China, al igual que Estados Unidos, no subsidia los permisos por maternidad. Las empresas tienden a equiparar los permisos con pérdidas en ingresos: cuando las madres se ausentan con licencia no obtienen ganancias. Las demandas legales que presentaron las madres chinas demuestran que las autoridades locales no investigaron los informes de discriminación ni los despidos, pese a que, al parecer, el país está reconsiderando algunas normas en los lugares de trabajo.