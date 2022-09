Kate Middleton compartió las desgarradoras palabras del príncipe Louis tras conocer la muerte de Isabel II

Kate Middleton contó la reacción de su hijo Louis tras conocer la muerte de la reina Isabel II

Mientras saludaba al público afuera del Castillo de Windsor el sábado, Kate Middleton, la princesa de Gales, le dijo a un grupo de niños que su hijo menor, Louis, dijo que su bisabuela estaba “ahora con” su difunto bisabuelo, el príncipe Felipe, después de su muerte Isabel II el jueves a los 96 años.

Al parecer, la persona con la que estaba hablando se encontraba visiblemente afectada por la muerte de la reina Isabel II, por lo que la esposa del príncipe William le ofreció palabras reconfortantes: “No te preocupes, yo también tengo muchos momentos así”.

De inmediato, relató la manera en la que su hijo menor la hizo sentir mejor.

“Mi pequeño Louis, es tan dulce. Me dijo ‘mami, no te preocupes porque ahora está con el bisabuelo’”, compartió la princesa a los miembros del público que lloraba en el castillo, según un video viral de TikTok.

Felipe murió a los 99 años el pasado mes de abril. La pareja había estado casada durante 73 años.

“Esto solo muestra lo especial que era para todos, todas las generaciones... gracias por venir a presentar sus respetos”, dijo Kate a los niños, hablando de la gran multitud que lloraba a la reina.

Louis, que es el hermano menor del príncipe George, de 9 años, y la princesa Charlotte, de 7, ocupa la cuarta posición en sucesión al trono tras la muerte de Isabel II. Le sigue su tío Harry y los hijos de éste, Archie y Lilibet.

Kate y su esposo William, príncipe de Gales, se unieron al príncipe Harry, y su esposa Meghan Markle, la duquesa de Sussex, para saludar a la multitud reunida a las puertas del castillo de Windsor. Un gesto de acercamiento del heredero al trono en medio de relaciones tensas entre las parejas.

Un miembro del público le dijo a Kate que “fue muy agradable” verlos a los cuatro juntos, según la editora real del Sunday Times’ Roya Nikkhah.

El distanciamiento entre los hijos del nuevo rey Carlos III y la difunta Diana comenzó cuando Harry y Meghan decidieron retirarse de la monarquía en 2020 para instalarse en Estados Unidos.

Pero la ruptura se consumó en marzo de 2021, cuando los duques de Sussex confiaron, en una explosiva entrevista en la televisión estadounidense, que Kate hizo llorar a Meghan y acusaron a la familia real de racismo.

William, Kate, Harry Y Meghan Se Muestran Juntos En Las Afueras Del Castillo De Windso

Desde entonces, Harry mantenía relaciones tensas con su hermano William y con su padre, que el viernes expresó no obstante su “amor” por él y su esposa Meghan en su primer discurso televisado como rey.

La duquesa de Cambridge es ahora la duquesa de Cornualles y Cambridge. Y cuando William se convierta en príncipe de Gales, como se espera, Kate pasará a ser la princesa de Gales, título que utilizó por última vez Diana, cuando estaba casada con Carlos.

Camilla también fue técnicamente la princesa de Gales, pero nunca utilizó el título por respeto a Lady Di.

Tras años de polémica y en medio de una fractura familiar, la muerte de la reina Isabel II otorga el título de príncipe y princesa a los hijos de Harry y Meghan.

El dato es importante porque la duquesa de Sussex se quejó durante durante la explosiva entrevista con Oprah Winfrey de cómo habían tratado en el palacio a su primogénito.

En esa nota, Markle describió su “dolor” al afirmar que los funcionarios habían negado a Archie el título de príncipe y acusó al Palacio de Buckingham de no protegerlo al negarle seguridad las 24 horas del día.

Cuando se le preguntó si era “importante” para Meghan que Archie fuera llamado príncipe, dijo que no tiene ningún apego a la “grandeza” de los títulos oficiales. Pero dijo que se trataba de ‘la idea de que nuestro hijo no esté seguro, y también la idea de que el primer miembro de color de esta familia no tenga el mismo título que otros nietos’.

SEGUIR LEYENDO: