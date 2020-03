No obstante, hay algunas advertencias. Si no te has ejercitado últimamente, tal vez este no sea el momento ideal para comenzar una nueva rutina de ejercicio ambiciosa y extenuante en extremo. En los estudios de 2005, realizados con ratones e influenza, un grupo distinto de animales que corrieron vigorosamente durante semanas desarrollaron síntomas un tanto más graves y de mayor duración que los ratones que corrieron moderadamente antes de contraer las infecciones, aunque las diferencias fueron mínimas.