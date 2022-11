iPhone 14 y iPhone 14 Plus tendrán este mes la función de emergencia SOS satelital

Conexión satelital de emergencia en iOS 16 (9to5mac)

El nuevo servicio de conexión satelital de Apple, llamado Emergency SOS, podría llegar a los iPhone 14 y iPhone 14 Pro de la compañía de Cupertino en las próximas semanas. Según un comunicado emitido por la empresa, se estima que la función estaría disponible para los usuarios en los días finales del mes de noviembre para los territorios de Estados Unidos y Canadá.

Esta característica adicional, que fue anunciada por Apple durante la presentación de los modelos más recientes de iPhone 14, Plus, Pro y Pro Max, tendrá un periodo de dos años en los que podrá utilizarse de forma gratuita para los usuarios de estos dispositivos y su disponibilidad dependerá de que se puedan conectar a los satélites establecidos para ello.

Según lo que se indicó durante la presentación de los dispositivos de Apple, se indicó que el servicio tardaría aproximadamente 15 segundos en enviar un mensaje de emergencia con un cielo despejado y que Globalstar, compañía dueña de un sistema de satélites, será la encargada de proveer este servicio a los usuarios de iPhone.

FILE PHOTO: A man holds an iPhone 14 as Apple Inc's new models go on sale at an Apple store in Beijing, China, September 16, 2022. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

Cómo funcionará Emergency SOS

El nombre de Emergency SOS significa que será un servicio dedicado para casos de emergencias en los que el usuario no se encuentre en un área con acceso a una red celular y no pueda comunicarse de otra forma con familiares o contactos de confianza en estas situaciones. Además, esta no es una aplicación que permitirá realizar llamadas, sino que estará limitada a enviar mensajes de texto cortos.

La decisión de dejar de lado las llamadas es porque este servicio está basado en la atención de emergencias y el envío de un mensaje de texto es mucho más rápido para que el incidente sea atendido por los servicios de emergencia lo más pronto posible.

La conexión satelital de emergencia solo será posible en caso de falta de conexión wi-fi o ausencia de servicio de telefonía. (Apple)

Para poder iniciar la conexión satelital, los usuarios deberán ingresar a la funcionalidad y seguir las instrucciones de vinculación con un satélite. Esto implica orientar el dispositivo en dirección a uno. Además, una vez que se contacte con servicios de emergencia para solicitar ayuda, los dispositivos podrán enviar una ubicación estimada a sus contactos más cercanos.

Las comunicaciones por medio de mensajes soportarán el uso de caracteres latinos y se tendrá soporte en inglés americano, español americano y francés canadiense.

“El lanzamiento de Emergency SOS via satélite dirctamente a los iPhone es un avance generacional en las comunicaciones satelitales”, indicó Jay Monroe, el presidente ejecutivo de Globalstar, empresa aliada a Apple para este servicio.

La empresa Globalstar será la encargada de dar el servicio de conexión satelital a los dispositivos de Apple. (Apple)

Monroe añadió también que la inversión en infraestructura de Apple fue importante para el desarrollo de esta función, pues “hemos aumentado nuestros equipos en California y en otros lugares para construir, expandir y actualizar nuestras estaciones terrestres, y esperamos con ansias el próximo capítulo en la tecnología que salva vidas de Globalstar”.

La función solo podrá ser utilizada por los usuarios que residan en Estados Unidos (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes) y Canadá. Su uso gratuito será general para todas las personas que cuenten con un iPhone 14, aunque solo por un periodo de dos años. Aún no se conoce si este servicio tendrá un precio mensual o anual luego de ese tiempo.

Por otro lado, todos los dispositivos de iPhone 14 que se hayan comprado y se encuentren actualmente en otros países podrán tener acceso a este servicio, pero solo podrán hacerlo una vez que ingresen a Estados Unidos.

