 2009, cuando sus miembros se graduaron del bachillerato y, en muchos casos, intentaron ir a la universidad.

El grupo constituyó una enorme clase entrante por derecho propio, pero, gracias a la Gran Recesión, las personas mayores con pocas oportunidades laborales también inundaron las aulas universitarias para capear la recesión.

Las tasas de matriculación se dispararon. La población universitaria alcanzó su máximo en 2010, el año siguiente al de mi promoción.

"La gran presión que sentían los estudiantes era para conseguir clases y recursos", afirmó Robert Kelchen, profesor que estudia la educación superior en la Universidad de Tennessee.

Las tasas de inscripción aumentaron de manera drástica en las escuelas públicas a medida que disminuían las ayudas estatales durante la recesión, aunque también subieron constantemente en las universidades privadas. La relación entre la carga de la deuda de los estudiantes y los salarios iniciales empeoró.

No obstante, la demanda de plazas universitarias ha empezado a invertirse a medida que las tendencias demográficas se combinan con un cambio cultural que rechaza la educación superior. Las universidades menos selectivas, que a finales de la década de 2000 no podían aumentar el número de plazas lo bastante rápido, están cerrando y fusionándose.

No se trata solo de universidades. Otra institución milenaria podría verse afectada conforme los milénials de la cúspide envejecen: los locales de bodas. Según Shane McMurray, de Wedding Report, el gran número de miembros de la generación de los milénials ha conseguido mantener la demanda en el sector de las bodas, incluso en un momento en el que las tasas de nupcialidad en general no han dejado de caer.

Pero el auge de las bodas de 2022 ya se está desvaneciendo y lo más probable es que retroceda aún más a medida que mis compañeros de edad vayan superando la edad de casarse. McMurray cree que el negocio se mantendrá estable durante algún tiempo, pero con el tiempo, "va a afectar a la industria de manera bastante significativa".

El precedente del 'baby boom'

Los jóvenes de 33 años también podrían afectar al mercado laboral.

Durante gran parte de la década de 2010, los empleadores tenían más solicitantes de nivel inicial de los que sabían qué hacer con ellos. Cuando la generación de los milénials se graduó de la escuela secundaria en 2009 y alrededor de esa fecha, constituyeron una avalancha de trabajadores potenciales que llegaron a un mercado laboral sacudido por la recesión. Ese año, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 18 y 19 años rozaba la cifra récord del dieciséis por ciento.

El mercado laboral seguía siendo débil incluso cuando los que habían ido a la universidad empezaron a graduarse, y los empresarios pudieron elegir a quiénes contratar durante años. ¿Recuerdan el auge de los baristas con licenciaturas?

Ahora, la marea está cambiando.

La investigación económica ha sugerido que la generación del "baby boom" (que incluía una cohorte de nacimiento máxima nacida a principios de la década de 1960) se enfrentó a una dura entrada en el mercado laboral, ya que sus miembros competían por una oferta limitada de puestos de trabajo. La generación X, o "baby bust", era más pequeña y tuvo mejores resultados.

"Parecía haber una ventaja real en el mercado laboral para los 'baby bust'", aseguró Ronald Lee, demógrafo de la Universidad de California en Berkeley.

"Eso podría ser cierto también para la generación Z", señaló.

De hecho, los "baby boomers" tardíos ofrecen una plantilla para la forma en que una gran subgeneración se mueve a través de la economía. Fueron el grupo de población más numeroso de la historia hasta que llegaron los milénials y eran mucho más numerosos que la generación silenciosa, el grupo que les precedió.

Esa brecha significó que la economía tuvo que estirarse aún más rápidamente para acomodar a los "boomers" cuando estaban llegando a su edad adulta a principios de la década de 1980. Y ellos también entraron en una economía difícil: la inflación se había disparado, por lo que la Reserva Federal había subido los tipos de interés a niveles de dos dígitos, forzando a la economía a una dura recesión justo cuando los "baby boomers" tardíos buscaban trabajo.

"El mercado estaba desbordado", afirmó Richard Easterlin, economista de la Universidad del Sur de California, responsable de muchas de las investigaciones sobre cómo afecta el tamaño de la generación a los resultados laborales.

Al verse obligados a competir en mercados de trabajo y vivienda abarrotados, algunos "baby boomers" nacidos en el año de máximo esplendor han quedado con cicatrices económicas permanentes en comparación con el resto de su generación: los estudios sugieren que corren un mayor riesgo de quedarse sin hogar.

¿Están los milénials destinados a una situación similar?

El lado bueno

Easterlin cree que es probable que mis compañeros de cohorte estén mejor.

"Lo importante para los resultados es el cambio en el tamaño de la generación, no solo el tamaño de la generación", explicó Easterlin.

Mientras que hay aproximadamente 1,5 "boomers" por cada persona que perteneció a la generación anterior, esa proporción es más bien de 1,1 para los milénials. Es como si los "baby boomers" fueran un gigante intentando caber en un suéter extrapequeño y los milénials fueran un gigante metiéndose en uno grande.

No es que los milénials hayan tenido un viaje indoloro. Dennis Culhane, un investigador social de la Universidad de Pensilvania que ha seguido de cerca la situación de los "baby boomers" sin hogar, señaló que, por ejemplo, el número de milénials sin hogar en Nueva York fue elevado tras la recesión de 2008. Pero como la competencia no es tan feroz como en el caso de los "baby boomers" más jóvenes, los baches iniciales deberían desaparecer con el tiempo.

¿Y qué pasa con los hijos?

Sin embargo, las pruebas de la lucha persisten bajo la superficie. La tasa de empleo de los treintañeros es mucho más baja que la de los treintañeros de generaciones anteriores, lo que forma parte de una tendencia de larga duración. La morosidad de los préstamos para automóviles y las tarjetas de crédito está aumentando bruscamente entre las personas de 30 a 39 años, a medida que se reanudan los reembolsos de los préstamos estudiantiles tras un paréntesis pandémico y ponen a la generación bajo presión financiera. Además, los treintañeros de hoy tienen menos hijos.

Aunque este último hecho puede atribuirse a una amplia gama de factores sociales, la gente cita las preocupaciones financieras como una de las principales razones por las que no están procreando.

Este descenso de la natalidad podría provocar grandes cambios y retos económicos en el futuro, sobre todo hacia 2055, cuando las personas de mi edad estén a punto de jubilarse.

Si los jóvenes de 32 años de hoy se convierten en una gran oleada de jubilados cuando lleguen a la mitad de los 60, estarán sacando dinero de un sistema de jubilación que está a punto de tener muchos menos contribuyentes activos para mantenerlo, suponiendo que las tendencias demográficas actuales no cambien.

Los milénials también llenarán las residencias de ancianos con menos enfermeras jóvenes para atenderlas, comerán en restaurantes con menos meseros y cocineros para elegir y, en general, gravarán una economía con muchos menos jóvenes para mantenerlos.

Y eso será un problema no solo para los chicos de principios de la década de 1990, sino para todos los que les sigan.

Fielding Russell, de 34 años, que dirige grupos turísticos durante los veranos y está poniendo en marcha su propio negocio de viajes internacionales veganos, en Asheville, Carolina del Norte, el 28 de febrero de 2024. (Juan Diego Reyes/The New York Times)

Claudia Chee, una mujer de 32 años que pasó de trabajar para Google a dar clases de piano y a estar presente en las redes sociales como Costco Claudia, en Fremont, California, el 28 de febrero de 2024. (Carolyn Fong/The New York Times)