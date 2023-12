Un supuesto error en la postal navideña de Kate Middleton y el Príncipe William generó debate y burlas en las redes sociales

William y Kate compartieron su postal navideña como cada año. Sin embargo, la foto presenta varios errores que no han pasado desapercibidos (Créditos: X/@KensingtonRoyal)

Este 10 de diciembre, el Príncipe de Gales y su esposa Kate Middleton compartieron su tarjeta navideña anual junto a sus hijos George (10 años), Charlotte (8 años) y Louis (5 años). La imagen, a blanco y negro, muestra a la familia sonriendo y usando camisas blancas que William, George y Louis combinaron con pantalones negros, mientras que Kate y Charlotte lucieron pantalones de mezclilla.

La nueva postal navideña del Príncipe William y Kate Middleton fue celebrada por sus seguidores debido a su sobriedad y elegancia (Créditos: Instagram/@princeandprincessofwales)

Si bien, los 15 millones de seguidores en Instagram de la pareja celebraron la postal asegurando que se trataba de un retrato sobrio y muy elegante, las críticas comenzaron después de que algunas personas se alarmaran porque creyeron percibir que en la edición de la fotografía se habría cometido un importante error borrándole el dedo medio a Louis, el más pequeño de los hijos de William y Kate.

En la postal del Príncipe de Gales, se le borró un dedo a Louis, el hijo menor del heredero al trono (Créditos: Instagram/princeandprincessofwales)

Lo cierto es que no es del todo claro que esto haya sido así. El niño podría bien tener su mano abierta sobre el brazo de la silla en la que está sentada su hermana.

Pero el supuesto error causó toda clase de comentarios en redes, con personas asegurando que le costaría muy caro al responsable. Sin embargo, el dedo de Louis sólo fue el principio, pues poco a poco otros usuarios comenzaron a descubrir más supuestos errores en la fotografía. Una de las piernas de Kate no se ve por ningún lado, los tenis de Charlotte no tienen agujetas, y al parecer, los pantalones de Louis no eran color negro, por lo que se optó por retocarlos con resultados controversiales.

El encargado de la fotografía fue Josh Shinner, renombrado artista que cuenta con 25 mil seguidores en Instagram. Junto a la fotografía de la familia del Príncipe de Gales, que también publicó en su cuenta, compartió un mensaje de agradecimiento a la corona británica por la oportunidad de llevar su trabajo a nuevos horizontes. Shinner también aseguró que fue una experiencia muy divertida y relajada, pero debido al resultado, muchos seguidores han teorizado que la presión fue demasiada y al final no pudo cumplir con las exigencias.

Fue el fotógrafo Josh Shinner el encargado de realizar la postal de William y Kate. Muchos usuarios aseguraron que las consecuencias por los errores de edición serán muy graves (Créditos: X/Josh Shinner)

“Fue un placer fotografiar al Príncipe y la Princesa de Gales y su familia para el retrato de Navidad de este año. Sin duda una de las sesiones más relajadas y divertidas que he tenido, y ahora tengo un nuevo conjunto de bromas que están a mi nivel gracias a los niños”, escribió Shinner en sus redes sociales.

Muchos también han comparado la tarjeta navideña de William y Kate con la que los padres del príncipe heredero tomaron en 1984. En esta, Diana de Gales sonríe con un recién nacido Harry en brazos, mientras William hace una tierna mueca con su padre detrás en una estoica sonrisa.

La nueva postal de Kate y William ha sido comparada con la de sus padres, Diana de Gales y el Príncipe Carlos que tomaron en 1984

Mientras tanto, los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, decidieron utilizar una fotografía de la coronación de Carlos para su carta navideña. Aunque la fotografía no presenta errores como la de William y Kate, no se ha librado de duras críticas. Con un mensaje sencillo y directo, “deseándote una feliz Navidad y Año Nuevo”, la pareja real ha desatado toda clase de comentarios, como los que argumentan que difícilmente será un feliz año nuevo con la sangrienta guerra entre Palestina e Israel llevándose a cabo. Otros despotricaron directamente contra Camila, reiterando que ella no es la verdadera Reina, unos por aún resentir la muerte de Isabel II, otros tantos siguen molestos por la escandalosa separación de Lady Di y Carlos en 1996 la cual estuvo muy relacionada con la presencia de Camila.