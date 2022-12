Los mejores juegos y aplicaciones de App Store según Apple

App Store Awards 2022. (foto: Applesfera)

Como cada año la gente de Cupertino da a conocer los ganadores de los App Store Awards, galardones que premian a las mejores aplicaciones disponibles en la tienda oficial. Ganarlos no solo es un reconocimiento a las aplicaciones de calidad sino también, un gran salto para que los desarrolladores lleguen a un público más amplio.

Un total de 16 aplicaciones y juegos fueron premiados en las distintas categorías, no solo porque son buenas apps sino porque trascienden las experiencias convencionales y tienen un profundo impacto cultural.

Las aplicaciones premiadas, como es habitual, fueron elegidas por los editores de App Store.

Muchos de estos ganadores son aplicaciones que han sido ampliamente reconocidas por los usuarios al ofrecer algo diferente y lograr un éxito sin precedentes en el ecosistema móvil de Apple. Otros, más sutiles pero de mucha calidad, tienen la oportunidad de llegar a más usuarios de iPhone, iPad o MacBook.

Aplicaciones premiadas en los los App Store Awards

- Aplicación del año para iPhone: BeReal, de BeReal.

- Aplicación del año para iPad: GoodNotes 5, de Time Base Technology Limited.

- Aplicación del año para Mac: MacFamilyTree 10, de Synium Software GmbH.

- Aplicación del año para Apple TV: ViX, de TelevisaUnivision Interactive, Inc.

- Aplicación del año para Apple Watch: Gentler Streak, de Gentler Stories LLC.

BeReal (Shutterstock)

Juegos premiados en los los App Store Awards

- Juego del año para iPhone: Apex Legends Mobile , de Electronic Arts.

- Juego del año para iPad: Moncage, de XD Network Inc.

- Juego del año para Mac: Inscryption, de Devolver.

- Juego del año para Apple TV: El Hijo, de HandyGames.

- Juego del año de Apple Arcade: Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty Ltd.

- Juego del año en China: League of Legends Esports Manager, de Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd.

Apex Legends Mobile. (foto: App Store)

Aplicaciones premiadas por su impacto cultural

Además de premiar las mejores apps, Apple premia las apps que han tenido cierto impacto cultural, como se mencionó en las primeras líneas de este artículo:

- How We Feel de How We Feel Project, Inc: una aplicación que ayuda a los usuarios a convertir emociones difíciles en palabras y brinda estrategias para lidiar con esos sentimientos en el momento.

- Dot’s Home from the Rise-Home Stories Project: un viaje interactivo a través de la injusticia histórica de las comunidades de color a través de una historia de viaje en el tiempo atractiva y estimulante.

- Locket Widget de Locket Labs, Inc.: Locket Widget permite a los usuarios enviar fotos en vivo directamente a la pantalla de inicio de familiares y amigos, creando una conexión íntima entre los seres queridos sin la presión de las redes sociales tradicionales.

- Waterllama de Vitalii Mogylevets: una aplicación que lo ayuda a alcanzar sus objetivos de riego diarios mediante desafíos creativos, recordatorios y personajes lindos para mantener a los usuarios encaminados.

Dot's Home. (foto: Apple)

