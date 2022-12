Cómo alertar una situación de inseguridad o emergencia en Uber y Cabify

Aplicación de taxis. (foto: Prosegur)

¿Cómo regresar segura o seguro y, sobre todo con vida a casa en un continente donde los feminicidios, las desapariciones de mujeres y la violencia de género no se detienen? La inseguridad a la que cada día se enfrentan las mujeres se ha vuelto realmente preocupante.

Ante la cantidad de situaciones peligrosas que ocurren a diario en algunos países de América Latina como Colombia, México o Perú, diversos colectivos, asociaciones, instituciones y sobre todo aplicaciones de transporte han compartido información para garantizar que los usuarios puedan conocer cómo pueden alertar un hecho de inseguridad estando en un taxi o, incluso, en un medio de transporte público.

Por ello, desde ya, se recomienda compartir este artículo para disminuir tantos casos de inseguridad en la región.

Cómo alertar una situación de posible peligro

Aplicaciones de transporte como Didi, Uber o Cabify recomiendan a toda costa enviar la ubicación a alguien de confianza. Esta acción se puede realizar a través de Google Maps, Waze, WhatsApp, Facebook y otras aplicaciones.

En el caso de una aplicación de servicio de taxi, utilizar esta función permite a los arrendadores y usuarios compartir fácilmente los arrendamientos solicitados a través de la app. Pueden establecer hasta cinco contactos de confianza con quien pueden compartir sus arrendamientos regularmente.

Adicionalmente, “se puede configurar dentro de la app que se compartan siempre todos los arrendamientos o por ejemplo solo aquellos en la noche”, explica para Infobae Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de Seguridad de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

Ubicación en tiempo real de WhatsApp. (foto: iSenaCode)

Y, por otro lado, si el viaje no está siendo del todo cómodo se puede llamar al 123 (en el caso de Colombia) dentro de la misma aplicación.

Al presionar el botón, la aplicación mostrará la ubicación actual y la información de arrendamiento para que el usuario la comparta rápidamente con la autoridad local. Por ejemplo, “rastrea a quienes usan esta función y toma medidas preventivas cuando es necesario”, afirmó Manuela Bedoya.

Asimismo, Cabify utiliza tecnología como software de verificación de identidad y algoritmos que ayudan a prevenir diferentes comportamientos de riesgo.

“La plataforma cuenta con un Centro de Atención al Cliente que está basado en Colombia y atiende las consultas e incidencias tanto de usuarios pasajeros como de conductores y taxistas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, aseguró Manuel Torres, country Manager de Cabify Colombia a Infobae.

Por último, una opción ideal para seguir el trayecto de familiares o amigos es utilizar la opción de Contacto de confianza. Esta funcionalidad permite compartir automáticamente toda la información de los viajes con un contacto favorito de la agenda del usuario pasajero. “No es necesario que la persona de confianza tenga la aplicación de transporte instalada o activa, ya que se le enviarán mensajes de texto a su smartphone”, concluye Torres.

Llamar al 123 en caso de emergencias en Colombia. (foto: EPM)

Qué hacer si se siente inseguridad viajando en un taxi o transporte público

Si en algún momento, la persona que está leyendo este artículo se encuentra en un viaje solo(a) y no se siente seguro porque tal vez el taxi no está siguiendo la ruta que le aparece en Waze, o simplemente no confía en el conductor, se pueden utilizar algunas grabaciones (presionar en este enlace) de Twitter para que sean reproducidas fuerte y así, el chófer sepa que alguien está esperando por uno.

Así como estos videos también hay varios en las diferentes redes sociales para luchar la violencia de género. Cabe resaltar que la publicación es un hilo, por lo que si el primer video no es de agrado personal, en los comentarios existen muchas más alternativas para utilizar estando en un taxi o incluso, en un transporte público que tal vez se encuentra desolado.

Hilo de Twitter con grabaciones para reproducir en un taxi en caso de sentirse inseguro o insegura con el conductor. (foto: Twitter)

