Mi hermano, el ingeniero, consiguió algo que parecía imposible: ser el hijo que más felicidades y orgullos supo darle a nuestro padre, y el que, al mismo tiempo, mejor ha sabido querer, acompañar y aconsejar a nuestra madre. Lo quiero y admiro porque todo lo ha hecho muy juiciosamente, con grandes reservas de inteligencia, persistencia, nobleza y bondad. Nada más terminar el colegio, ganó una beca para estudiar ingeniería agrícola en el extranjero, en una universidad de prestigio, donde descolló los cuatro años que estuvo allá. A pesar de mis promesas, nunca conseguí visitarlo. Mi padre estuvo en su graduación, debió de ser uno de los días más felices de su vida. Luego mi hermano regresó a Lima, reunió un pequeño capital hecho de aportes de la familia, lástima que no me sumé con una contribución, cuánto lamento esa mezquindad o cortedad de miras que me nubló, y fundó una empresa de jardinería que no tardó en expandirse y dejar pingues ganancias, al punto que, tiempo después, compró campos al norte del país, los sembró de aguacates y, con el tiempo, demostró ser un visionario, porque el consumo de aguacate se disparó en todo el mundo, y el precio de la palta subió exponencialmente, lo que llenó de dinero a mi hermano, que exporta sus paltas a los mercados más importantes del mundo. No solo se casó con una mujer adorable, y tuvo tres hijos preciosos, sino que siempre encontró la manera de acompañar generosamente a nuestros padres. Nunca hemos tenido una gran pelea ni, estoy seguro, la tendremos. Se hizo muy amigo de mi primera esposa cuando yo me separé de ella, y hubo algunos pequeños incidentes que en su día me mortificaron, pues me parecía indebida o excesiva o inapropiada o sospechosa su amistad tan cercana con mi esposa, pero ni siquiera en esos momentos de cierta turbulencia se rompió nuestra amistad, y menos podría romperse ahora, tanto tiempo después. Mi primera esposa estaba sola, herida, despechada, y se refugió en el cariño noble de mi hermano, quien supo acompañarla cuando yo no podía. Preferiría que no fuese tan amigo de mi primera esposa y de su familia, que no se han desbordado de afecto conmigo, pero ¿quién soy yo para elegir a sus amigos?