Netflix: los tres datos poco conocidos de la plataforma que cumplió 25 años

Con más de 220 millones de suscriptores a nivel mundial, Netflix es el servicio de streaming más grande del mercado. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD/File Photo)

Luego de 25 años en el mercado, el servicio streaming de películas y series Netflix, compite en igualdad con grandes compañías productoras de películas como HBO Max, Disney+ y Paramount+; y otras que fueron creadas por empresas con dueños multimillonarios como Apple TV+ y Amazon Prime Video.

Sin embargo, pese a la creciente cantidad de los competidores y a la migración de algunos suscriptores a otros servicios, la compañía creada en 1997 se mantiene como líder del grupo de las plataformas de streaming con más suscriptores a nivel mundial.

Estos son los 3 datos poco conocidos de Netflix:

La biblioteca de contenidos más grande

Pese a ser una empresa fundada en Estados Unidos, el catálogo de Netflix en ese país no es el más amplio. De hecho, la cuna de la compañía no se ubica ni en los 15 primeros puestos de los catálogos más grandes de contenido a nivel mundial.

Con un total de 5.831 títulos que incluyen series, películas y documentales diversos, Estados Unidos ocupa el puesto 20 de los catálogos de contenido más grandes del mundo según la web de Statista, que recopila datos de diversos mercados.

El país norteamericano es superado por otros de Europa como Países Bajos (puesto 15), Reino Unido (7) y Bulgaria (2).

El país con la biblioteca de contenido más grande del mundo con un total de 7.436 títulos es Eslovaquia.

Las tarifas más caras y baratas del servicio

El precio del servicio de Netflix no es fijo y varía según el país en el que se encuentren los usuarios.

Eslovaquia por ejemplo, el país con el catálogo más grande en la plataforma, cobra un total de 19,99 dólares por el servicio premium; más de lo que pagan en España (19,62 dólares), Reino Unido (18,99 dólares) e India (10,90 dólares).

Sin embargo, esas cifras son menores en relación a los dos países con el monto más caro que se debe pagar por el servicio premium: Suiza, territorio en el que los usuarios pagan un total de 24 dólares al mes; seguido por otros como Irlanda, Alemania y Austria, que realizan pagos de hasta 22 dólares por el servicio que ofrece Netflix.

Turquía, con un pago de 7,49 dólares por el servicio premium; y Argentina, que debe pagar un total de 7,87 dólares por el plan más caro de la plataforma, son los países con las suscripciones más baratas de Netflix en el mundo. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Por su parte, los países con menor precio de suscripción son Turquía, con un pago de 7,49 dólares por el servicio premium; y Argentina, que debe pagar un total de 7,87 dólares por el plan más caro de la plataforma. Ambos precios son inferiores a la tercera parte de lo que Netflix cobra en el país con la suscripción más cara.

Brasil, uno de los mercados de la compañía en Sudamérica, se encuentra en el top 3 de los países con menor precio de suscripción con 8,65 dólares al mes por consumir el contenido de Netflix.

Más de 100 premios por contenido original

Netflix no solo es una plataforma que distribuye contenido sino que también, lo crea y lo emite de forma exclusiva en su aplicación de pago.

Series como House of Cards y Orange is the New Black fueron las primeras producciones originales de la compañía en ser creadas para ser estrenadas en la web, de manera que pudieron ser elegibles para competir por reconocimientos en Hollywood, como los Emmy, los Oscar y los Globos de Oro.

En total desde el año 2013, en el que las producciones originales de Netflix vieron la luz por primera vez, la compañía suma un total de 480 nominaciones a diversos premios de los cuales llegaron a ganar 204, incluidos 16 premios Oscar y 12 Globos de Oro.

Solo en 2022, con 27 nominaciones a los premios Oscar, ha superado a todo el conglomerado de Disney, que incluye a 20th Century Fox y Hulu (24 nominaciones), Warner Bros. (16), Apple Original (6) y Amazon Studios (4).

