Recordaba todo del pasado distante. Mi infancia, su infancia. Esos viejos recuerdos no estaban en peligro. Pero no tenía memoria de corto plazo. Sentí el dolor de esta nueva realidad. Estaba planeando tener bebés pronto y ella no iba a recordar conocerlos, sin importar cuántas veces la visitara. Quería vender un libro, pero incluso si lograba ese sueño, ella nunca me conocería como escritora. Tendría 33 años para siempre y ella 62. Estábamos congeladas en el tiempo.