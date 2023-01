WhatsApp lanza versión especial para dispositivos macOS

WhatsApp lanzó su versión beta de escritorio para dispositivos con el sistema macOS. (Engadget)

Una nueva versión de WhatsApp se sumará a las ya existentes para dispositivos móviles y a la versión de escritorio para Windows. La plataforma de mensajería lanzó una versión beta abierta al público de su nueva aplicación dedicada exclusivamente para usuarios de dispositivos que usen el sistema macOS, por lo que será una edición de escritorio únicamente para computadores de Apple.

Esta aplicación, que ya se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones App Store, no se trata de una versión completa del programa, sino que es una prueba que estará sujeta a mejoras constantes y recurrentes. Al igual que en el caso de la versión de escritorio de Windows, será actualizada para añadir nuevas funciones que aproximen la experiencia de monitores a la que tienen los usuarios de celulares.

Según la página web oficial de WABetaInfo, las personas que decidan descargar esta aplicación de escritorio podrán vincular estas plataformas nativas para Mac a las cuentas de WhatsApp de sus celulares, ya sean Android o iOS por medio del escaneado de un código QR como se hace en la versión web de la aplicación.

WhatsApp lanzó su versión beta de escritorio para dispositivos con el sistema macOS. (WABetaInfo)

Según el sitio web, esta versión de la aplicación ha sido optimizada para aprovechar la mayor parte de las características de los dispositivos, de modo que la velocidad de la respuesta del programa está potenciada por los procesadores de alto rendimiento de los computadores. Además, fue diseñada para tener la misma apariencia que cualquiera de las aplicaciones nativas para dispositivos Mac al incluir una barra lateral con la que se puede acceder a otras funciones como los chats, llamadas, conversaciones archivadas, mensajes destacados y las configuraciones de la aplicación.

Debido a que esta versión no está completa, algunas funciones como la reproducción de historias no funcionan correctamente o no aparecen en absoluto dentro de esta edición de la aplicación, aunque debido a que se están desarrollando más características, es posible que estas puedan aparecer progresivamente en las pantallas de los dispositivos Mac.

Según la plataforma de App Store de Apple específicamente para dispositivos Mac, los requisitos para la instalación de esta aplicación es que los computadores requieren de un sistema operativo macOS 10.11.0 o versiones posteriores, además de un espacio libre de al menos 129 MB, aunque debido al poco peso que tiene el software, esto no sería un impedimento para los usuarios.

WhatsApp para escritorios de Mac ya está disponible en la tienda de aplicaciones. (Captura)

WhatsApp permitirá compartir estados de voz

Por otro lado, una nueva actualización de la aplicación de mensajería para dispositivos iOS permitirá que los usuarios publiquen estados que incluyen grabaciones de voz en lugar de fotografías o videos.

La actualización consiste en un nuevo botón con forma de micrófono a la pantalla, sección de estados en la parte inferior derecha; y la aparición de un mini reproductor de voz (similar a la burbuja de conversación en un chat) en la parte central de la pantalla, una vez que se haya grabado el estado.

Para comprobar el acceso a esta característica, los usuarios pueden seguir los mismos pasos para generar un estado de texto y verificar si aparece el botón extra. Además, se puede mantener pulsado el nuevo botón de micrófono para grabar un estado de voz, al igual que se hace para enviar un mensaje de voz en cualquier conversación.

WhatsApp permitirá la publicación de estados de voz desde la aplicación. (WABetaInfo)

Los estados de voz no tienen diferencias respecto a sus versiones de texto: pueden eliminarse antes de publicarse si es que el usuario no está cómodo con el resultado, se eliminan automáticamente luego de 24 horas de publicación y pueden borrarse antes de tiempo.

