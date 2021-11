De Australia a la Polinesia: 8 destinos exclusivos para descubrir

Bora Bora, un destino exclusivo ubicado en la Polinesia Francesa (Getty Images)

¿Cómo hacer en la era de Instagram para que el viaje real supere a la expectativa? A veces, la belleza reflejada en las fotos fantásticas que nos hemos cansado de ver parece adormecerse en vivo y en directo. El desafío de esta ruta es confirmar que si no se estuvo allí, no hay real dimensión de lo que la naturaleza y la experiencia reunidas tienen para ofrecer.

El lujo se concibe aquí, alineado con la majestuosidad de lo que promete el paisaje y la vovencia que el visitante se lleva luego de explorarlo. Cada sitio es único, como cada viaje.

1 - Guana Island, para llegar por las de uno

La Isla de Guana​s es una de las pocas islas de propiedad privada en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio británico de ultramar en el Mar Caribe (foto: Oficina Turismo Guana Island)

Guana Island es una isla turística privada de 342 hectáreas en las Islas Vírgenes Británicas , conocida como un patio de recreo para los ricos de Gran Bretaña.

No tiene acceso público, por lo que para llegar a este paraíso es necesario volar a la vecina Beef Island y luego tomar el barco al destino final, se tendrá la oportunidad de disfrutar una de las vacaciones más tranquilas y relajantes de toda la vida.

Se puede optar por pasar los días descansando en una hamaca y bebiendo brebajes exóticos, disfrutando de las siete playas de fina arena blanca prácticamente solo para uno.

Para los amantes de las actividades deportivas, se puede ser más activo y practicar esnórquel en las aguas cristalinas y cálidas, llenas de una gran cantidad de vida marina, haciendo caminatas y tomando clases de yoga o tenis.

La experiencia con todo incluido incluye una cabaña con vista al mar con gastronomía que toca el cielo con las manos.

2 - The Exumas, como por arte de magia

Las Islas de la Bahía Copperfield disponen de una pista de aterrizaje para pequeños aviones que parten desde el aeropuerto de George Town, Nassau, Miami o Fort Lauderdale (foto: Oficina de Turismo The Exumas)

Musha Cay y The Islands of Copperfield Bay, sí, de ese David Copperfield, son parte de The Exumas, una colección de 11 islas perfectas . Musha Cay en las Bahamas personifica un paraíso mágico en todos los sentidos posibles, con 40 playas de arena blanca bordeadas de flora y fauna nativas.

Sus 150 hectáreas de frondosa vegetación tropical la convierten en un atractivo destino turístico.

Se compone de un complejo pequeño y exclusivo que tiene capacidad para un par de docenas de huéspedes en lujosas casas de playa. Una de las mejores experiencias es saborear y disfrutar de una deliciosa cocina fresca capturada en el mar vecino después de explorar la zona de una aventura en moto de agua o de esnórquel.

Las Islas de la Bahía Copperfield (Musha Cay no es la única de su propiedad, pues el famoso mago también adquirió otras 10 en la zona hasta completar todo un archipiélago), disponen de una pista de aterrizaje para pequeños aviones que parten desde el aeropuerto de George Town, Nassau, Miami o Fort Lauderdale.

3 Bora Bora, la belleza reiterada

Bora Bora es el destino ideal para los enamorados y los recién casados (foto: Oficina de Turismo Bora Bora)

Bora Bora es una pequeña isla en la Polinesia Francesa y una de las más conocidas por sus hoteles y experiencias de lujo . Lagunas turquesas, arenas blancas y suaves y profundos atardeceres anaranjados preparan el escenario para el romance en una isla tan agradable que necesita repetir el nombre para no olvidarla.

Relajarse significa en este destino disfrutar de las hermosas vistas del antiguo volcán Monte Otemanu. En Lagoonarium se puede experimentar cómo alimentan a los tiburones y nadar con las tortugas o nadar entre peces tropicales mientras se recorren los Jardines de corales o Tupitipiti Point.

El fin del día llega con una suculenta comida en uno de los selectos restaurantes franceses de la isla, para después disfrutar de un cóctel tropical bajo las estrellas.

Los enamorados de todo el mundo sueñan con ella y los recién casados la recomiendan para pasar una luna de miel perfumada con los efluvios de la flor de tiaré. Para todos, Bora Bora encarna el summum del romanticismo . Los hoteles desempeñan su papel a las mil maravillas proponiendo unos modernos bungalows sobre pilotes y villas flotantes con acceso directo al océano y, desde sus terrazas, que regalan las impresionantes vistas de unas puestas de sol que quitan el aliento.

4 - Hayman Island, la ventana a los corales

Hayman Island está ubicada dentro del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, en Australia (foto: oficina de Turismo Hayman Island)

Hayman Island es una impresionante isla privada en Australia que ofrece una ubicación privilegiada con un asiento en primera fila de la Gran Barrera de Coral.

Está ubicada dentro del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, que se extiende por más de 2.200 kilómetros a lo largo de la costa de Queensland en las Islas Whitsunday , reconocida internacionalmente como una de las franjas costeras tropicales más magníficas del planeta.

Una estadía en esta isla significa mucha atención a los detalles y un elegante estilo de vida en un resort ubicado en tres áreas distintas, cada una diseñada para aprovechar al máximo las impresionantes vistas de la isla y el entorno natural. Cocina innovadora en una variedad de restaurantes y todo tipo de actividades emocionantes que incluyen aventuras en helicóptero y hidroavión, buceo, esnórquel, pesca, kayak, vela, entre otras

Un nuevo jardín botánico tiene unas 33.000 nuevas plantas y 327 nuevas especies de ellas que fueron introducidas por el diseñador paisajista y horticultor Jamie Durie, quien se comprometió a replantar las 16 hectáreas de jardines de Hayman.

5 - Ol Jogi, de safari

Las actividades en Ol Jogi incluyen caminatas con babuinos, safaris, paseos a caballo y más (foto: Oficina de Turismo Ol Jogi)

Ol Jogi es un rancho familiar privado, propiedad de la familia Wildenstein, que ofrece lo mejor de lo mejor cuando se trata de escapadas de safaris africanos . Reserva privada de vida silvestre en 235 kilómetros cuadrados localizados a 225 km al norte de Nairobi, en una zona libre de malaria a unos 6.000 pies de altitud en la meseta de Laikipia, cerca del monte Kenia.

El muy exclusivo resort de la zona tiene toques de lujo en todas sus suites tipo cabaña, como suntuosas sábanas Hermes y plata Buccellati perfectamente pulida. Las actividades en el destino incluyen caminatas con babuinos, safaris, paseos a caballo y más.

Con un impresionante Centro de Rescate de Vida Silvestre y una clínica Veterinaria de última generación que atiende a toda la región de Laikipia, Ol Jogi puede apoyar el rescate, la recuperación y la rehabilitación de la vida silvestre local cuando sea necesario.

6 - Anchorage, la del tiempo congelado

En Anchorage, las actividades incluyen vuelos sobre Wrangell-St. Parque Nacional Elías, donde se aterriza en los glaciares y se puede admirar la vida silvestre como la observación de los osos pardos (foto: Oficina de Turismo Anchorage)

Si la idea de unas vacaciones es pasar tiempo en un área silvestre remota con acceso a emocionantes aventuras al aire libre y una gran cantidad de vida silvestre, junto con todo tipo de comodidades de lujo, Anchorage, en Alaska, puede ser el destino adecuado,

Ultima Thule Lodge es un hotel de lujo con todo incluido que se encuentra en el corazón de la naturaleza salvaje de Alaska, a 160 kilómetros de la carretera más cercana, la única forma de llegar es volando.

El lujo de estar en el silencio natural. Ideal para disfrutar de un sauna de cedro de leña, así como cenas gourmet, a menudo de pescado fresco o caza, junto con golosinas caseras como pan y pasteles.

Las actividades incluyen vuelos sobre Wrangell-St. Parque Nacional Elías, donde se aterriza en los glaciares y obtiene una vista de pájaro de la vida silvestre como la observación de los osos pardos.

Anchorage es la ciudad más grande de Alaska y se ubica en la parte meridional central del estado en la ensenada de Cook. Es conocida por sus sitios culturales, incluido el Centro del Patrimonio Nativo de Alaska, que exhibe artesanías tradicionales, presenta danzas y réplicas de moradas de los grupos indígenas del área. La ciudad también es una vía de acceso a las áreas naturales cercanas y las montañas, como Chugach, Kenai y Talkeetna.

7 - Sumba, la frontera de lo salvaje

Sumba ofrece lo último en lujos a la vez que es una propiedad sostenible y respetuosa con el medio ambiente (foto: Oficina de Turismo de Sumba)

Ubicado en la remota isla de Sumba, a aproximadamente una hora de vuelo de Bali, el NIHI Sumba fue nombrado el mejor hotel del mundo durante dos años consecutivos por Travel + Leisure y recientemente fue nominado para el Condé Nast Traveler y Premios Reader‘s Choice Awards.

La locación ofrece lo último en lujos a la vez que es una propiedad sostenible y respetuosa con el medio ambiente . Las tarifas con todo incluido incluyen comidas deliciosas, bebidas, un minibar de cortesía y muchas de las actividades que se ofrecen, incluido el esnórquel cuando las aguas turquesas que lo bordean están tranquilas y el surf de clase mundial cuando llega un oleaje.

También hay actividades únicas. experiencias culturales que incluyen una visita a los pueblos y mercados locales de artesanías locales, sitios de enterramiento megalíticos monumentales y más. Cada residencia, disponible en opciones de una a cinco habitaciones, incluye piscinas privadas con vista a la playa y al mar, camas con dosel y su propio mayordomo privado.

El terreno es montañoso y los paisajes secos por el calor que antecede a la estación lluviosa. Los locales, en su tradicional ikat de lana, lucen espadas que parecen machetes, dirigen a un puñado de búfalos de agua plateados a través de paisajes áridos, donde los granjeros esperan pacientemente la llegada de las lluvias para plantar sus cultivos.

En todas partes las mujeres y los niños llevan grandes contenedores de agua. Las familias saludan emocionadas desde las plataformas de bambú de sus casas. Las olas resultan hipnóticas, ruedan majestuosas y predeciblemente.

8 - Carcasona, el cuento de hadas

La ciudad amurallada de Carcasona se puede visitar en un día, aunque lo más recomendable es estar dos noches (foto: Oficina de Turismo de Carcasona)

Carcasona es un viaje a la Edad Media. Es la más famosa de las ciudades medievales amuralladas de Francia, rica en historia y leyendas .

Todo comienza con una bienvenida al pie de Carcasoone y después de cruzar Pont Levis, se caminará por la gran entrada con su hermoso fresco de madera que representa a personajes históricos e influyentes del área local.

La ciudad amurallada de Carcasona se puede visitar en un día, aunque lo más recomendable es estar dos noches para poder también dar un pequeño paseo por la parte baja y disfrutar más de todo lo que tiene para ofrecernos esta coqueta ciudad.

Las vistas más bonitas a la fortaleza se tienen desde el puente viejo (pont vieux) sobre el río Aude . Se sigue el recorrido por las callejuelas antiguas a pies de la fortaleza, para entrar a la ciudadela por la puerta del Aude (Porte de l’Aude) o, dando una vuelta alrededor de la muralla, la puerta principal, también conocida como puerta Narbonnaise. Las puertas están situadas justo a cada lado de la muralla. Una vez dentro el castillo Condal (Château Comtal), se puede conocer mejor la historia y los entresijos de esta peculiar ciudad.

El hotel de la Cité 5 ofrece visitas guiadas todos los días por sus instalaciones de decoración neogótica y espíritu Art Déco de los años 20. En este hotel se alojaron Winston Churchill, Walt Disney y Buster Keaton.

