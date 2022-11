App Store y las aplicaciones con etiquetas de gratuita, que al final no lo son

App Store. (foto: Expansión)

La siguiente situación que se describirá seguramente le ha pasado a muchos lectores: el usuario de un iPhone de repente se le ocurre descargar una aplicación en App Store, se dirige a la categoría ‘Apps’, luego en ‘Apps increíbles para iOS 16′ y se descarga.

Sin embargo, tan pronto como se abre la aplicación, aparece una pantalla de advertencia: “esta aplicación es un servicio de membresía con una prueba gratuita de una semana”.

En fin, el usuario se retracta y decide descargar otra aplicación que le pueda gustar también “gratis”. Entonces, se repite la historia: a penas es abierta la app, se muestra un mensaje en el que se advierte que si no se paga cierto dinero no se podrá usar la aplicación.

“Prueba la aplicación una semana gratis”

Apple es transparente cuando los usuarios preguntan sobre la información y las funciones de la aplicación. El problema es que obtener datos sobre sus características de pago no es tan fácil ni amigable. Los desarrolladores ni siquiera son completamente transparentes sobre su uso.

El apartado de especificaciones tiene una sección de ‘Compras dentro de la app’ donde la ficha muestra un “sí” o “no”. En caso que el usuario desee ver más información, tendría que presionar en la flecha de la derecha. Al hacer clic en esta, será posible ver diferentes opciones y planes para los programas.

¿Entonces donde esta el problema a todo esto? Pues bien, en ningún lado de la ficha técnica menciona que si el usuario no paga, no puede usar la aplicación.

Y es que aquí se incluyen aquellas aplicaciones son gratuitas que tienen compras dentro de la aplicación (micropagos), como también aplicaciones “gratuitas” (por lo menos con esta etiqueta al momento de ingresar en la app) que sí, también permiten desbloquear funciones pagas pero que realmente no son gratuitas, y requieren que el usuario pague una suscripción mensual o anual para usarlas desde que se abren.

Un buen ejemplo es la aplicación que se dejara debajo de este párrafo. AI Profile Pic - Avatar Maker permite hacer retratos con inteligencia artificial (bastante interesante en papel). Se anuncia como gratis y nada más abrirlo menciona que el usuario tiene que pagar S/. 37.90. Si quien desea usar esta app no paga, no podrá exportar el retrato, simplemente porque no puede usar la aplicación desde un comienzo.

