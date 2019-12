“El brexit y Trump estaban vinculados de manera indisoluble en 2016, y lo siguen estando ahora”, me dijo Steve Bannon. “Johnson es el presagio de una gran victoria para Trump. La clase trabajadora está cansada de que los que son ‘mejores’ en Nueva York, Londres, Bruselas les digan cómo vivir y qué hacer. Corbyn, el programa socialista, no el hombre, fue aplastado. Si los demócratas no aprenden esta lección, Trump va derecho a una victoria como la de Reagan en 1984”.