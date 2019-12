No obstante, ninguna prenda ha inspirado más debate que la parka color verde militar marca Zara de 39 dólares que Melania Trump usó en un viaje de junio de 2018 a la frontera, la que tenía la frase “I REALLY DON’T CARE, DO U?” (“A mí no me importa, ¿a ti sí?”) estampada en la parte de atrás. Ha habido muchas opiniones al respecto, pero la de Bennett es que el mensaje iba dirigido a Ivanka, la hija del presidente. “Creía, y aún lo hago, que la chaqueta era un jocoso insulto dirigido a Ivanka y sus intentos casi constantes de vincularse con temas de conversación positivos del gobierno”, escribe Bennett.