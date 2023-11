Un alcalde que alguna vez fue un indigente con problemas de adicción enfrenta la crisis de la vivienda y las drogas en su ciudad

El alcalde Dan Carter en su oficina, en el ayuntamiento de Oshawa, Ontario, Canadá, el 2 de noviembre de 2023. Ian Willms for The New York Times

Hay políticos, casi todos, que intentan pulir lo más que pueden sus currículos profesionales y lo que hicieron en el pasado. Y, por otra parte, está Dan Carter.

“Durante 17 años, fui una persona bastante horripilante”, comentó Carter, el alcalde de Oshawa, Ontario. “Una persona horrible. Mentía, engañaba, robaba”.

Sin hogar y adicto a las drogas desde su adolescencia hasta los 31 años, y en esencia analfabeto debido a una dislexia severa, lo despidieron de más trabajos de los que podía recordar, comentó Carter, y añadió: “De verdad no tenía habilidades, ni capacidades, ni educación, ni nada”.

Sin embargo, tal vez fue este origen atípico lo que atrajo a los electores de Oshawa, una ciudad de 175.000 habitantes a orillas del lago Ontario, que lo eligieron alcalde por primera vez en 2018. O al menos su historia lo posicionó como alguien que podía aportar su experiencia personal para afrontar los problemas más acuciantes de la ciudad.

Los problemas que enfrenta Oshawa están escritos con marcadores de colores sobre un pizarrón blanco en la sala de juntas al lado de la oficina de Carter en el ayuntamiento: la cantidad de sobredosis (398, el año pasado); la cantidad de personas sin hogar (en este momento, cerca de 350); lo que le cuestan a la ciudad las sobredosis (más de medio millón de dólares canadienses, o alrededor de 365.000 dólares estadounidense, el año pasado). Junto a esta lista hay un organigrama de sus planes para cambiar las cosas.

Recuerdos relacionados con los recuerdos del Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. en la oficina del alcalde Dan Carter, en el ayuntamiento de Oshawa, Ontario, Canadá, el 2 de noviembre de 2023. Carter estuvo en las calles durante 17 años. Su experiencia informa su agenda política como alcalde de Oshawa, Ontario, una ciudad de 175.000 habitantes que lucha contra las sobredosis y la asequibilidad. (Ian Willms/Los New York Times)

“Va a ser caro, va a requerir mucho trabajo, pero es lo que hay que hacer”, dijo Carter, de 63 años, durante un paseo por el ayuntamiento. Señaló hacia un parque cercano donde varios indigentes se congregan en el frío: “O podemos seguir haciendo esto”, afirmó.

Carter, originario de Nueva Brunswick, fue adoptado por una familia de Agincourt, Ontario, un pueblo agrícola que en poco tiempo se convirtió en un suburbio: parte del barrio de Scarborough, en Toronto.

Al crecer, Carter tuvo problemas para conectar con su severo padre adoptivo, su único vínculo era un programa de radio de actualidad. Después de cada programa, él y su padre debatían sobre política.

Su dislexia, no reconocida en sus años escolares, hacía casi imposible el aprendizaje. Pero un aspecto positivo fue la relación con sus tres hermanos mayores, en especial con Michael, policía de Toronto, cuya muerte a los 28 años en un accidente de moto conmocionó profundamente a Carter, que en aquel entonces tenía 13 años.

En el velorio de su hermano, los amigos de Carter lo iniciaron en el consumo de alcohol, lo cual desencadenó una espiral descendente.

Un hombre durmiendo en la calle en Oshawa, Ontario, Canadá, el 2 de noviembre de 2023. La ciudad tiene alrededor de 350 personas sin hogar. (Ian Willms/Los New York Times)

“Lo único que sabía era que el alcohol me proporcionaba cosas que yo anhelaba mucho”, recordó Carter. “Cuando bebía, sentía confianza en mí mismo. Cuando bebía, pensaba que yo era divertido. Cuando bebía, era carismático. Cuando bebía, no tenía que pensar sobre lo fracasado que era”.

Comentó que el alcohol también le ayudó a olvidar que a los 7 años fue agredido sexualmente por un hombre en una gasolinera de su ruta de reparto de periódicos; hasta la fecha no puede soportar el olor a gasolina y aceite, afirmó.

Carter, quien es bastante autocrítico, siempre se ha mostrado seguro de sí mismo. “Lo único que sé hacer es hablar y lo único que sé hacer es vender”, explicó. Con esas habilidades, ropa nueva y sin decir su verdadera edad, empezó una serie de trabajos de venta al por menor a los 14 años.

Pero el alcohol y las drogas acabaron con sus ingresos. Pasó de un trabajo a otro hasta que se quedó sin empleo. Los apartamentos se convirtieron en habitaciones, las habitaciones en sofás de amigos y, al final, en las calles de Toronto.

Sin amigos y alejado de su familia, a los 31 años, presa de la desesperación, llamó a su hermana Maureen Vetensky, una empresaria exitosa en Toronto, que le dijo que fuera a su casa.

Estadísticas de sobredosis y personas sin hogar escritas en una pizarra en una sala de reuniones del ayuntamiento de Oshawa, Ontario, Canadá, el 2 de noviembre de 2023. (Ian Willms/Los New York Times)

Carter recordó que cuando llegó: “Me dio un golpe en la cabeza y me dijo: ‘Tienes dos opciones. O dejas de consumir o vas a morir hoy’”.

Como los programas locales de tratamiento de adicciones estaban llenos, Maureen llevó a su hermano en avión a Los Ángeles para que recibiera tratamiento. Según cuenta Carter, esa experiencia le dio una idea importante sobre el tratamiento de la adicción: Lleva tiempo. Su tratamiento duró un año.

Esto no es algo que reciban con agrado los gestores del sistema público de salud de Ontario, que siempre está sometido a tensiones, reconoció.

“Pero si hubiera estado en un programa de tratamiento durante 21 o 28 días, puedo asegurarles que hoy no estaría aquí sentado”, afirmó.

A su regreso, Carter trabajó en un club de apuestas fuera de pista, donde un actor le sugirió que su voz funcionaría bien en televisión.

El plan de General Motors en Oshawa, Ontario, Canadá, el 1 de noviembre de 2023. Días antes de que Dan Carter prestara juramento como alcalde por primera vez, G.M. le dijo que estaba a punto de cerrar la producción de automóviles en la ciudad. Hoy en día, la fábrica emplea a 3.400 personas. (Ian Willms/Los New York Times)

La idea resonó en él.

A pesar de no tener experiencia, logró que un canal local de televisión por cable lo dejara presentar un programa de entrevistas. Después creó una productora, utilizó una herencia de su padre para comprar un edificio y crear un pequeño estudio, y convenció a una cadena para que emitiera el programa. Al principio, Carter solo cobraba una parte de los ingresos publicitarios.

“The Dan Carter Show” lo convirtió en una celebridad local y sus invitados al programa le dieron la educación que le había faltado.

Su fama de entrevistador y las conexiones políticas que desarrolló lo llevaron a su primera campaña exitosa a la alcaldía en 2018, que ganó con cerca de dos tercios de los votos. Fue reelegido en 2022 por un margen similar.

La agenda política de Carter ha ido más allá de las personas sin hogar y las adicciones. Días antes de su toma de posesión como alcalde, General Motors le comunicó que estaba a punto de cerrar la producción de automóviles en la ciudad, después de más de un siglo de existencia.

“Nunca critiqué a General Motors en público”, comentó Carter. “En cambio, trabajamos mucho para encontrar ideas para que regresara”. La planta reabrió en 2021 y ahora emplea a más de 3400 personas, un aumento de las 2500 personas que trabajaban allí cuando cerró.

Su dislexia no fue reconocida ni tratada durante sus años escolares, y la lectura sigue siendo un desafío. (Ian Willms/Los New York Times)

Carter sabe que incluso como alcalde se ha dado cuenta de que es poco lo que puede hacer en lo que respecta a las adicciones y la salud mental.

“Mi frustración es que soy el alcalde de una ciudad”, comentó. “Pero no solo tengo que conseguir que ocho de mis colegas de todos los demás municipios estén de acuerdo conmigo, sino que además tengo que trabajar contra un sistema que, por supuesto, tiene su propia modo de pensar”.

Carter dijo que no buscaría un tercer mandato, pero prometió no abandonar aquello que lo llevó a la política.

“La gente dice: ‘Ay, el alcalde no ha hecho lo suficiente por las personas sin hogar, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro’”, comentó Carter. “Lo que puedo decirles es que cada día, cuando me presento a trabajar, en lo primero que pienso es en esas personas que sufren en nuestras calles”.

(c) The New York Times