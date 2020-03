Lacalle Pou posee además algunas condiciones que no son generales a todos los políticos: puede estar más tiempo oyendo que hablando, posee paciencia real para estar mano a mano con ciudadanos de a pie, se emociona hasta que su voz se le quiebra según sea el momento y no se avergüenza por ello. Esas no son debilidades sino fortalezas. No construye discursos retóricos o metafóricos en extremo, habla claro, va al grano y dice lo que pretende hacer en su tono (lo fue encontrando a lo largo de los años) en el que no debe levantar la voz pero tampoco susurrar de manera melosa para encontrar la adhesión popular. Y es frontal (sin ser hiriente u ofensivo) con sus adversarios a los que con claridad combate cuando advierte que equivocaron sus derroteros.