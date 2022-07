De amante a figura clave de la realeza británica: Camilla Parker Bowles, duquesa de Cornualles, cumple 75 años

Camilla, la duquesa de Cornualles. (Foto: DailyMail)

Camilla, la duquesa de Cornualles, celebrará sus 75 años este domingo, marcando la ocasión con una pequeña cena familiar en la finca del príncipe Carlos en Highgrove, en el suroeste de Inglaterra.

Aunque a menudo se la ve comiendo helados y otros dulces mientras asiste a los compromisos reales, Camilla ha dicho que su bocadillo favorito son en realidad guisantes frescos. En 2013, durante una visita a Godolphin Junior School en Slough, les dijo a los estudiantes que "me gustan los guisantes directamente del jardín", y agregó que "si los tomas directamente de sus vainas, son deliciosos, realmente dulces". También admitió que lleva a "todos mis nietos al jardín y pasan horas y horas comiendo guisantes. Se los comen y los comen hasta que están casi enfermos". (Foto: DailyMail)

La gran ocasión sigue al lanzamiento de un documental de la emisora británica ITV sobre el período de la duquesa como editora invitada de Country Life, durante el cual ayudó a producir una edición especial por el 125vo aniversario de la revista. En un tributo personal, Camilla seleccionó a Charles, su esposo, como uno de sus héroes rurales.

La británica Camilla, duquesa de Cornualles, asiste al almuerzo Oldie, en celebración de su 75 cumpleaños en el National Liberal Club en Londres, el 12 de julio de 2022. Chris Jackson/Pool vía REUTERS

“No es fácil escribir sobre tu esposo”, dijo en la película. “Mordí varios lápices”.

Se espera que a la cena asistan sus hijos Laura Lopes y Tom Parker Bowles, junto con su hermana menor Annabel Elliot.

Camilla tiene dos hijos de su matrimonio con Andrew Parker Bowles: el escritor de comida Thomas Henry Parker Bowles, de 46 años (izquierda), y la curadora de arte Laura Rose Parker Bowles, de 43 años (derecha). Cuando Thomas era joven, Camilla le pidió al príncipe Carlos que fuera su padrino. Lo que significa que el futuro monarca es tanto el padrino de Tomás como su padrastro. Entre sus dos hijos, Camilla es abuela cinco veces. (Foto: DailyMail)

En una entrevista con el diario británico Daily Mail ayer, la duquesa bromeó: “Realmente no queremos hablar de cumpleaños, ¿verdad? Desafortunadamente, nunca puedo mentir sobre mi edad, ya que siempre se menciona en un periódico, así que solo tengo que seguir adelante”.

Nacida en Londres el 17 de julio de 1947, Camilla es la hija mayor de Rosalind Maud Shand y el mayor Bruce Middleton Hope Shand. Su abuelo era el 3er Barón Ashcombe y su bisabuela era Alice Keppel, la hija de un baronet, que también era la amante del rey Eduardo VII, el tatarabuelo del príncipe Carlos. REUTERS/Henry Nicholls/Pool

El festejo de la duquesa llega en un momento en que la monarquía, y el lugar de Camila en ella, se encuentran en una transición generacional. A medida que la reina Isabel II, de 96 años, avanza en su reinado, otros miembros de la realeza asumen nuevos roles con más responsabilidades.

Camilla asistió a la Queen's Gate School para niñas en el barrio londinense de South Kensington entre las edades de 10 a 16 años, antes de ser enviada a la famosa escuela de finalización de Suiza, Mon Fertile School. Recibió una educación universitaria en Francia, estudiando francés y literatura francesa mientras asistía al Instituto de la Universidad de Londres en París. Simon Wohlfahrt/Pool via REUTERS

La duquesa de Cornualles, publicó una nueva fotografía oficial desde su jardín en Raymill, su casa al sudoeste de Inglaterra, para celebrar los 75 años que cumple este domingo.

Foto oficial subida por la cuenta de Clerence House en las redes sociales, para marcar el cumpleaños 75 de la duquesa de Cornualles.

La esposa del príncipe Carlos posa sentada con un vestido azul de flores de la diseñadora Sophie Dundas y sonríe relajada ante una mesa, donde se ve una taza y un bol lleno de melocotones.

Las imágenes, tomadas por Chris Jackson, y compartidas por la cuenta oficial de Twitter del Palacio de Buckingham, @Royalfamily, vieron a Camilla con su linda perra de rescate Beth sentada en los escalones de una caravana vintage.

El fotógrafo Chris Jackson hizo la fotografía el mes pasado en Raymill, la casa de seis dormitorios ubicada en el pueblo de Lacock, en el condado rural de Wiltshire, una propiedad que la duquesa compró a mediados de los 90, tras su divorcio de Andrew Parker Bowles.

Camilla y el príncipe Carlos aparentemente tuvieron una conexión inmediata cuando se presentaron el uno al otro hace más de cincuenta años, en el evento de un amigo en común en 1971. Se dice que Camilla y el príncipe comenzaron a salir casi inmediatamente después de su presentación, pero se separaron cuando el príncipe Carlos se unió a la Royal Navy y se fue para un puesto de ocho meses en el HMS Minerva en 1973. Para cuando regresó, Camilla estaba comprometida para casarse con su novio, Andrew Parker Bowles. REUTERS/Phil Noble

Ha asumido funciones en más de 100 organizaciones benéficas, centrándose en una amplia gama de temas, incluida la promoción de la alfabetización, el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y las personas que tienen osteoporosis. Conocida por tener un perverso sentido del humor, ha suavizado la imagen sofocante de Carlos y ha hecho que el heredero al trono parezca menos remoto y más accesible.

Camilla ha sido durante mucho tiempo una fanática de las actividades al aire libre, como montar a caballo y la caza ilegal de zorros, pero su verdadera pasión es la jardinería. "Estaría en mi jardín todo el día, todos los días si me lo permitieran", dijo a los periodistas en 2018. "Me encanta ensuciarme las manos". La pasión por la jardinería es uno de los muchos pasatiempos que Camilla comparte con su esposo, el príncipe Carlos. REUTERS/Peter Cziborra

“Creo que ha habido una transformación asombrosa en términos de su personalidad pública. Definitivamente la han arreglado. … Incluso puede verse un poco glamorosa a veces”, dijo Pauline Maclaran, autora de “Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture”. “Ella siempre luce muy elegante pero apropiada para su edad. No tan torpe como solía ser”.

La duquesa de Cornualles junto a la duquesa de Cambridge. Chris Jackson/Pool via REUTERS

LA NUEVA IMAGEN

Camilla logró dejar de ser vista como la amante para ser considerada una figura central de la familia real británica. Siempre mostró que se enamoró de Carlos y no del príncipe. Desde el día de su casamiento anunció que cuando el eterno heredero ascendiera al trono, ella no asumiría el título de reina consorte, sino que se la conocería como la princesa consorte. Tampoco aceptó el título de princesa de Gales y prefirió el de duquesa de Cornualles de menor jerarquía, pero también menor pasado simbólico.

Después de casarse con el príncipe Carlos, Camilla se convirtió en la princesa de Gales, pero no usa el título por respeto a la memoria de la princesa Diana. En cambio, Camilla se hace llamar duquesa de Cornualles, la forma femenina del título de duque de Cornualles del príncipe Carlos. Imagen de su boda en 2005. (Foto: DailyMail)

La discreción de Camilla, el genuino amor que se profesan con Carlos lograron que la duquesa haya pasado de encabezar la lista de “las más odiadas de la realeza” a la de “las más queridas”. Los británicos aprendieron a querer a esa mujer de personalidad arrolladora, cercana, buena conversadora, cálida, amigable y con un gran sentido del humor. Su risa contagia a los demás. Valga esta anécdota, cuando la actriz Elaine Stritch le lanzó un “te ves fantástica”, Camilla le respondió “necesitas anteojos”. Lejos del rol de madrasta malvada, el príncipe Harry declaró que Camilla era “una mujer maravillosa” que había hecho muy feliz a su padre.

A pesar de casarse con el heredero al trono británico, la segunda boda de Camilla, con el amor de mucho tiempo, el príncipe Carlos, fue decididamente discreta en comparación con su primer matrimonio. La pareja tuvo una ceremonia de boda civil el 9 de abril de 2005, a la que ni la reina Isabel II ni el príncipe Felipe asistieron debido a las reglas reales sobre la asistencia a bodas no religiosas, aunque estuvieron presentes en el Servicio de Oración y Dedicación bendiciendo el matrimonio en el Castillo de Windsor más tarde en el día.

Hace seis meses, en un comunicado con motivo de sus 70 años en el trono, la reina Isabel II expresó su “sincero deseo” de que Camilla fuera conocida como “reina consorte” cuando su hijo la sucediera. Con esas palabras, Isabel buscó responder de una vez por todas las preguntas sobre el estatus de Camilla, quien inicialmente fue rechazada por los admiradores de la fallecida princesa Diana, la primera esposa de Carlos.

Aunque el príncipe Carlos y Camilla se conocen desde 1971 y oficialmente reavivaron públicamente su relación romántica en 1999, Camilla no conoció a la reina Isabel II hasta 2001. En ese momento, ambos asistían a la fiesta de cumpleaños número 60 del ex rey de Grecia, Constantino II. Camilla, por su parte, conoció al príncipe William y al príncipe Harry en 1998. Hoy en día, la reina Isabel II y Camilla pasan mucho tiempo en compañía del otro, especialmente durante las vacaciones y en eventos oficiales. En la foto: La Reina y Camilla en el Royal Windsor Horse Show en mayo de 2015. (Foto: DailyMail)

La declaración de la reina marcó un gran momento en la transformación de Camilla de la “tercera persona” en el matrimonio de Carlos y Diana a consorte en espera. Una vez culpada por la desintegración del matrimonio, el público ha llegado a aceptarla en los años transcurridos desde que se casó con Carlos en 2005.

(con infromación de AP y EFE)

