Esta delimitación temporal, tomada de otros estudios, presenta múltiples problemas en cuanto a límites temporales. ¿Por qué esas fechas y no otras? Es una pregunta a la que no se puede dar una respuesta clara. Pero no solo existen problemas temporales, sino también espaciales: en cada territorio, en cada nación, los acontecimientos históricos que determinan unas condiciones de vida u otras son distintas, con lo que la relatividad del concepto se incrementa exponencialmente. Y estas diferencias no acaban aquí.