El silencio es violencia, pero no cuando se trata de israelíes víctimas de violaciones terroristas

Una cama manchada con sangre en el kibbutz Be'eri tras el ataque de Hamas (Heidi Levine/Wapo)

El domingo, Dana Bash, de CNN, preguntó a la diputada Pramila Jayapal, demócrata de Washington, por qué tantas mujeres progresistas habían guardado silencio sobre los numerosos informes de violaciones y agresiones sexuales generalizadas perpetradas por Hamas contra mujeres israelíes durante las masacres del 7 de octubre.

Lo que siguió fue una clase magistral de evasión, bilateralismo y cambio de tema por parte de la presidenta del Caucus Progresista del Congreso.

“He condenado lo que ha hecho Hamas”, permitió Jayapal, brevemente, antes de pasar inmediatamente a condenar a Israel. Bash insistió: “Le estaba preguntando por las mujeres y usted ha vuelto a hablar de Israel. Estoy preguntando por Hamas”.

“Ya he respondido a tu pregunta, Dana”, replicó Jayapal, añadiendo que aunque la violación era “horrible”, “ocurre en situaciones de guerra. Las organizaciones terroristas como Hamas obviamente las utilizan como herramientas. Sin embargo, creo que tenemos que ser equilibrados a la hora de incluir los ultrajes contra los palestinos”.

Un día después de la entrevista en la CNN, asistí a una conferencia en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, organizada por la misión israelí y grupos judíos, en la que se describieron las “herramientas” de Hamas, por utilizar el término de Jayapal. Sheryl Sandberg, Hillary Clinton y Kirsten Gillibrand estaban entre los oradores principales. Pero el testimonio importante vino de israelíes que dieron testimonio de lo que habían visto de primera mano o escuchado de testigos presenciales del 7 de octubre.

Esto es algo de lo que yo oí, que gente como Jayapal haría bien en oír también. Es extremadamente gráfico.

Yael Richert, superintendente jefe de la policía nacional israelí, citando a un superviviente de la masacre de Nova rave:

Todo era un apocalipsis de cadáveres. Chicas sin ropa. Sin tops. Sin ropa interior. Gente cortada por la mitad. Masacrados. Algunos fueron decapitados. Había chicas con la pelvis rota por violaciones repetidas. Sus piernas estaban abiertas de par en par.

Una superviviente no identificada de la rave, mostrada en un vídeo con el rostro oculto:

Tumbaron a una mujer y entendí que la estaban violando. Básicamente la estaban cambiando de sitio y pasándosela a otra persona. Ella estaba de pie; sangraba por la espalda. Él le tiraba del pelo. Ella no está vestida, y él le corta el pecho, lo tira a la carretera, y ellos están jugando con él”.

Shari Mendes, arquitecta y reservista del ejército que ayudó a identificar y preparar cadáveres femeninos para su entierro como parte del personal de la morgue militar israelí, describiendo lo que vio:

Parece como si la mutilación de los rostros de estas mujeres fuera un objetivo en sus asesinatos. Algunas tenían la cabeza tan destrozada que se les salían los sesos.

Y añadió:

Muchas mujeres jóvenes llegaron vestidas con harapos destrozados y ensangrentados o simplemente en ropa interior, y su ropa interior estaba a menudo muy ensangrentada. El comandante de nuestro equipo vio a varias mujeres soldado con disparos en la entrepierna, en las partes íntimas, en la vagina, o con disparos en los pechos. Parecía haber una mutilación genital sistemática de un grupo de víctimas.

Simcha Greinman, trabajador médico de urgencias de ZAKA, los equipos voluntarios de identificación, extracción y rescate de Israel:

Me llamaron el 7 de octubre para recoger cadáveres y restos del atentado terrorista. Uno de los días me llamaron para que fuera a una casa, me dijeron que había unos cuantos cadáveres y entré en la casa. Vi ante mis ojos a una mujer; estaba desnuda. Tenía clavos y diferentes objetos en sus órganos femeninos. Su cuerpo estaba brutalizado de tal forma que no podemos identificarla, desde la cabeza hasta los dedos de los pies.

Continuó:

Otro día, recibimos la misión de entrar en otra casa. Entré en esta casa, en el dormitorio; había una mujer apoyada en la cama. Estaba medio desnuda, de cintura para abajo. Tenía un tiro en la nuca. Cuando le dimos la vuelta, tenía una granada abierta en la mano. Gracias a Dios, nadie de nuestro equipo resultó herido.

Tras los testimonios, Yifat Bitton, profesora de Derecho israelí, señaló que las víctimas habían sido “silenciadas dos veces”: primero por Hamas, el 7 de octubre, y después “por el silencio de las propias organizaciones de la ONU a las que se confió el mandato de protegerlas”. Hubo indicios claros de abusos sexuales desde los primeros momentos del ataque, y a mediados de noviembre había informes fidedignos de las agresiones sexuales generalizadas de Hamas.

Sin embargo, ONU Mujeres, el organismo que tiene el mandato de velar por los derechos de las mujeres en todo el mundo, tardó ocho semanas en emitir una declaración superficial en la que se declaraba “alarmada” por los informes de atrocidades de género cometidas durante los ataques del 7 de octubre.

En cuanto a otras supuestas organizaciones de derechos humanos, el sitio web de Human Rights Watch -que incluye una página ostensiblemente dedicada a los derechos de la mujer- tiene docenas de comunicados de prensa sobre la guerra en Gaza. Ni una palabra sobre las violaciones. De Amnistía Internacional: nada que pueda encontrarse en su sitio web. La Organización Nacional de Mujeres denunció los atentados del 7 de octubre el mismo día en que se produjeron y la semana pasada emitió un comunicado de prensa en el que condenaba “la violación como arma de guerra”. Pero no contenía ninguna mención a Hamas.

¿Por qué no?

En un notable discurso pronunciado la semana pasada, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, habló del “aguijón de la doble moral”, que, dijo, “está en la raíz del antisemitismo”. También recordó una charla que escuchó en la universidad de Abba Eban, entonces ministro de Asuntos Exteriores de Israel, que se enfrentó a los abucheadores de izquierdas en un acto en Harvard.

“Hemos vivido con el doble rasero a lo largo de los siglos”, dijo Eban a los manifestantes. “Siempre hay cosas que los judíos no podían hacer. Todo el mundo podía ser agricultor pero no el judío, todo el mundo podía ser carpintero pero no el judío, todo el mundo podía trasladarse a Moscú pero no el judío, y todo el mundo podía tener su propio Estado, pero no el judío.”

A lo que hoy se puede añadir Toda víctima de violencia sexual debe ser escuchada; ninguna condena de violación debe ir nunca acompañada de calificativos; “El silencio es violencia”.

Pero no cuando se trata de judíos.

© The New York Times 2023