“La oposición se ha apoderado de la Mesa Directiva”, dice Guido Bellido antes de emitir su voto en el Pleno

Guido Bellido, congresista de la República.

El candidato a la presidencia del Congreso, Guido Bellido, se pronunció momentos antes de dirigirse al Hemiciclo para emitir su voto en esta contienda en donde también postulan otros 5 parlamentarios.

Durante su diálogo con RPP Noticias, el ex primer ministro del Perú, señaló que la oposición se ha “apoderado” de la Mesa Directiva, por lo que su presidente, que se elige en breve momentos, no debería pertenecer a estos grupos.

“Una Mesa Directiva que pertenece a todas las bancadas tiene que ser mesa imparcial, la oposición se ha apoderado de la Mesa Directiva y eso no es correcto y cuando eso ocurre, cuando la mesa no es imparcial, ocurre lo que estamos viendo. Necesitamos una Mesa imparcial que unifique las posturas, entre bancadas. Pero no puedes tener al poder legislativo para enfrentar el Ejecutivo, esa es la orientación que debe cambiar”, manifestó a RPP.

Por otro lado, señaló que tiene la plena confianza en que puede ser elegido en estas votaciones y sobre todo la capacidad para llevar con firmeza este nuevo cargo.

“Pienso que puedo ganar, tenemos la actitud y la disposición. Vamos a asumir las responsabilidades que nos demanda el país, apegados a la norma establecida, sin darle mal uso del poder legislativo”, añadió.

Guido Bellido se refirió a los opositores de Pedro Castillo: “Qué tanto les cuesta entender que han perdido un proceso electoral” Foto: Agencia Andina.

Debate

Antes de que se dirigiera a emitir su voto, Guido Bellido expresó su deseo de que haya un debate previo y así conocer mejor a los candidatos a la presidencia del Congreso.

“Deseo unidad y participación democrática este lunes en la elección del presidente del Congreso de la República, pero también es fundamental un debate previo de cara al país antes de la elección a tan importante cargo, para exponer la dirección que se pretende dar al Legislativo”, invocó mediante su cuenta de Twitter.

Según el Reglamento del Parlamento, tras iniciarse la sesión se procederá a la votación por orden de llamada y será de manera exclusivamente presencial al ser un sufragio con cédula y ánfora. El voto es secreto.

Seis listas en carrera

Lista 1 El legislador de Podemos Perú, José Luis Elías, fue el primero en inscribir su postulación como candidato a la presidencia del Congreso. Su candidatura fue presentada el viernes 9 de setiembre y cuenta con el respaldo de su bancada y de Somos Perú.

Lista 2 El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, fue el segundo inscrito. La vocera oficial de Perú Libre, Kelly Portalatino, hizo oficial la inscripción y cuenta con el respaldo de su bancada.

Lista 3 El parlamentario de Acción Popular, Luis Aragón, hizo oficial su candidatura el último sábado. Cuenta con el respaldo de su bancada y del Bloque Magisterial.

Lista 4 El representante de Perú Bicentenario, José Balcázar, fue inscrito como candidato para dirigir la presidencia del Congreso el domingo, a las 9:23 horas, por el vocero de ese grupo parlamentario, Jorge Marticorena Mendoza.

Lista 5 Mientras que en Avanza País, José Williams, fue inscrito a las 09:44 horas del domingo, a pocos minutos de vencerse el plazo de inscripciones, por la portavoz de esa agrupación, Adriana Tudela Gutiérrez.

Lista 6 Finalmente, por la agrupación de Integridad y Desarrollo, Carlos Zeballos, fue el último en inscribir su postulación. La vocera de esa agrupación parlamentaria, Flor Pablo Medina, presentó ante la Oficialía Mayor el documento respectivo.

Según el artículo 112 del Reglamento Interno del Congreso, tras la votación y el escrutinio de votos, se proclama como ganador al candidato que haya obtenido un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes.

