Fin de la Suspensión perfecta de labores podría generar quiebra de pymes, según laboralista

Derogación de la suspensión perfecta de labores podría tener efectos en la pequeña y mediana empresa. (Foto: Andina)

Mediante Decreto de Urgencia 087-2021, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo dispuso que la suspensión perfecta de labores (licencia sin goce de remuneración a los trabajadores) estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. Como se recuerda esta medida se dispuso el 2020 antes la paralización de actividades económicas por la emergencia sanitaria.

Según indicó Ricardo Herrera, abogado laboralista, a Latina la decisión del Gobierno no sería la más acertada logrando el efecto contrario. “Si las empresas no tienen recursos para pagar sueldos, vamos a ver que lamentablemente muchas empresas, sobre todo las pymes, van a implementar ceses colectivos o reducciones de personaL, o en su defecto van a terminar quebrando ”, aseveró.

Desde marzo del año pasado se presentaron 40 mil suspensiones perfectas, de las cuales 5 mil aún están en curso, provenientes de sectores que no se han reactivado en su totalidad.

“Más o menos 32 mil empresas presentaron suspensiones perfectas para alrededor de 300 mil trabajadores. Calculo que unas 5 mil empresas sobre todo pymes aún están en suspensión perfecta, y a esas empresas es a las que afectará esta norma”, apuntó Herrera.

Cabe recordar que durante la pandemia se perdieron 1.5 millones de puestos de trabajo, de los cuales solo se han recuperado 960 mil. Para el laboralista esta recuperación podría paralizarse con esta medida.

Explica que la norma indica que desde el 2 de octubre las empresas ya deberían reanudar sus actividades, si estaban en suspensión perfecta, y deben decidir si los trabajadores vuelven al trabajo presencial, hacen trabajo remoto o si no hay trabajo que darles pasan a una licencia con goce de haber recuperable. Sin embargo, remarcó que las empresas pueden continuar en la suspensión perfecta en el marco de la ley 728.

SECTORES MÁS GOLPEADOS

Respecto a los sectores más golpeados por la pandemia, Herrera mencionó a las empresas del sector educación, donde no hay trabajo presencial, turismo, empresas de eventos, así como bares, discotecas y conciertos. Es decir, todas las empresas que no pueden brindar trabajo porque no están recibiendo ingresos.

“Pensemos en un bar o una discoteca donde no pueden desarrollar actividades con normalidad, a partir del 2 de octubre tendrá que pagarle su sueldo a los trabajadores. Si no puede pagar, porque no tiene ingresos, y encima viene pagando su préstamo de Reactiva, tendrá que despedir a sus trabajadores” , dijo Herrera.

Manifestó que esta norma va a afectar a la pequeña y mediana empresa (pyme) como puede ser una peluquería, un pequeño restaurante, que sino han quebrado están en cuidados intensivos desde el punto de vista económico. “Esta mala noticia la puede empujar a la quiebra. El primer o segundo mes desde que entre en vigencia la norma se verá el impacto que tendrá en la economía para ver si fue una buena decisión”.

Asimismo, recordó que la suspensión perfecta de labores no es una decisión unilateral del empleador que solo responde a su dicrecionalidad, es una decisión que implementa pero bajo la previa revisión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), quien revisa si está justificada.

“De las 32 mil suspensiones perfectas que hemos tenido, cerca del 40% han sido desaprobadas por el MTPE. Donde no ha habido causa, le ha ordenado a reiniciar sus labores y de no hacerlo la emrpesa va a ser sujeta de multas”, afirmó. Y cuando las actividades se reanuden y se recuperen las ventas, la idea es que el empleado vuelva y continúa con su relación laboral.

“GOBIERNO DEL PUEBLO”

Esta mañana el ministro de Trabajo, Iber Maraví, comentó que el hehco de dar por culminada la suspensión perfecta hasta el 2 de octubre es una acción del gobierno del pueblo. “No es la única medida, vendrán más a los trabajadores del país”, enfatizó.

