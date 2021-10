Precio del dólar HOY en el Perú: conoce el tipo de cambio de este miércoles 6 de octubre de 2021

El precio del dólar hoy, miércoles 6 de octubre de 2021, aperturó la jornada a la baja. El tipo de cambio cayó a S/4,120 la compra y a S/4,145 la venta, según las principales casas de cambio de Lima.

En el mercado interbancario, esta moneda extranjera operaba a S/4,132, según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva (BCR).

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso del 0,19%; sin embargo en el último año aún mantiene un ascenso del 14,74%. En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, encadena dos fechas consecutivas en valores negativos. En referencia a la volatilidad de la última semana, presenta un comportamiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

CASTILLO Y LA INFLACIÓN

En el marco de la reunión que sostuvo hoy con el gremio de expendedores y voceadores de diarios, el jefe de Estado, Pedro Castillo, explicó que el incremento de los precios del pan, del dólar o del gas no se debe a que haya llegado un hijo del pueblo al gobierno, sino que tienen “el temor de que demostremos que sí podemos trabajar para el pueblo”.

“El incremento del costo del pan no es porque ha llegado Pedro Castillo al Gobierno. La subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al Gobierno. El incremento del costo del gas no es porque hayamos llegado al Gobierno. Lo que pasa es que, durante décadas, se ha venido gobernando siempre pensado en los de arriba y tienen el temor que,

en poco tiempo, demostremos que los hombres del pueblo sí podemos trabajar para el pueblo”, expresó.

El mandatario ratificó que su gobierno es para todos los peruanos y, como tal, trabajará en unidad y sin miramientos, pese que hay sectores que piensen diferente.

“Lo que pasa es que todavía algunos no han concebido y no encarnan que acá hay un gobierno para todos los peruanos y que vamos a trabajar para todos, y llamo a la unidad del pueblo peruano para trabajar sin miramientos, sin juzgamientos”, aseguró.

Durante su encuentro con el gremio de canillitas, Castillo Terrones refirió que es importante comprender que el desarrollo del país se logrará trabajando, con honradez, sin corrupción y con educación.

“No abusen más de los canillitas, de los campesinos, los obreros, los campesinos, los maestros, los médicos. Vamos a sacar adelante a este país trabajando, educando a nuestros hijos, atendiendo a nuestros hermanos, a nuestras familias. Ya salió la ley de los canillitas, nos falta reglamentarlo, para que nuestros hermanos tengan todo el derecho”, refirió.

Recalcó que su gobierno pone a disposición de la población los ministerios y todos los espacios para dialogar con las autoridades del Ejecutivo. Además, hizo una convocatoria abierta a los profesionales, a los hijos del pueblo, para trabajar juntos y asumir el reto de este gobierno para el pueblo