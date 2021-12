Johnny Vegas y su pedido para la selección peruana: “Necesitamos que el tercer o cuarto arquero sean jóvenes”

El exportero Johnny Vegas pide apostar por los jóvenes valores en el arco para la 'bicolor', destacando a Solís y Zamudio.

El puesto de arquero conlleva mucha responsabilidad. Y es que es el que menos debe cometer errores, por lo que mismo que termina en gol y posiblemente en una derrota. En ese sentido, Pedro Gallese ha cumplido a cabalidad esta función. Sin embargo, Johnny Vegas, voz autorizada en estos temas, reclama la apuesta por los jóvenes para este puesto en aras de encontrar a los futuros guardametas de la selección peruana.

“Siento que no se debe esperar que (Pedro) Gallese no esté para que lo vayamos metiendo de a pocos. Necesitamos que el tercer arquero o el cuarto sean jóvenes y vayan entrenando con la selección, en la Copa América o amistosos. Ya sabemos que Pedro es el uno, pero debemos buscar el dos o el tres en los jóvenes para que cuando les toque no sea algo nuevo”, señaló el exarquero nacional en una entrevista que le hicieron en el programa deportivo ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

Además, dio a conocer sus candidatos a tomar esos relevos, destacando a los porteros de Sporting Cristal y Sport Huancayo, respectivamente. “A mí me gusta (Renato) Solís o (Ángel) Zamudio” , comentó Vegas. Y es que desde que Ricardo Gareca se puso el buzo de la ‘blanquirroja’ en el 2015, apenas ha rotado de arqueros. Sus fijos siempre han sido, hasta ahora, Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo.

En su momento incluyó a Alejandro Duarte, actualmente en Sporting Cristal, cuando destacaba en la Universidad San Martín. Incluso estuvo como suplente en los amistosos previos al Mundial de Rusia 2018 ante Islandia y Croacia. Otros de los que también estuvo en la nómina del ‘Tigre’ fue Patricio Álvarez, cuando atajaba en el cuadro ‘rimense’. En su caso, logró ser parte del plantel que logró ser subcampeón de la Copa América de Brasil el 2019 sin sumar minutos. Asimismo, Renato Solís, actual suplente en el arco ‘bajopontino’, fue llamado a los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Argentina cuando era titular en su equipo, pero tampoco llegó a jugar. Ángelo Campos fue otro de los recientes convocados a la ‘bicolor’ para el último encuentro del proceso clasificatorio ante Venezuela.

No obstante, en las tres ocasiones, sus estancias fueron cortas y sin tiempo en el campo de juego. Por ello, mirando al futuro, el DT argentino debería apostar por mirar otras opciones más allá de Gallese (31 años), Cáceda (30 años) y Carvallo (35 años).

FUTURO DE GALLESE

En tanto, Johnny Vegas se refirió a la posibilidad de que el ‘Pulpo’ cambie de equipo. “Mientras Pedro (Gallese) juegue en otras ligas que no sea en el Perú, va a seguir tapando igual. Si se está consolidando en el equipo americano, debe quedarse ahí. Ahora, si llega una oferta de Boca, el nivel del fútbol argentino es fundamental, lo ayudará a crecer . Gallese pasa por un excelente momento, está maduro y sólido. Nos da mucha garantía en el arco”, declaró.

PREPARACIÓN DE LOS ARQUEROS

Como experto que es, el que fuera un arquero goleador, explicó que hay una forma equivocada de trabajar a los porteros, ya que ahora es un elemento más que debe participar en la elaboración de juego. “Hay una metodología errónea de algunos preparadores de arqueros que solo hacen trabajos específicos y hoy en día el portero es un jugador más del equipo , entonces se deben integrarlos con el mismo grupo, meterlos para que sientan lo mismo que vivirán a la hora del partido. El trabajo con los pies debe venir desde las bases , el arquero tiene que ser un jugador más, con trabajos específicos de arquero, pero debe ser un jugador más”, argumentó.

Por último, comentó acerca de su principal función en el entrenamiento con los guardametas. “El portero titular tapa con motivación porque lo hace todos los domingos, mi mayor trabajo debe ser con el segundo y el tercer arquero, cuando le toque jugar, debe robarle el puesto al titular ”, finalizó.

