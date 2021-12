Cómo el régimen de China influencia a los influencers

Los Barretts hacen alegres retratos de la vida de los extranjeros en China

Millones de personas han visto los envíos de Lee y Oli Barrett desde China en YouTube. El dúo de padre e hijo visitan hoteles en lugares exóticos, recorren pueblos apartados, prueban manjares en bulliciosos mercados y se someten a limpiezas de orejas tradicionales.

Los Barretts forman parte de una serie de nuevas personalidades de las redes sociales que hacen alegres retratos de la vida de los extranjeros en China, y también responden a las críticas sobre el gobierno autoritario de Pekín, sus políticas hacia las minorías étnicas y su gestión del coronavirus.

Los videos tienen un aire desenfadado y hogareño. Pero al otro lado de la cámara suele haber un gran aparato de organizadores gubernamentales, medios de comunicación controlados por el Estado y otros amplificadores oficiales, que forman parte de los intentos cada vez más amplios del gobierno chino de difundir mensajes a favor de Pekín en todo el planeta.

Los medios de comunicación estatales y los gobiernos locales han organizado y financiado los viajes de los influencers pro-Pekín, según documentos gubernamentales y los propios creadores. Han pagado u ofrecido pagar a los creadores. Han generado un lucrativo tráfico para los influencers compartiendo videos con millones de seguidores en YouTube, Twitter y Facebook.

Con el respaldo de los medios de comunicación oficiales, los creadores pueden visitar y filmar en zonas de China donde las autoridades han obstaculizado la información de los periodistas extranjeros.

La mayoría de los YouTubers llevan años viviendo en China y dicen que su objetivo es contrarrestar la percepción cada vez más negativa que Occidente tiene del país. Ellos deciden lo que aparece en sus videos, dicen, no el Partido Comunista.

Pero incluso si los creadores no se ven a sí mismos como herramientas de propaganda, Pekín los está utilizando de esa manera. Diplomáticos y representantes chinos han mostrado sus videos en conferencias de prensa y han promocionado sus creaciones en las redes sociales. En conjunto, seis de los más populares de estos influencers han conseguido más de 130 millones de visitas en YouTube y más de 1,1 millones de suscriptores.

Las voces extranjeras simpatizantes forman parte de los esfuerzos cada vez más ambiciosos de Pekín para dar forma a la conversación mundial sobre China. El Partido Comunista ha reunido a diplomáticos y medios de comunicación estatales para transmitir sus mensajes y ahogar las críticas, a menudo con la ayuda de ejércitos de cuentas oscuras que amplifican sus publicaciones.

En efecto, Pekín está utilizando plataformas como Twitter y YouTube, que el gobierno bloquea dentro de China para evitar la difusión incontrolada de información, como megáfonos de propaganda para el resto del mundo.

“China es el nuevo ‘superbully’ que ha llegado a las redes sociales mundiales”, afirma Eric Liu, antiguo moderador de contenidos de las redes sociales chinas. “El objetivo no es ganar, sino provocar el caos y la sospecha hasta que no haya una verdad real”.

El Estado detrás de la cámara

Raz Gal-Or empezó a hacer videos divertidos cuando era un estudiante universitario en Pekín. Ahora, el joven israelí lleva a sus millones de suscriptores a entrevistar tanto a gente corriente como a compañeros expatriados sobre sus vidas en China.

En un video de esta primavera, Gal-Or visita campos de algodón en Xinjiang para contrarrestar las acusaciones de trabajos forzados en la región.

Raz Gal-Or está en una de las zonas más polémicas del país, pero no hace menciones a las acusaciones de los campos de concentración

“Aquí es totalmente normal”, declara después de disfrutar de unos kebabs con algunos trabajadores. “La gente es amable, hace su trabajo, vive su vida”.

Sus videos no mencionan los documentos internos del gobierno, los testimonios de primera mano y las visitas de periodistas que indican que las autoridades chinas han retenido a cientos de miles de musulmanes de Xinjiang en campos de reeducación.

Tampoco mencionan sus vínculos comerciales y los de su familia con el Estado chino.

El presidente de la empresa de video del Sr. Gal-Or, YChina, es su padre, Amir, un inversor cuyo fondo está respaldado por el Banco de Desarrollo de China, gestionado por el gobierno, según el sitio web del fondo.

YChina ha tenido como clientes a dos medios de comunicación estatales, según el sitio web de Innonation, empresa fundada por Amir Gal-Or. Innonation gestiona espacios de oficinas compartidas y alberga la oficina de YChina en Pekín.

En correos electrónicos con The New York Times, Raz Gal-Or dijo que YChina no tenía “contratos comerciales” con agencias de noticias estatales y que el sitio web de Innonation era “inexacto”. Afirmó que ninguna entidad oficial le pagó ni le orientó en Xinjiang.

Dijo que su serie de videos sobre Xinjiang trataba sobre “la vida, el bienestar y los sueños de la gente”.

“Los que lo perciben como algo político estoy seguro de que tienen su propia agenda”, añadió.

Haciendo un trabajo

Otros creadores reconocen que han aceptado apoyo financiero de entidades estatales, aunque dicen que esto no los convierte en portavoces de Pekín.

Kirk Apesland, un canadiense que vive en China, llama a su canal Gweilo 60. Rechaza las noticias sobre la represión en Xinjiang y cita sus propias experiencias felices para rebatir la idea de que el pueblo chino está oprimido.

Después de que el Times se pusiera en contacto con el Sr. Apesland, éste publicó un video titulado “New York Times vs Gweilo 60″. En él, reconoce que acepta hoteles gratuitos y pagos de las autoridades municipales y provinciales. Lo compara con ser un pitchman del turismo local.

“¿Hay que pagar por lo que hago? Por supuesto”, dice. “Estoy haciendo un trabajo. Hago llegar los videos a cientos de miles de personas”.

Lee Barrett hace un reconocimiento similar en uno de sus videos. “Pagan el viaje, pagan el alojamiento, pagan la comida”, dice. “Sin embargo, no nos dicen lo que tenemos que decir de ninguna manera”.

Oli Barrett no respondió a una solicitud de comentarios.

Según un documento recogido en un nuevo informe del Instituto Australiano de Política Estratégica, el regulador de Internet de China pagó unos 30.000 dólares a una empresa de medios de comunicación en el marco de una campaña denominada “Una cita con China”, que utilizó a “celebridades extranjeras de Internet” para promocionar el éxito del gobierno en el alivio de la pobreza.

El instituto de investigación, financiado por los gobiernos australiano y estadounidense y por empresas que incluyen contratistas militares, ha publicado varios informes sobre las políticas coercitivas de China en Xinjiang.

Cuando los YouTubers viajan con el dinero del Estado, los organizadores oficiales dan forma a lo que ven y hacen. No hace mucho, Lee Barrett, un influencer llamado Matt Galat y dos creadores de México mantuvieron un debate en directo sobre un viaje que hicieron a Xi’an con la emisora estatal China Radio International.

Los organizadores pidieron al Sr. Galat que pronunciara un discurso alabando un lugar que aún no había visto, según dijo durante el debate. Se negó.

Durante otra parte del viaje, el Sr. Galat se sintió frustrado porque la visita a una montaña sagrada fue eliminada del programa. “Tenían que encajar más visitas de propaganda”, dijo.

El Sr. Galat retiró más tarde la transmisión de la discusión de su canal. No quiso decir por qué.

Cómo ganar likes e influir en la gente

No está claro cuántos ingresos pueden estar generando los creadores con este trabajo. Pero, aparte del dinero, las entidades gubernamentales chinas también han aportado algo que puede ser igual de valioso para una personalidad de las redes sociales: el tráfico digital.

YouTube utiliza los ingresos por publicidad para pagar a los influencers en función del número de personas que los ven. Esos ojos también pueden ayudar a los influencers a conseguir acuerdos de patrocinio con grandes marcas, como han hecho varios de los YouTubers pro-China.

El Sr. Gal-Or publicó su video sobre las granjas de algodón de Xinjiang en YouTube el 8 de abril, poco después de que Nike, H&M y otras marcas fueran criticadas en China por expresar su preocupación por las denuncias de trabajos forzados.

A los pocos días, la página de Facebook de la embajada de China en Italia, que tiene casi 180.000 seguidores, volvió a publicar su video con subtítulos en italiano.

En las semanas siguientes, el video, junto con otros videos del Sr. Gal-Or en Xinjiang, fueron compartidos en Facebook y Twitter por al menos 35 cuentas gestionadas por embajadas chinas y medios de comunicación oficiales. En total, las cuentas tienen unos 400 millones de seguidores.

Los múltiples posteos de los videos en cuentas oficiales y en usuarios nuevos

Los algoritmos de YouTube y Google favorecen los videos que se comparten ampliamente en las redes sociales.

“Los países dictatoriales pueden centralizar su comprensión del algoritmo y utilizarlo para potenciar todos sus canales”, dijo Guillaume Chaslot, un antiguo ingeniero de Google que ayudó a desarrollar el motor de recomendación de YouTube.

En Twitter, el video de Gal-Or fue compartido por muchas cuentas con personas digitales sospechosamente desnudas, según Darren Linvill, que estudia la desinformación en las redes sociales en la Universidad de Clemson. Esto, dijo, es un signo característico de una operación coordinada.

De las 534 cuentas que tuitearon el video desde abril hasta finales de junio, dos quintas partes tenían 10 o menos seguidores, según el profesor Linvill. Una de cada nueve tenía cero seguidores. Para nueve cuentas, el video del Sr. Gal-Or fue su primer tuit.

Esta actividad ha aumentado la huella digital del Sr. Gal-Or y de otros creadores.

Joshua Lam y Libby Lange, investigadores de la Universidad de Yale, analizaron una muestra de casi 290.000 tuits que mencionaban a Xinjiang en el primer semestre de 2021. Descubrieron que seis de los 10 videos de YouTube más compartidos en los tuits eran de los influencers prochinos.

Transparencia para los influencers

YouTube dijo a The Times que no había encontrado pruebas de que estos creadores estuvieran “vinculados a operaciones de influencia coordinadas.” El sitio, que forma parte de Google, retira regularmente los canales que considera que promueven mensajes de forma repetitiva o coordinada.

Pero YouTube también exige a los canales que revelen los patrocinios u otras relaciones comerciales para que los espectadores puedan estar al tanto. Después de que The Times preguntara por los pagos y los viajes gratuitos de los medios de comunicación estatales chinos, YouTube dijo que recordaría a los creadores sus obligaciones.

YouTube también intenta promover la transparencia etiquetando los canales gestionados por organizaciones de noticias financiadas por el gobierno. Pero la plataforma no etiqueta los canales personales de sus empleados, dijo.

Esto permite a algunos YouTubers ocultar el hecho de que trabajan para los medios de comunicación estatales chinos.

Li Jingjing lleva a sus suscriptores a los arrecifes de coral del Mar de China Meridional y discute los esfuerzos de Occidente por contener a China. Su canal no menciona que trabaja para China Global Television Network.

El canal de Stuart Wiggin, The China Traveler, no indica que trabaje para el Diario del Pueblo. Sin embargo, así fue como el Sr. Wiggin, que es británico, fue identificado por otro periódico estatal, China Daily, en su cobertura de la campaña “Date With China”.

En sus videos de Xinjiang, el Sr. Wiggin habla maravillas de la cocina y entrevista a los lugareños sobre cómo ha mejorado su vida. Temas como los campos de reeducación no aparecen.

Li y Wiggin no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Sin remordimientos

Galat se encontraba entre los YouTubers pro-Pekín más populares cuando dejó China este año para llevar su canal a nuevos lugares. Ahora está documentando sus viajes por Estados Unidos.

En una entrevista, Galat dijo que no se arrepentía de sus videos desde China.

Antes de la pandemia, Galat, oriundo de Detroit y residente en Ningbo, había conseguido un gran número de seguidores en YouTube gracias a sus videos de viajes alegres.

Cuando China salió de lo peor del brote, empezó a recibir invitaciones de viaje de los gobiernos locales y de los medios de comunicación estatales.

En ese momento, China intentaba desviar las críticas occidentales sobre su respuesta a la pandemia. Galat dijo que también le molestaban esas críticas.

Sus videos de YouTube empezaron a ser políticos. Reflexionó sobre la posibilidad de que el virus procediera de Estados Unidos. Organizó un debate sobre la campaña occidental contra Huawei, el gigante tecnológico chino.

“A la gente le gusta tener sentimientos dramáticos y agresivos hacia las cosas, y muchos de esos contenidos eran más populares que, por ejemplo, mis videos normales de viajes”, dijo.

Este año, el canal de Galat tenía más de 100.000 suscriptores. Reconoció que el apoyo de los medios de comunicación estatales chinos contribuyó al crecimiento de su canal. A medida que sus viajes con los medios de comunicación estatales se hacían más largos, los medios le pagaban por su tiempo, dijo. No quiso decir cuánto.

Este verano, viajó a Xinjiang en un viaje programado por la CGTN, la cadena estatal.

“Sólo un pensamiento para aquellos que quieren comparar China con la Alemania nazi”, dice en un video en un museo sobre la cultura de los uigures, uno de los grupos minoritarios de Xinjiang. “¿Creen que tal vez había museos en Alemania antes de la guerra que acogían la cultura judía?”.

Las visitas a los videos de YouTube de Galat han disminuido desde que dejó China. Eso no le molesta, dijo. En el futuro, su canal probablemente no será tan político.

“No me siento del todo cómodo”, dijo, “siendo un puesto de conversación política para grandes temas”.

© The New York Times 2021 / Por Paul Mozur, Raymond Zhong, Aaron Krolik, Aliza Aufrichtig y Nailah Morgan