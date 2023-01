Cuánta batería consume la función Always On Dispaly en el iPhone 14 Pro

El consumo de pila con la pantalla siempre encendida es de apenas el 16% más que sin tener la función activa.

Always On Dispaly es una de las funciones diferenciales que tiene el iPhone 14 Pro sobre los modelos anteriores y tras una serie de pruebas realizadas se pudo determinar qué tanto es el desgaste de la batería al tener activada esta opción que mostrará siempre la pantalla encendida.

En el canal de YouTube, PhoneBuff, fue donde hicieron las evaluaciones encontrando resultados muy similares a los que arrojan dispositivos como el Samsung Galaxy S22 Ultra, demostrando que el gasto no es significativamente perjudicial para el uso del teléfono.

Resultados del estudio

Esta función tiene dos formas de usarse y que se agregaron en la actualización de iOS 16.2. Una es con el fondo de pantalla activo y la otra con solo con los widgets y la hora. Para ambos casos hicieron pruebas.

En el primer escenario el resultado fue que el iPhone 14 Pro consume un 0.8% más de batería por hora respecto al no tener la opción activada. Mientras que al tener solo las herramientas y la hora en modo Always On Dispaly el consumo fue de un 0.6% más por hora.

El consumo de pila con la pantalla siempre encendida es de apenas el 16% más que sin tener la función activa.

Pasadas 24 horas el consumo total con esta función activa fue del 16% con el fondo de pantalla y sin él del 14%. Todo esto teniendo en cuenta que cuando el celular tiene la pantalla apagada consume el 0% de la pila.

La primera conclusión de estas pruebas es que no hay mayor diferencia entre usar el Always On Dispaly con el fondo de pantalla que sin él, ya que el consumo de batería se distancia en apenas 2%.

Otro dato importante es que ese rango del 16% de consumo adicional de pila es el mismo que genera el Samsung Galaxy S22 Ultra al usar la misma función.

Para realizar este experimento los encargados pusieron el teléfono bajo ciertas condiciones, como activar el modo avión y subir el brillo de la pantalla a 1.000 lux.

Además, hay que tener en cuenta que Apple ofrece a los usuarios la posibilidad de disminuir la tasa de refresco de la pantalla a 1Hz, también se apaga completamente cuando el usuario coloca el teléfono boca abajo, lo guarda en el bolsillo o si se aleja de él y tiene un Apple Watch en su muñeca. Todo esto les permite ahorrar batería al tener activada la función de Always On Dispaly.

El consumo de pila con la pantalla siempre encendida es de apenas el 16% más que sin tener la función activa.

iPhone recibe iOS 16.3

El sistema operativo iOS recibe una actualización para los usuarios de iPhone y iPad que tengan un dispositivo compatible. Los cambios están direccionados en incluir mejoras de seguridad, nuevas funciones y soluciones a bugs reportados.

La lista de cambios incluye cuatro modificaciones y seis correcciones a problemas de funcionamiento de versiones anteriores. Estas son las novedades:

- Emergencia SOS: esta opción tiene un cambio en su funcionamiento. A partir de ahora solo se iniciará la llamada de emergencia cuando la persona suelte los botones indicados.

- Llaves de acceso: esta función llega a los dispositivos iOS y lo que permite es iniciar sesión en Apple ID con dispositivos físicos, es decir, que un celular o tablet sirva como aparato de respaldo para abrir la cuenta. Apple lanza la advertencia que esta opción debe ser usada con responsabilidad porque en caso de perderlo, no ayudarán a desbloquear la cuenta como sucede con la contraseña tradicional.

- Nuevo fondo de pantalla: este diseño se añade por la celebración del Mes de la Historia Negra. Es compatible con los Apple Watch, que tienen watchOS 9.3.

- Protección de datos avanzada para iCloud: se amplía a 23 las categorías que la plataforma puede cuidar con el cifrado de extremo a extremo. Se puede configurar también para otras aplicaciones como Notas y Fotos.