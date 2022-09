Gisela Valcárcel y su reflexión sobre los enemigos televisivos: “Con ellos puedo medir mis fuerzas”

Gisela Valcárcel conversa con sus seguidores. | Instagram

Gisela Valcárcel se viene mostrando más cerca de sus seguidores. La popular ‘Señito’ no ha dudado en conversas con sus fans mediante transmisiones en vivo en su cuenta de Instagram y esta vez se refirió a diversos temas.

Luego de la sorpresiva eliminación de cinco participantes de ‘La Gran Estrella’ y desconocerse si esta semana sería la final del programa. Por lo que se tomó unos minutos para hablar del tema, pero sorprendió al referirse a otro más.

En un momento, Gisela comenzó a explicar cómo es que comenzó a nacer su éxito en televisión a raíz de ‘Aló Gisela’, su emblemático programa que cautivó a un sinfín de amas de casa. Pero, su crecimiento también le ha valido de muchas críticas que sigue sumando hasta el día de hoy.

Frente a ello, habló de los enemigos televisivos y, lejos de quejarse de lo que le sucede, lo tomó como una forma de continuar saliendo adelante y demostrar que es una mujer que demuestra lo fuerte y aguerrida que es.

“Desde siempre he tenido enemigos televisivos y de verdad que ahora digo: ¡Qué bueno! Porque cuando uno tiene enemigos puede medir sus propias fuerzas, el enemigo está creado para tirarte abajo y si tú estás creado para ir hacia arriba, no permitas que tu enemigo te gane”, comenzó diciendo la madre de Ethel Pozo.

Gisela Valcárcel reflexiona en Instagram.

Incluso, no dudó en comparar la actitud de un enemigo con la de un futbolista dentro del campo deportivo. “El enemigo muchas veces te insulta, te agrede porque quiere agarrar tu mente y si no, pregúntele a los futbolistas todo lo que dicen entre ellos y se dice el competidor que está al frente”, agregó.

Finalmente, señaló que lo que se necesita para triunfar es seguir para adelante. “La labor de uno es seguir pa’ lante, darle pa’ lante”, agregó. Sin embargo, señaló que no se dirigiría a alguna persona en especial, porque ella no es una mujer de venganza que hable mal de nadie.

“Decir con nombre, no. Yo no soy así no busquen en mí lo que no van a encontrar, no busquen en mí en que me voy a estar vengando, no busquen en mí que yo hable mal. Si tuve hace años una pareja, no busquen en mí eso, porque no pertenezco a ese tipo de personas”, finalizó sobre el tema.

