Annie Farmer dijo que recordaba a Epstein como alguien amable y de apariencia casual, que traía pantalones deportivos mientras servía champaña y hablaba de los planes universitarios de Annie. Durante el viaje los tres fueron a ver una película. Annie dijo que cuando el filme estaba avanzando, Epstein empezó a rozar y acariciar su mano y después su pierna.

“Era como algo que me dio un sentimiento raro, pero tal vez no era tan raro y probablemente fue normal”, escribió Annie Farmer en su diario el 25 de enero de 1996. “Lo que sí se me hizo muy raro es que soltaba mi mano si él iba a hablar con Maria”.

Epstein ofreció pagarle a Annie un viaje a Tailandia y la invitó a su rancho de Nuevo México para un fin de semana. Con la impresión de que iba a ser un viaje de varios estudiantes con Maxwell como chaperona, la madre de las Farmer, Swain, dijo que le dio permiso a Annie. Pero cuando la joven llegó a Nuevo México descubrió que solamente estaban ella, Epstein y Maxwell.

Ese fin de semana hubo una nueva serie de interacciones inquietantes, dijo. Recordó que Maxwell la intentó persuadir para darle un masaje de pies a Epstein y que la guió mientras lo hacía. Annie contó que fueron al cine y que ahí, de nuevo, Epstein la tocó y acarició durante la película.

Relató que, cuando estaba despertando una mañana en la casa, Epstein entró a su habitación y le dijo que quería acurrucarse. Se metió con ella a la cama.

Annie Farmer también dijo que Maxwell le preguntó varias veces si ella quería un masaje. Cuando por fin cedió, Farmer, adolescente, siguió las instrucciones que le estaba dando la mujer adulta de quitarse la ropa y el corpiño para meterse debajo de una sábana en la mesa de masajes. Maxwell le dio el masaje y en algún momento hizo que Farmer se recostara bocarriba y deslizó la sábana hacia abajo para masajear el pecho de la adolescente.

“Realmente no creo que hubiera razón alguna para que ella me tocara así”, dijo Farmer.

La hermana menor dijo que Epstein no participó, pero que ella sentía que estaba cerca y probablemente viendo todo.

Los primeros reportes

En ese momento, Maria Farmer no sabía de las interacciones que su hermana pequeña había tenido en Nuevo México ni en el cine neoyorquino. Había viajado a Ohio para usar el inmueble de Epstein ahí para enfocarse en pintar.

Hacia finales del verano, Epstein y Maxwell visitaron esa residencia. Maria recordó que una noche le hicieron un pedido inusitado: Epstein quería un masaje de pies.

Maria dijo que fue un masaje corto e incómodo durante el cual Epstein gimió con un placer que le pareció exagerado y después soltó un grito como adolorido. Luego Epstein la invitó a sentarse en la cama con él para ver un programa sobre matemáticas de la televisión pública. Maxwell entonces llegó también a la cama, dijo Farmer, y la situación escaló: tanto Epstein como Maxwell empezaron a manosear a Farmer por encima de la ropa, mientras le hacían comentarios sobre su aspecto, y torcieron los pezones de la joven de modo que le dejaron moretones. Farmer dijo que todo lo estaban haciendo en espejo, al unísono. Como temía que la iban a violar, Farmer se escapó de la habitación y se encerró en otra parte de la casa. Poco después descubrió que tres fotografías que había tomado y que tenía guardadas ya no estaban. Eran desnudos parciales de Annie y de la tercera hermana Farmer, que tenía 12 años, que Maria había usado para modelos de sus pinturas figuradas. Farmer dijo que empezó a llamar a muchas personas, apanicada, para pedir ayuda. Una de las personas a las que contactó fue su mentor artístico, Fischl. Él dijo que Farmer le describió el contacto físico en la habitación, que tenía mucho miedo por su hermana y que estaba enfurecida por las fotografías desaparecidas.

“Solo le decía a Maria: ‘Tienes que salir de ahí, tienes que salir de ahí’”, dijo Fischl. El padre de las mujeres, Frank Farmer, también comentó que recuerda haber recibido una llamada en ese entonces. No supo los detalles específicos de lo sucedido, aunque recordó que su hija estaba tan alterada que él mismo condujo desde Kentucky hasta la casa de Ohio para recogerla. Maria Farmer dijo que después de que habló con Annie y se enteró de lo que le había pasado a su hermana con Epstein y Maxwell decidió regresar a Nueva York. Fue cuando dijo que recibió una llamada de Maxwell en la que esta le advirtió que iba a quemar todas las obras de Farmer y que su carrera estaba terminada. Farmer, asustada, acudió a un precinto local de la policía para reportar lo que le sucedió en Ohio y la amenaza sobre el arte. Los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York levantaron el reporte de la supuesta amenaza telefónica y de la sospecha de robo; The New York Times obtuvo una copia de ese reporte. Pero Farmer dijo que para las denuncias de abuso la refirieron a otras agencias, incluido el FBI, porque no tenían jurisdicción en Ohio. Maria Farmer dijo que llamó al FBI y habló durante una media hora con el agente que contestó. Este no le dijo qué iba a suceder con la denuncia, dijo Maria. Le preguntó si convenía contactar a otros oficiales, a nivel estatal, en Ohio o Nuevo México, y que el agente le contestó que dependía de ella. Farmer tiene memoria de haber contactado a por lo menos a una jurisdicción, aunque no recuerda cuál, sin que haya habido progreso. Una portavoz del FBI rechazó hacer comentarios sobre si la agencia tenía registros de alguna llamada de Maria Farmer. Las dos hermanas intentaron contar su historia en otra ocasión, en 2003, cuando Vicky Ward, periodista de Vanity Fair, estaba haciendo un reportaje sobre las finanzas complicadas de Epstein que iba a mencionar su proclividad por chicas jóvenes. El artículo fue publicado, pero no decía abosolutamente nada de las Farmer y ellas sintieron que se habían expuesto a ciegas. Ward escribió en 2011 en un blog personal que el artículo cambió de dirección y ángulo porque “no sabía bien a quién creerle”. El editor de la pieza de Vanity Fair, Graydon Carter, dijo en un correo electrónico que las fuentes de Ward para incluir lo contado por las Farmer no cumplían con los estándares legales de la revista. Pero Ward dijo hace poco en Twitter que ella creía que Carter cedió a las presiones de Epstein. John Connolly, otro editor antes colaborador de Vanity Fair, dijo que tenía recuerdos de Carter hablando sobre los intentos de Epstein por tener influencia en cómo quedaba el artículo.