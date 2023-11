Cómo y por qué se está yendo el dinero de China: lingotes de oro y apartamentos en Tokio

Turistas chinos compran lingotes de oro y accesorios de oro en LukFook, una joyería en Hong Kong, el domingo. Billy H.C. Kwok para el New York Times

Los chinos adinerados han sacado cientos de miles de millones de dólares del país este año, aprovechando el fin de las precauciones contra el Covid que habían sellado casi por completo las fronteras de China durante casi tres años.

Están utilizando sus ahorros para comprar apartamentos, acciones y pólizas de seguro en el extranjero. Capaces de volar nuevamente a Tokio, Londres y Nueva York, los viajeros chinos compraron apartamentos en Japón e invirtieron dinero en cuentas en Estados Unidos o Europa que pagan intereses más altos que en China, donde las tasas son bajas y están cayendo.

La salida de dinero indica en parte malestar dentro de China por la vacilante recuperación después de la pandemia, así como problemas más profundos, como una alarmante desaceleración del sector inmobiliario, el principal depósito de riqueza de las familias. Para algunas personas, también es una reacción a los temores sobre la dirección de la economía bajo el liderazgo de China, Xi Jinping, quien ha tomado medidas enérgicas contra las empresas y ha fortalecido la influencia del gobierno en muchos aspectos de la sociedad.

En algunos casos, los chinos están improvisando para eludir los estrictos controles gubernamentales de China sobre las transferencias de dinero al extranjero. Han comprado lingotes de oro lo suficientemente pequeños como para esparcirlos discretamente en el equipaje de mano, así como grandes fajos de moneda extranjera.

Los bienes raíces también son una opción. Los chinos se han convertido en los principales compradores de apartamentos en Tokio que cuestan 3 millones de dólares o más, y a menudo pagan con maletas de efectivo, dijo Zhao Jie, director ejecutivo de Shenjumiaosuan, un servicio de listado de bienes raíces en línea en Tokio. “Es muy difícil contar esta cantidad de efectivo”.

Antes de la pandemia, dijo, los compradores chinos normalmente compraban apartamentos tipo estudio en Tokio por 330.000 dólares o menos para alquilar. Ahora están comprando unidades mucho más grandes y obteniendo visas de inversión para reubicar a sus familias.

Comprando joyas en LukFook. Billy H.C. Kwok para el New York Times

En total, se estima que este año se han sacado de China unos 50.000 millones de dólares al mes, principalmente por hogares chinos y empresas del sector privado.

Los expertos dijeron que el ritmo de salida de dinero de China probablemente no representaba un riesgo inminente para la economía del país de 17 billones de dólares, en gran parte porque las exportaciones de muchos de los principales productos manufacturados del país son fuertes, lo que genera un flujo constante de efectivo.

Una medida más amplia por parte de las familias para enviar sus ahorros a otra parte podría ser motivo de alarma. Las salidas de dinero a gran escala han desencadenado crisis financieras en las últimas décadas en América Latina, el Sudeste Asiático e incluso la propia China, a finales de 2015 y principios de 2016.

Hasta el momento, el gobierno chino indica que cree tener la situación bajo control. El dinero que sale de China ha debilitado la moneda, el renminbi, frente al dólar y otras monedas. Y esa debilidad del renminbi ha ayudado a sostener las exportaciones de China, que sustentan decenas de millones de empleos chinos.

El flujo de dinero que sale de China “es muy manejable”, dijo Wang Dan, economista jefe para China en la oficina de Shanghai del Hang Seng Bank.

Las autoridades chinas todavía dependen de algunos de los límites a la salida de dinero del país que impusieron para frenar la crisis monetaria hace ocho años. Otras restricciones impuestas entonces, como el escrutinio de las exportaciones e importaciones para detectar esquemas encubiertos para transferencias internacionales de dinero, se dejaron caducar y no se han vuelto a imponer este año, incluso cuando se han reanudado las salidas de dinero.

Los comerciantes diarios chinos observaron fuertes ventas masivas de acciones chinas en 2015, cuando la salida de dinero de China causó agitación en los mercados de todo el mundo. Ng Han Guan/Associated Press

El movimiento de dinero fuera de China ha igualado aproximadamente el dinero ingresado por los grandes superávits comerciales del país. Para consternación de muchos países en otros lugares, particularmente en Europa, China está exportando un número cada vez mayor de paneles solares, automóviles eléctricos y otros productos avanzados, incluso cuando ha reemplazado más importaciones con producción nacional.

El renminbi cayó de valor a principios de este año a su nivel más bajo en 16 años. Cotizó a alrededor de 7,3 por dólar durante gran parte de los últimos dos meses, antes de subir un poco en la última semana.

La oleada de dinero que salió de China que ocurrió hace ocho años fue causada por una caída del mercado de valores y un intento fallido de devaluar la moneda de manera controlada. El banco central de China tuvo que gastar hasta 100.000 millones de dólares al mes de sus reservas de dinero extranjero para apuntalar el renminbi.

Por el contrario, China parece haber gastado alrededor de 15.000 millones de dólares al mes desde mediados del verano para estabilizar su moneda, según datos del banco central. “No hay nada que sugiera que sea desordenado”, dijo Brad Setser, especialista en finanzas internacionales del Consejo de Relaciones Exteriores. “La magnitud de la presión es todavía mucho menor que en 2015 o 2016″.

Las salidas de capital en 2015 y 2016 reflejaron los esfuerzos de las grandes empresas estatales por trasladar grandes sumas de dinero al extranjero. El gobierno ejerce hoy un control político más estricto sobre esas empresas y no ha habido señales de una carrera similar por su salida.

En cambio, las empresas privadas y los hogares de China han estado moviendo dinero al extranjero. Pero gran parte de la riqueza de la gente está inmovilizada en bienes raíces, que no pueden venderse fácilmente.

Una larga cola frente al Banco de China en Hong Kong el lunes. Billy H.C. Kwok para el New York Times

Al mismo tiempo, hace ocho años, las redadas policiales cerraron negocios ilegales de cambio de moneda en Shanghai, Shenzhen y otras ciudades que solían convertir renminbi en dólares y otras monedas extranjeras.

Y los reguladores han cerrado casi todos los viajes de juego a Macao, un territorio chino administrado por separado. Estos viajes permitieron a los chinos ricos comprar fichas de casino con renminbi, apostar algunas de ellas en baccarat o ruleta y luego convertir el resto en dólares.

Beijing también ha prohibido la mayoría de las inversiones extranjeras en hoteles, torres de oficinas y otros activos de poco valor geopolítico. El arquitecto de las restricciones a la inversión extranjera en China, Pan Gongsheng, fue ascendido en julio a gobernador del banco central, el Banco Popular de China.

Pero los hogares y las empresas todavía logran enviar dinero al extranjero.

Una tarde reciente, las sucursales del Bank of China y del China Merchants Bank en el continente vendían lingotes de oro a un 7 por ciento más que sus bancos afiliados en el vecino Hong Kong. Esa diferencia de precios indica que dentro de China, la demanda de oro es alta, que puede sacarse fácilmente del país.

Otro truco que los continentales están utilizando para sacar dinero de China es abrir cuentas bancarias en Hong Kong y luego transferir dinero para comprar productos de seguros que se asemejan a certificados de depósito bancarios. Según la Autoridad de Seguros de Hong Kong, las primas de las nuevas pólizas de seguro vendidas a los habitantes del continente que visitan Hong Kong fueron un 21,3 por ciento más altas en el primer semestre de este año que en el primer semestre de 2019, después de casi desaparecer durante la pandemia.

Park Tower Harumi, apartamentos de lujo en Tokio que han atraído a compradores de China continental. Hiroko Masuike/The New York Times

En una sucursal del Banco de China en la península de Kowloon en Hong Kong, los habitantes del continente esperaban una mañana reciente a las 7:30 para abrir cuentas, 90 minutos antes de la hora prevista para la apertura del banco. La fila era tan larga a las 8 de la mañana que cualquiera que llegara más tarde tenía suerte de llegar al frente de la fila antes del final del día laboral, dijo Valerius Luo, un agente de seguros de Hong Kong.

Entonces, las familias suelen invertir entre 30.000 y 50.000 dólares en moneda estadounidense en productos de seguros, varias veces más que antes, mientras buscan lugares seguros para depositar sus ahorros, dijo Luo. “Todavía hay personas con un capital poderoso”, dijo, “y quieren un paquete de inversión que preserve el valor”.

