La mujer que le quitó la virginidad al príncipe Harry rompió el silencio: “Fue un apasionado revolcón de cinco minutos”

Sasha Walpole, de 40 años, reveló en una entrevista a medios británicos que fue el propio duque de Sussex quien dio el primer paso para que “una cosa diera a la otra” en un campo abierto detrás de un bar de Inglaterra. (TWITTER)

La mujer con la que el príncipe Harry habría perdido la virginidad a los 17 años rompió el silencio luego de que el encuentro fuera calificado por el propio duque de Sussex en su libro Spare como un “episodio poco glorioso con una mujer mayor”.

La historia se convirtió en uno de los capítulos más comentados del bestseller y desencadenó un juego mundial de adivinanzas sobre quién podría ser la “mujer mayor” que sucumbió al “amor” del príncipe.

Sasha Walpole, de 40 años, reveló en una entrevista con el diario británico The Sun que fue Harry el que dio el primer paso para que “una cosa diera a la otra” en un campo abierto detrás del reconocido bar The Vine Tree, ubicado en el pueblo de Wiltshire en Norton, una localidad situada en el condado de Yorkshire del Sur, en Inglaterra.

Sasha Walpole, de 40 años, reveló en una entrevista con el diario británico The Sun que fue Harry el que dio el primer paso para que “una cosa diera a la otra” en un campo abierto detrás del reconocido bar The Vine Tree, ubicado en el pueblo de Wiltshire en Norton, una localidad situada en el condado de Yorkshire del Sur, en Inglaterra. (THE VINE TREE)

Según el relato de Walpole, tuvieron un “apasionado revolcón de cinco minutos”. Unos densos arbustos fueron testigos de la candente escena real, lejos de la multitud.

De acuerdo con el citado medio, Sasha conocía a Harry, pues solía trabajar como moza de cuadra para el entonces Príncipe Carlos en su finca de Gloucestershire, y lo invitó al bar para celebrar su cumpleaños.

Los dos tenían una amistad muy cercana, tanto es así que el propio príncipe le regaló un peluche de Miss Piggy con una graciosa tarjeta de felicitación donde le contaba un chiste acerca de una ballena llena de flatulencias, según declaraciones a The Sun.

La historia se convirtió en uno de los capítulos más comentados del bestseller y desencadenó un juego mundial de adivinanzas sobre quién podría ser la “mujer mayor” que sucumbió al “amor” del príncipe. (AP)

Además, llevó una bandeja con diez shots -cinco para cada uno-, que hicieron que la linda pareja quedara lo suficientemente ebria como para “no recordar” el suceso que ahora le da la vuelta al mundo.

Después de unas cuantas risas, bailes y pícaras miradas, el joven príncipe le preguntó: “¿Vamos a fumar?”, y se escabulleron a un campo adyacente para fumarse un cigarrillo fuera de la vista de la seguridad real.

“Empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. Los dos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo muy rápidamente”, narró Walpole.

“Fue emocionante; ardiente, porque no debimos haberlo hecho. No era el Príncipe Harry para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se descontroló un poco”, agregó.

Sasha conocía a Harry, pues solía trabajar como moza de cuadra para el entonces Príncipe Carlos en su finca de Gloucestershire, y lo invitó al bar para celebrar su cumpleaños. (TWITTER)

Sasha le aseguró al diario británico que el encuentro no fue premeditado.

“Yo no sabía que él era virgen. No había ninguna sensación de virginidad, parecía saber lo que hacía. Fue rápido, salvaje, excitante. Los dos estábamos borrachos. Si no, no habría ocurrido”, comentó Walpole.

La pasión del furtivo encuentro

Según Sasha, para el momento en el que ocurrió el épico momento ella vestía unos jeans negros muy ajustados, además de un top y un cinturón estampado.

Cuando Harry le quitó los pantalones, el cinturón se soltó y ella tuvo que volver al campo al día siguiente para buscarlo.

“Harry, con una camisa rosa, jeans y unos bóxers, se las arregló para permanecer casi vestido. Estaba muy oscuro, eran las once de la noche y hacía calor”, narró.

En Spare, el príncipe Harry describe que fue “un encuentro rápido, después del cual ella me dio una nalgada”. Hoy, la calificación de “episodio poco glorioso” hace reír a Sasha.

Después de unas cuantas risas, bailes y pícaras miradas, el joven príncipe le preguntó: “¿Vamos a fumar?”, y se escabulleron a un campo adyacente para fumarse un cigarrillo fuera de la vista de la seguridad real. (TWITTER)

“No me importa que lo diga porque no es muy glorioso, ¿verdad? Estábamos borrachos y teniendo sexo en el campo”, expresó.

“Tenía un trasero precioso. No sé a qué se refiere en el libro como semental; creo que tenía más que ver con el hecho de que trabajaba con caballos”, agregó Sasha.

Pero como todo tiene un final, pese a los 5 minutos del furtivo encuentro, el ruido de sus compañeros saliendo del bar les dio una bofetada de realidad y los aterrorizó la idea de ser vistos juntos.

Se separaron para regresar a The Vine Tree bajo la promesa de que el “el momento” se mantendría secreto

(Con información de The Sun)

Seguir leyendo: