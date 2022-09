Ollas comunes: las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana para apoyar estas iniciativas

Candidatos a la alcaldía de Lima deben de diseñar políticas públicas que garanticen el fortalecimiento, continuidad y supervisión de las ollas comunes en Lima como una forma de promover la seguridad alimentaria en la capital.

Las ollas comunes fueron el principal apoyo para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema que no contaban con los recursos suficientes para acceder a alimentos por la falta de empleo y crisis económica que se vivió durante la pandemia por el COVID-19. De acuerdo a la Municipalidad de Lima, durante este período, las ollas comunes aumentaron de 377 a 901 hasta mediados de junio de 2021. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que hasta mayo de 2022 se registraron un total de 2.506 ollas comunes a lo largo de Lima Metropolitana. Aunque las medidas restrictivas han sido eliminadas y ha vuelto progresivamente la normalidad, la pandemia dejó grandes rezagos de falta de empleo, por lo cual estas iniciativas continúan siendo importantes para la alimentación de los peruanos y peruanas.

Uno de los avances a favor de las ollas comunes fue la promulgación de la ley Nº 31458, Ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento. Según el Midis, la participación de las municipalidades es fundamental para el apoyo a estas organizaciones, pues “estarán a cargo de la logística alimentaria de las ollas comunes, y permite hacer uso de nuevos mecanismos para la entrega de alimentos, como tarjetas alimentarias, cupones u otros; además, dispone que el almacenamiento se realiza en condiciones sanitarias, óptimas y adecuadas; para su posterior distribución de los alimentos a las ollas comunes”.

En el caso de Lima Metropolitana, existen distintas medidas con respecto a las ollas comunes. Desde junio de 2020, existe la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana como iniciativa de las integrantes de estas agrupaciones. La municipalidad también cuenta con el programa Manos a la Olla, las cuales han permitido el registro, abastecimiento y fortalecimiento de estas organizaciones. Sin embargo, aún existen muchas carencias en la gestión de ollas comunes.

En comunicación con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, la líder señaló que si bien recientemente están recibiendo alimentos de parte del Midis a raíz de la promulgación de la Ley de ollas comunes, estos no son suficientes a nivel nutricional para la realización de una dieta balanceada. Dentro de estos alimentos no se contemplan carnes. “Ahora está llegando arroz fortificado, quinoa, frijoles, fideos, atún aceite azúcar, avena y leche. Esto llegará según la cantidad del beneficiarios que existen en las ollas comunes. Para cada beneficiario va a tocar 10 kilos, pero eso se cocina dentro de las ollas comunes”, mencionó.

Debido a la falta de alimentos en las ollas comunes, la tarifa para acceder a una porción de comida ha incrementado hasta dos soles por persona. Palomino indicó que antes la ración estaba un sol y ahora se vende a tres soles para poder comprar los productos restantes. Por este motivo, la dirigente afirmó que es necesario que las personas que se benefician de las ollas comunes consuman alimentos más variados que les proporcionen alto valor nutricional.

“Quizás sería bueno hacer convenios con los productores agropecuarios utilizando los recursos propios de la municipalidad para que estas ollas comunes puedan consumir productos frescos como verduras, papas, tomate, camote y no solamente arroz y fideos. Necesitamos tubérculos, verduras que tienen que complementar la alimentación”, resaltó.

Infobae revisó los planes de gobierno de los ocho candidatos a la alcaldía de Lima que se encuentran publicados en la página Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Hablamos de George Forsyth (Somos Perú), Elizabeth María del Rosario León (Partido Frente de la Esperanza), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Daniel Urresti (Podemos Perú), Yuri Castro (Perú Libre), Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú), y Omar Chehade (Alianza para el Progreso).

Propuestas de Somos Perú

El plan de gobierno a cargo de George Forsyth, excandidato a la presidencia de Perú, plantea como principal problema en la gestión de las ollas comunes la falta de empadronamiento. Ante ello, su propuesta es trabajar en conjunto con el Midis un censo completo que permita empadronar a todas las ollas comunes de Lima Metropolitana. “Una vez concluido este ‘empadronamiento’ (nueva inclusión) se procederá a remitir esta información al MIDIS con la finalidad que se pueda realizar la solicitud de presupuesto para que se pueda atender a dichas ollas comunes”, se lee en el documento.

George Forsyth postula con Somos Perú, partido con la mayor cantidad de sentenciados, según el JNE.

Según detalla el documento, esta acción estará a cargo de la Municipalidad de Lima y se realizará a través de las municipalidades distritales. Somos Perú plantea que la información recaudada sea elaborada en un sistema único virtual donde se acredite la existencia de las ollas comunes junto a evidencia fotográfica para evitar los “beneficiarios fantasmas”. Además, precisa que se debe de tomar en cuenta “la dación de alimentos que puedan cumplir con los estándares internacionales de nutrición”. Junto con ello, asegura que se identificarán casos de desnutrición y anemia en los beneficiarios. De acuerdo al plan de gobierno, para el final de la gestión municipal se deberá haber empadronado al 100% de las ollas comunes de Lima Metropolitana y, junto a ello, deben haber recibido alimentos de calidad bajo asesoramiento de nutricionistas.

Pero las propuestas de Somos Perú no están enfocadas únicamente en el abastecimiento de alimentos, sino también en la infraestructura de estos establecimientos. Según mencionan, también está previsto identificar las ollas comunes ubicadas en zonas con mayor riesgo para ser fortalecidas. “La subsistencia y continuidad de las ollas comunes que se han conformado durante la época de la pandemia también depende de la construcción de los muros de contención dado que los lugares donde las mismas se ubican se encuentran muchas veces expuestas ante el posible derrumbe o desprendimiento de material inerte, la cual puede perjudicar a las madres que atienden en las ollas comunes o a los propios beneficiarios de estas”, asevera.

Por ello, propone “bajo una contratación directa de vecinos propios de la zona beneficiada”, construir mínimo 600 muros de contención para disminuir el índice de riesgo en determinadas zonas. El documento explica que este trabajo se realizará en conjunto con personal capacitado de Indeci. “Para final del primer año de gobierno municipal metropolitano se habrán construido al menos 150 muros de contención nuevos. Esta situación se repetirá cada año de gobierno municipal metropolitano, con la finalidad de poder entregar no menos de 600 nuevos muros de contención para final del gobierno municipal metropolitano”, agrega.

Ollas comunes necesitan contar con productos balanceados para asegurar un impacto positivo en la calidad nutricional. | Foto: Andina

El candidato también hace énfasis en los largos tramos que deben recorrer las mujeres a cargo de las ollas comunes en Lima Metropolitana para el transporte de alimentos y demás insumos. Al respecto, promete instaurar “carros funiculares” que transporten hasta 150 kilos por cada viaje en tramos de pendientes no mayores a los 50 grados. “Servirán para transportar únicamente insumos a las partes superiores de los cerros, y de allí se podrán hacer descender, a los programas sociales que se encuentren en la mitad de los cerros, las provisiones que fuesen necesarias. La importancia de esta medida radica en facilitar a los pobladores que se encuentran organizados y empadronados el acceso a los insumos para que puedan preparar los alimentos”, narra.

En base al plan de Somos Perú, estos carros tendrían un costo de 20 mil soles cada uno, los cuales serían asumidos por la propia Municipalidad de Lima mediante la petición de transferencias adicionales al Midis para esta adquisición. “Se espera tener para julio del 2023 al menos 20 carros funiculares en perfecto funcionamiento. De igual manera, para finales del año 2023 se deberán contar con 60 carros funiculares en perfecto estado de funcionamiento”, añade.

Propuestas de Perú Libre

El partido del lápiz, mediante su candidato Yuri Cesar Castro Romero, hace referencia a las ollas comunes como parte de la atención de los grupos de poblaciones vulnerables. De acuerdo a su plan de propuestas, Perú Libre plantea la instauración de un programa llamado Munaq, una iniciativa “de cuidados agrupados por manzanas en Lima Metropolitana”, mediante el cual evaluarán a los comedores populares para la asignación de recursos que requieren.

Yuri Cesar Castro Romero propone fortalecer la calidad de vida de las poblaciones vulnerables, pero no detalla mediante qué estrategia plantea lograrlo. | Foto: Andina

También señalan la articulación de esfuerzos con otras entidades públicas para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, no obstante, no enfatizan qué instituciones serán, tampoco de qué forma aportarán. Además, proponen establecer nuevas alianzas con mercados de Lima Metropolitana para “aprovechar al máximo las donaciones para las ollas comunes”. Sin embargo, no detallan el procedimiento que se seguiría para la solicitud, recepción y seguimiento de donaciones.

Propuestas de Juntos por el Perú

El partido político se presenta a la alcaldía de Lima con Gonzalo Alegria Varona como candidato. Su propuesta para atender a las ollas comunes está basada en la supervisión de los recursos asignados a estas iniciativas para evitar su malversación. “En tiempos de crisis alimentaria y socioeconómica como la coyuntura actual, la MML y los alcaldes distritales deben extremar el celo respecto a evitar el peculado o malversación de los recursos públicos, sobre todo en algo tan necesario y humano como es la ayuda alimentaria”, especifica.

Gonzalo Alegría,de Juntos por el Perú, plantea que es necesario supervisar las ollas comunes para evitar malversación de los recursos públicos. | Foto: Andina

De acuerdo a su plan de gobierno, esta estrategia tiene como finalidad erradicar la corrupción y las pérdidas alimentarias en las donaciones que reciben las ollas comunes y comedores populares. El programa promueve este objetivo mediante la instauración de mecanismos de control como inspectores, cámaras de seguridad “para comprobar cuantas personas son realmente beneficiadas, creando indicadores de eficiencia y eficacia en los programas sociales municipales”.

Propuestas de Alianza para el Progreso

Este partido llega a las Elecciones Regionales y Municipales con el excongresista Omar Chehade como postulante a la alcaldía de Lima. Dentro de su plan de gobierno, este hace mención de las ollas comunes como una forma de “contribuir a aliviar y proteger a las familias más vulnerables así como mitigar los efectos de la pandemia”.

Omar Chehade postula a la alcaldía de Lima por el partido APP y propone establecer conexiones con mercados mayoristas para beneficiar a las ollas comunes. | Foto: Andina

Según el documento, APP trabajará un “programa de apoyo” a los comedores populares y ollas comunes que se encuentren en Lima Metropolitana, además de establecer conexiones con el mercado mayorista y productores agrarios de ciertos sectores como el valle del Rímac, Chillón, Lurín, Huaral y Cañete. La agrupación política también enfatiza en la construcción de una infraestructura adecuada para la atención de los beneficiarios.

Por otro lado, propone la capacitación laboral de los miembros que integran las ollas comunes para ver esta actividad como beneficiosa para quienes la conforman. “Pasar de las Ollas Comunes a Ollas Productivas”, se lee.

Propuestas de Renovación Popular

La agrupación de Rafael López Aliaga tiene como bandera política la lucha contra el hambre. “Lima sin hambre”, se llama este programa. Renovación Popular propone incrementar los locales de comedores populares y formalizar las políticas de las ollas comunes para “mantener una supervisión continua que permita la distribución adecuada de los recursos que realmente necesitan para su operación”. En este caso, el plan de gobierno no detalla qué tipo de políticas se formalizará ni de qué manera se supervisará.

Rafael López Aliaga promete crear un banco de alimentos para apoyar a las ollas comunes. | Foto: Andina

Asimismo, propone la creación de un “banco de alimentos” que será abastecido mediante donaciones solicitadas al empresariado limeño “que permita la obtención de medios alimenticios convenientes para la lucha contra la desnutrición y la anemia”. En esta línea, mencionan que se realizará una coordinación con los restaurantes de los distritos para emplear una estrategia que reutilice los alimentos que no se consumen en estos establecimientos y sean utilizados “sin riesgo” en los lugares que los necesiten.

Una de las soluciones a los problemas que enfrentan las ollas comunes que plantea el grupo derechista es identificar todas las ollas comunes que operan en Lima, junto al Midis, para entregar alimentos a estas iniciativas. Además, asegura que se formalizarán al 100% las ollas comunes de Lima Metropolitana.

Propuestas de Podemos Perú

En el caso del partidode Daniel Urresti, se busca implementar programas basados en emprendimientos agroalimentarios junto a organizaciones como las ollas comunes. La agrupación promete “fortalecer las competencias empresariales de estas organizaciones apuntando a mejorar la calidad gastronómica y, por tanto, los niveles nutricionales de la población beneficiaria”. En esta propuesta no se especifica qué estrategias se emplearán para el fortalecimiento de tales competencias.

Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana, propone fortalecer habilidades empresariales de los miembros de las ollas comunes para convertir tales iniciativas en programas productivos. | Foto: Andina

Por otro lado, en el plan de gobierno se indica que estas propuestas están orientadas a convertir a las ollas comunes en “emprendimientos sociales viables”, pero no señalan qué medidas se tomarán para esta conversión.

Frente de la Esperanza 2021

En el caso del Partido Frente de la Esperanza 2021, Infobae revisó el Plan de gobierno que aparece en la página Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo, en este no aparecen detalles sobre sus propuestas para atender las ollas comunes.

Hablan los expertos

Los partidos políticos que postulan a la alcaldía de Lima ofrecen propuestas similares para atender las demandas de las ollas comunes en la capital. Dentro de estas se encuentra el empadronamiento, búsqueda de donaciones, asignación de recursos y fortalecimiento de habilidades de liderazgo de sus integrantes. En diálogo con Infobae, especialistas en gestión pública se pronunciaron acerca de la importancia de diseñar correctas políticas públicas para atender las demandas de las ollas comunes.

Alexandra Ames, jefa del Observatorio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, explicó a este medio que los gobiernos locales deben enfocar sus esfuerzos en estrategias logísticas, es decir, la entrega de los alimentos a las familias que integran las ollas comunes para garantizar la recepción y consumo de estos productos.

“Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de asegurar que esta logística se lleve a cabo de una manera ordenada y eficiente, que cuente con un proceso que trate de ser lo más efectivo posible en términos tanto de calidad de tiempo, pero también calidad de la entrega del producto. Esto requiere no solamente que se aboquen a diseñar el proceso de entrega de los alimentos a las ollas comunes, sino que aseguren también un espacio adecuado para almacenar aquellos productos que aún no pueden ser repartidos a las ollas comunes porque estas carecen de espacios de almacenamiento”, informó.

Según la especialista, la importancia de los almacenes para productos es un tema relevante desde el ámbito operativo; sin embargo, recalcó que existen otras perspectivas que deben ser tomadas en cuenta por los gobiernos locales y uno de ellos es el objetivo de eliminar el hambre en las poblaciones vulnerables.

“Es necesario asegurar y promover la adecuada seguridad alimentaria en las familias más vulnerables, esto de cara a una posible crisis alimentaria por la falta de fertilizantes y la falta de el crecimiento de productos que vamos a tener. En los próximos meses, esta gestión municipal de las ollas comunes se convierte en una acción estratégica para que se luche contra el hambre y se asegure esto que se entiende como seguridad alimentaria. Es decir, asegurar que la dotación de los alimentos pueda cubrir las necesidades nutricionales básicas en estas poblaciones vulnerables. En esa línea, la responsabilidad de las municipalidades no es solo logística, sino que deben incentivar e impulsar también este trabajo”, dijo.

Por otro lado, recalcó que se debe trabajar en conjunto con otras entidades como el Minsa para atender a los beneficiarios de estas iniciativas y evaluar su balance nutricional para identificar si las estrategias alimenticias que se emplean realmente están significando un impacto en términos de calidad nutricional.

Por su parte, Mauricio Cuadra, director de la Maestría en Gestión Pública en la Escuela de Postgrado de la UPC, detalló que los candidatos a la alcaldía de Lima deben de conocer con precisión a la población limeña, pues afirmó que estos representan a la autoridad que conoce más de cerca las necesidades de los pobladores. Al respecto, indicó que parte de ello es tener registrado a las ollas comunes que se crearon y las cuales se tienen pensado crear.

“Hay una primera gran competencia y es tener absolutamente mapeadas a estas organizaciones. Este empadronamiento de organizaciones es importante para saber que hay aliados en cada una de sus jurisdicciones. Les permite saber, por ejemplo, que si hay una persona o una organización que va a recibir recursos públicos está acreditada, está identificada”, resaltó.

Cuadra también acotó que se debe trabajar en conjunto con otras autoridades nacionales que también vean poblaciones vulnerables como el Ministerio de Desarrollo o el Ministerio de la Mujer, los cuales pueden aportar como aliados estratégicos para la subvención a estas iniciativas. No obstante, enfatizó que cada procedimiento que se diseñe debe tener un correcto seguimiento para evitar actos de corrupción en los gobiernos.

“Es importante que se conozca con quiénes estamos trabajando. Por eso es tan importante el tema del empadronamiento. Detrás de las ollas comunes hay mucha entrega de recursos públicos, desde algo muy doméstico como un saco de arroz, por ejemplo, y al momento de usar recursos públicos se tiene que saber a quién se le está dando financiamiento, cómo se está haciendo ese gasto y cómo finalmente está impactando, sino naturalmente también se presta muchísimo lamentablemente para actos de corrupción”, aseveró.

“Yo espero a buenos gestores públicos capaces de articular y organizar. Gestores que aseguren que esas organizaciones de mujeres lideresas de cada una de sus comunidades que están trabajando para ese usuario final. Esa articulación tiene que venir directamente de las autoridades que conocen mejor su territorio. Hay que asegurar que se movilicen esas organizaciones y se cubra todo el territorio. Hay que asegurar que estas ollas lleguen a donde tengan que llegar y que los recursos públicos que gestionan las municipalidades sean bien gastados”, agregó.

