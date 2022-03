En la guerra por Ucrania, espere lo inesperado

Momento en el que una persona irrumpe en el encuadre de cámara con una pancarta en la que se lee "No a la guerra" en inglés seguido del texto en ruso "Detened la guerra. No se crean la propaganda. Les están mintiendo aquí", durante la emisión del noticiero sobre Rusia en el Canal Uno en una localización desconocida en Rusia, el 14 de marzo de 2022, en esta captura obtenida de un vídeo publicado el 14 de marzo de 2022 (Reuters)

Todas las guerras traen sorpresas, pero lo más sorprendente de la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania -e indirectamente contra todo el Occidente democrático- es cuántas de las malas sorpresas, hasta ahora, han sido para Putin y cuántas de las buenas sorpresas han sido para Ucrania y sus aliados en todo el mundo.

¿Cómo es eso? Bueno, estoy bastante seguro de que cuando Putin estaba tramando esta guerra, suponía que a las tres semanas de iniciada estaría dando un discurso de victoria en el Parlamento ucraniano, dándole la bienvenida de nuevo al seno de la Madre Rusia. Probablemente también supuso que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estaría exiliado en un Airbnb polaco, que las tropas rusas aún estarían quitando todas las flores de sus tanques lanzadas por los ucranianos que les daban la bienvenida, y que Putin y el presidente chino Xi Jinping estarían chocando las manos por haber demostrado a la OTAN y a Sleepy Joe quién va a establecer las reglas del sistema internacional en el futuro.

En cambio, los ucranianos han dado a los rusos un tutorial sobre cómo luchar y morir por la libertad y la autodeterminación. Putin parece encerrado en su propia cámara de aislamiento libre de gérmenes, probablemente preocupado por que cualquier militar ruso que se acerque pueda apuntarle con una pistola. Zelensky se dirigirá virtualmente al Congreso de Estados Unidos. Y, en lugar de que la globalización haya terminado, individuos de todo el mundo están utilizando las redes globales para vigilar e influir en la guerra de formas totalmente inesperadas. Con unos pocos clics están enviando dinero para apoyar a los ucranianos y con unas pocas pulsaciones más diciendo a todos, desde McDonald’s hasta Goldman Sachs, que deben retirarse de Rusia hasta que los soldados rusos se retiren de Ucrania.

He aquí otra sorpresa que pocos vieron venir, especialmente China y Rusia. China confió en sus propias vacunas para combatir el Covid-19, junto con una política de tolerancia cero y cuarentena inmediata para evitar la propagación del coronavirus. Por desgracia, las vacunas chinas parecen ser menos eficaces que otras vacunas contra el Covid. Y como la estrategia de cuarentena de China ha dejado poca inmunidad a las infecciones anteriores, el virus se está extendiendo ahora como un incendio. Como informó The Times el martes: “Decenas de millones de residentes en las provincias y ciudades chinas, incluyendo Beijing, Shangai y Shenzhen, están en cuarentena en medio de un brote de la variante Omicron del coronavirus. Se han cortado los viajes entre ciudades, se han detenido las líneas de producción y se han cerrado los centros comerciales”.

¿Qué está haciendo eso? Está acabando con la demanda y hundiendo el precio del crudo, que, tras acercarse a los 130 dólares el barril por la guerra de Ucrania, cayó el martes por debajo de los 100 dólares. ¿Y qué país necesita desesperadamente precios altos del petróleo porque tiene muy poco más que vender al mundo para financiar su guerra? La Rusia de Putin. Así que la estrategia de Covid de China está obstaculizando la estrategia de precios del petróleo de Putin, probablemente perjudicándole tanto como cualquier cosa que esté haciendo Estados Unidos. Todos estamos mucho más conectados de lo que pensamos.

Ahora que hemos superado la fase inicial de esta guerra, las sorpresas siguen llegando. Para mí, las tres mayores son los extraordinarios actos de crueldad, valor y bondad que esta guerra está revelando e inspirando.

Nunca me hice ilusiones de que, una vez que Putin lanzara esta guerra, se detendría a hacer cualquier cosa para asegurarse de que podía reclamar ser el “ganador”. Sin embargo, es impresionante observar la rapidez con la que se ha atado a sí mismo. En el espacio de tres semanas, Putin ha pasado de decir que vino a liberar a Ucrania de su liderazgo “nazi” y a devolver a Kiev a su hogar natural con Rusia a aplastar sus ciudades y bombardear indiscriminadamente a sus civiles para romper su resistencia a su voluntad.

¿Cómo puede un líder pasar de decir un día que Ucrania y su pueblo son parte integrante del alma y el tejido de Rusia -con lenguas, cultura y religión compartidas- a, cuando se le rechaza, pivotar inmediatamente para convertir el lugar en escombros, sin ninguna explicación a los ucranianos, al mundo o a su propio pueblo?

Es el tipo de locura despiadada que se ve en un amante despreciado o en un “crimen de honor”. Y es impactante y petrificante verla manifestada por el líder de una superpotencia con unas 6.000 cabezas nucleares. Hay algo en este tipo que presagia más sorpresas siniestras.

Siempre me asombra la valentía que manifiestan personas aparentemente normales en la guerra; en este caso, no sólo los ucranianos, sino también los rusos que se niegan a comprar las mentiras de Putin, sabiendo que los está convirtiendo en una nación paria . Por eso me maravilla la impresionante valentía demostrada el lunes por la noche por Marina Ovsyannikova, una empleada del Canal 1 de Rusia, un canal de televisión estatal, que irrumpió en una emisión en directo del programa de noticias más visto de Rusia, gritando: “¡Parad la guerra!” y levantando un cartel detrás de la presentadora que decía: “Aquí os están mintiendo”. Fue interrogada y, de momento, puesta en libertad, probablemente porque Putin temía convertirla en una mártir.

Marina Ovsyannikova - recuerda su nombre. Se atrevió a decirle al zar que no tenía ropa. Qué valor.

Y, por último, las guerras también revelan actos de bondad extraordinarios. En esta guerra, algunos se produjeron de forma espontánea y aprovechando una plataforma de una forma que nadie esperaba: el sitio de intercambio de habitaciones Airbnb. Los ejecutivos de Airbnb dicen que básicamente se despertaron a principios de marzo para descubrir que los miembros de su comunidad estaban utilizando espontáneamente su plataforma de una manera nueva y novedosa: transformando su tecnología de reservas en un sistema de ayuda exterior casero, de persona a persona.

En las últimas dos semanas, según la empresa, personas de 165 países han reservado más de 430.000 noches en casas ucranianas en Airbnb sin intención de utilizar las habitaciones, sino simplemente para donar dinero a estos anfitriones ucranianos, la mayoría de los cuales ni siquiera habían oído hablar. Airbnb ha renunciado temporalmente a todas las tarifas de huéspedes y anfitriones para las reservas en Ucrania, por lo que esas reservas se tradujeron en 17 millones de dólares que fueron directamente a los anfitriones. Los huéspedes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá son los que más reservan. Australia, Alemania y otros países europeos completan el top 10.

Además, hasta el domingo, unas 36.000 personas de 160 países se habían inscrito a través de la filial sin ánimo de lucro de Airbnb, Airbnb.org, para acoger en sus casas a los refugiados que huyen de Ucrania.

Es imposible que la gigantesca Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, tenga un impacto tan rápido.

Muchos de los anfitriones ucranianos que han recibido estas reservas-donaciones han respondido por escrito a los donantes, forjando nuevas amistades y permitiendo que los extranjeros comprendan el impacto de esta guerra mucho más profundamente. No hay nada como comunicarse personalmente con personas en Ucrania que se esconden en su sótano, mientras les explicas por qué estás feliz de alquilar ese sótano pero nunca lo usas. Crea una comunidad de amabilidad que por sí sola no puede derrotar a los tanques de Putin, pero puede ayudar a reforzar a quienes están decididos a resistirse a ellos recordándoles que no están solos: Putin sí lo está.

No me sorprende nada de esto. Siempre he sostenido que la globalización no es sólo comercio. Se trata de la capacidad de los países, las empresas y ahora, cada vez más, los individuos para conectarse y actuar a nivel mundial . Los seres humanos están programados para querer conectarse, y la programación del mundo actual hace que sea más fácil y más barato hacerlo cada día.

Dicho esto, lo que hace que las agradables sorpresas de esta guerra sean tan sorprendentes es que fueron sorpresas para los responsables de las mismas. Sólo una advertencia, sin embargo. Habrá más sorpresas, y no todas serán agradables.

(C) The New York Times.-

