Beth Gautier, vocera de Facebook lo reconoció elípticamente: "Cuando alguien borra algo, lo quitamos para que no se pueda ver ni acceder en Facebook". Pero Facebook no deja de ver o acceder. "También es posible cerrar la cuenta", le señaló Gautier al columnista de The New York Times. "Borrar todos los resguardos de la información en nuestros sistemas puede demorar hasta 90 días", advirtió, en ese caso.